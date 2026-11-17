Egy évtizedekre elfeledett fémdobozból került elő az a csonttöredék, amely Szent László király újabb ereklyéje lehet. A mezőkövesdi leleten végzett DNS-vizsgálat kapcsolatot mutatott ki a Győrben őrzött koponyaereklyével. A kutatók szerint az eredmények biztatók, de egyelőre nem bizonyítják teljes bizonyossággal, hogy valóban a legendás magyar uralkodó földi maradványát találták meg.
Évtizedekig egy fémdobozban rejtőzött a magyar király ereklyéje
A lábszárcsonttöredéket 2024-ben találták meg a mezőkövesdi plébánián. A fémdoboz latin felirata Szent László király lábszárcsontjára utalt. A visszaemlékezések szerint az ereklye az 1950-es évek elején, a gyöngyösi ferencesektől került Mezőkövesdre, majd szinte teljesen feledésbe merült.
A kutatás eredményeit 2026. november 16-án, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjában ismertették.
Mit mutattak ki a Szent László király ereklyéjén végzett vizsgálatok?
A szakemberek több módszerrel is megvizsgálták a különleges leletet:
- Kormeghatározás: A csont 995 és 1149 közötti időszakból származik, amelybe a lovagkirály 1095-ös halála is beleesik.
- DNS-vizsgálat: A csonttöredék és a győri koponyaereklye ugyanattól a személytől vagy két férfitestvértől származhat.
- Antropológiai vizsgálat: A maradvány egy erőteljes csontozatú, középkorú férfié volt.
Borbély Noémi kutató hangsúlyozta, hogy a DNS gyenge állapota és feltételezett szennyezettsége miatt az azonosítást óvatosan kell kezelni.
Az Árpád-házi uralkodót 1192-ben avatták szentté. A történészek szerint maradványainak akkori kiemelése teremthetett lehetőséget arra, hogy egyes csontdarabokat ereklyeként különítsenek el – írja a Magyar Nemzet.
Megvizsgálták a torinói leplen talált DNS-t, meglepő eredmény született
Emberektől, állatoktól, növényektől és mikroorganizmusoktól származó DNS-t azonosítottak a világ egyik leghíresebb vallási ereklyéjén. A torinói lepel vizsgálata új részleteket tárhat fel a szövet történetéről, de korára és hitelességére továbbra sem ad választ.