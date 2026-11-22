A kutatók szerint a női szépségideál már a 18. századtól fokozatosan átalakulhatott: a festményeken egyre inkább az egyenesebb, kevésbé hangsúlyos idomokkal rendelkező női alakok kerültek előtérbe. Az eredmények arra utalnak, hogy a szépségről alkotott elképzelések változása jóval a 20. századi divatirányzatok megjelenése előtt elkezdődött.

Így változott a szépségideál az évszázadok alatt. Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

A szakemberek 1570 résztvevőt kértek meg arra, hogy értékeljék a festményeken szereplő nők testalkatát, becsült testsúlyát, arcuk alapján érzékelt életkorát és testi vonzerejét.

Az eredmények két markáns változást mutattak.

A 17. századtól a 20. századig a női alakok ábrázolása fokozatosan kevésbé íveltté vált. A derék és a csípő aránya a megfigyelők értékelése alapján növekedett, vagyis a festményeken egyre kevésbé hangsúlyozták a keskeny derék és a szélesebb csípő közötti különbséget.

Ezzel párhuzamosan a női arcokat is egyre idősebbnek érzékelték a vizsgálat résztvevői.

Szépségideál: már a 18. században elkezdődhetett a változás

A kutatók szerint az ábrázolt női testalkat legalább a 18. századtól fokozatosan egyenesebb, kevésbé hangsúlyosan nőies formát öltött.

Ez arra utalhat, hogy

a szépségideál átalakulása már jóval a 20. századi divatirányzatok megjelenése előtt elkezdődött.

A későbbi évtizedekben a női testideál többször is jelentősen megváltozott. Az 1950-es években például a homokóraalkat került előtérbe, az 1960-as években viszont Twiggy modell népszerűségével a vékonyabb, fiúsabb testalkat vált meghatározóvá.

Az 1990-es években a rendkívül vékony, úgynevezett „heroin chic” megjelenés terjedt el a divatvilágban.

A kutatás ugyanakkor nem azt bizonyítja, hogy a nők tényleges testalkata változott meg az évszázadok során, hanem azt mutatja meg, hogyan alakult át a női test művészeti megjelenítése.