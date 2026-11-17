Egy évtizedekre elfeledett fémdobozból került elő az a csonttöredék, amely Szent László király újabb ereklyéje lehet. A mezőkövesdi leleten végzett DNS-vizsgálat kapcsolatot mutatott ki a Győrben őrzött koponyaereklyével. A kutatók szerint az eredmények biztatók, de egyelőre nem bizonyítják teljes bizonyossággal, hogy valóban a legendás magyar uralkodó földi maradványát találták meg.

Szent László Forrás: Készítette: Kálti Márk - Saját készítésű fotó, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/1412604

Évtizedekig egy fémdobozban rejtőzött a magyar király ereklyéje

A lábszárcsonttöredéket 2024-ben találták meg a mezőkövesdi plébánián. A fémdoboz latin felirata Szent László király lábszárcsontjára utalt. A visszaemlékezések szerint az ereklye az 1950-es évek elején, a gyöngyösi ferencesektől került Mezőkövesdre, majd szinte teljesen feledésbe merült.

A kutatás eredményeit 2026. november 16-án, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjában ismertették.

Mit mutattak ki a Szent László király ereklyéjén végzett vizsgálatok?

A szakemberek több módszerrel is megvizsgálták a különleges leletet:

Kormeghatározás : A csont 995 és 1149 közötti időszakból származik, amelybe a lovagkirály 1095-ös halála is beleesik.

: A csont 995 és 1149 közötti időszakból származik, amelybe a lovagkirály 1095-ös halála is beleesik. DNS-vizsgálat : A csonttöredék és a győri koponyaereklye ugyanattól a személytől vagy két férfitestvértől származhat.

: A csonttöredék és a győri koponyaereklye ugyanattól a személytől vagy két férfitestvértől származhat. Antropológiai vizsgálat: A maradvány egy erőteljes csontozatú, középkorú férfié volt.

Borbély Noémi kutató hangsúlyozta, hogy a DNS gyenge állapota és feltételezett szennyezettsége miatt az azonosítást óvatosan kell kezelni.

Az Árpád-házi uralkodót 1192-ben avatták szentté. A történészek szerint maradványainak akkori kiemelése teremthetett lehetőséget arra, hogy egyes csontdarabokat ereklyeként különítsenek el – írja a Magyar Nemzet.