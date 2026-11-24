Az emberek a bolygó szinte minden pontján nyomot hagytak, a Mariana-árok aljától a Mount Everest csúcsaiig. A tudósok azonban két távoli atollt, azaz korallzátonyokból felépülő, gyűrű alakú szigetet fedeztek fel a Csendes-óceánban, amelyek kivételnek tűnnek. Ezek a Bikar és Bokak nevet kapták.

Két érintetlen szigetre bukkantak a tudósok (Képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Két érintetlen szigetre bukkantak a tudósok

A Bikar és Bokak névre keresztelt atollok a Marshall-szigetek közelében találhatók, és a régió - és talán a világ - legérintetlenebb ökoszisztémái közé tartozhatnak.

Bikar és Bokak nem csupán a Marshall-szigetek, hanem az egész bolygó kincsei, ajándék az Utirik-atoll közösségétől, amely hagyományosan és éberen őrzi ezeket a törékeny ökoszisztémákat évtizedek óta

- mondta a tanulmány főszerzője, Dr. Alan Friedlander, a Hawaii Egyetem tengerökológusa.

Ezek a Marshall-szigetek legészakibb atolljai, amelyek körülbelül 116 kilométerre és 385 kilométerre fekszenek a legközelebbi lakott atolltól.

2023-ban a csapat átfogó felmérést végzett a helyi szárazföldön, a tengeren és a levegőben: felmérték a tengeri és parti madárpopulációkat, feltérképezték a növényzetet, valamint tanulmányozták a teknősök fészkelőhelyeit, a korallzátonyokat és a halközösségeket. Búváros kutatások, víz alatti videók, mélytengeri kamerák, sőt még egy tengeralattjáró segítségével is részletes képet alkottak a régió biológiai sokféleségéről.

Két évvel később az eredmények hozzájárultak ahhoz, hogy az atollok körül kijelöljenek egy 48 000 négyzetkilométeres tengeri rezervátumot, amely az ország első nemzeti tengeri védett területe lett.

Mindkét atollon összesen 15 olyan tengerimadár-kolóniát találtak a kutatók, amelyek bizonyítottan vagy valószínűsíthetően ott költenek. Emellett legalább 266 zátonyi halcsoportot, 138 nagyobb mélységben élő halcsoportot és 79 mélytengeri halcsoportot azonosítottak. Összesen 15 nyíltvízi ragadozócsoportot jegyeztek fel, köztük cápákat, tüskésmakrélákat és nyugat-afrikai spanyolmakrélákat. Az azonosított fajok közül kettő akár a tudomány számára is új lehet - írja a Daily Mail.