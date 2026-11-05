Sokkoló számokat hozott a szúnyoggyérítés magyarországi vizsgálata

A közvélekedés szerint a nyugodt éjszakákat a kémiai szúnyoggyérítés garantálja; az utcán elhaladó járműből rovarölő szer kerül a levegőbe, a lakók pedig azt remélik, hogy kevesebb szúnyoggal kell majd osztozniuk a kerten. Csakhogy a kezelés nem csupán a csípő rovarokra lehet pusztító hatással.
A kémiai szúnyoggyérítés sötét oldalának feltérképezése
A Szúnyogmonitor munkatársai terepi vizsgálatban mérték fel a hazai kémiai szúnyoggyérítés hatásait. Eredményeiket a PLOS Neglected Tropical Diseases című folyóiratban közölték.
A kezelés után a csapdákba került csípőszúnyogok száma átlagosan mintegy 47 százalékkal csökkent. A nem célszervezetekhez tartozó, egyéb rovarokból befogott egyedek száma pedig átlagosan több mint 40 százalékkal esett vissza.
A vizsgálatban árvaszúnyogok, méhek, darazsak, zengőlegyek, poloskák, kabócák, lepkék és más repülő ízeltlábúak is szerepeltek. Különösen a szúnyogokhoz hasonló méretű, illetve náluk kisebb rovarokból fogtak be kevesebbet a kémiai kezelés után.
A beporzók együttesen vizsgált csoportjában szintén jelentős visszaesést mértek.
A gyérítés tehát érintheti a más állatok táplálékául szolgáló, és a fontos ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtó rovarokat is.
A kutatás a földi, járműről végzett, deltametrin hatóanyagú kezeléseket vizsgálta. Az úgynevezett ULV-módszer során kis mennyiségű rovarölő szert permeteznek a levegőbe. Hogy a technika a gyakorlatban mennyire hatékony, és miként érinti a szúnyogokon túl a többi rovart, arról nem állt rendelkezésre tudományos igényességgel gyűjtött adat a hazai körülményekre vonatkozóan.
„Ismerve az irodalmi adatokat és az alkalmazott hatóanyag ízeltlábúakra gyakorolt általános, idegrendszeri hatásmechanizmusát, nem lepett meg bennünket, hogy több repülő rovarcsoportnál is kimutattuk a hatást.”
– mondta Garamszegi László Zsolt az Origónak.
A kutató elmondta, hogy a hazai gyérítés nem ismert ökológiai aspektusai nehezítik a kémiai beavatkozás társadalmi és szakmai megítélését; a nemzetközi eredmények nem feltétlenül ültethetők át a magyarországi viszonyokra, ezért nagy szükség volt egy itthoni referenciavizsgálatra.
A kutatók valamennyi helyszínen összehasonlították a kezelés előtti és utáni csapdafogásokat, és kezeletlen kontrollterületek adatait is elemezték. Így jobban meg tudták ítélni, hogy a változás a gyérítéshez kapcsolódott-e, vagy kezelés nélkül is bekövetkezett volna – pusztán a szezonális ingadozás következtében. A hatékony mintázás érdekében, külön-külön csapdákkal fogták a csípőszúnyogokat és az egyéb repülő rovarokat.
Mi befolyásolhatja a kémiai szúnyoggyérítés hatásosságát?
A mintegy 47 százalékos csökkenés egy átlagos érték, ami azt mutatja, hogy egyes helyszíneken nagyobb volt a visszaesést, máshol alig vagy egyáltalán nem változott a befogott szúnyogok száma. A kezelés eredményessége leginkább a szélviszonyokkal függött össze. Garamszegi szerint az erősebb szél könnyebben elsodorhatja a kipermetezett szert, így csökkentheti a kezelés hatékonyságát.
A kutatók azt is vizsgálták, milyen távolság volt a gyérítést végző jármű és a célterület között, a napnyugtához képest mikor történt a beavatkozás, valamint milyen egyéb időjárási körülmények (hőmérséklet, csapadék) között zajlott a kezelés; de ezek a változók látszólag nem befolyásolják a célszervezetekre gyakorolt hatást. A beavatkozás sikerességében mutatkozó különbségek arra figyelmeztetnek, hogy ne dőljünk hátra: ha a szúnyogirtó autó elhalad a kertünk előtt, még nem jelenti azt, hogy a védekezés sikeres volt.
A visszaesés az inváziós szúnyogfajokat is érintette: az ázsiai tigrisszúnyogból és a koreai szúnyogból is lényegesen kevesebb egyed került a csapdákba. A kutató szerint a vizsgálatban az őshonos és az inváziós fajok esetében hasonló hatékonyságot tapasztaltak, ami cáfolta azt a korábban elterjedt elképzelést, hogy az utóbbiak ellen kevésbé működik a kémiai módszer. Az idegenhonos fajokkal kapcsolatos hatékonyság ismerete kiemelten fontos lehet, amikor egy lehetséges járványhelyzetben e célszervezetek ellen kell majd fellépnünk.
Mi a helyzet a hosszú távú következményekkel?
A kezelés utáni visszaesés önmagában még nem árulja el, hosszabb távon mi történik az érintett rovarokkal. A hazai vizsgálat csupán a beavatkozást követő napra terjedt ki, vagyis egyelőre nem állapítható meg, meddig marad alacsonyabb a szúnyogok és más ízeltlábúak egyedszáma, illetve milyen ütemben regenerálódnak a populációk.
„A vizsgálatunk jelen pillanatban nem ad teljes körű választ arra, hogy a befogott rovarok számának csökkenéséből mennyire következtethetünk populáció szintű változásokra”
– hangsúlyozta Garamszegi.
A kémiai gyérítés a kifejlett szúnyogokra mér csapást, de eközben a vizekben már fejlődhet a következő nemzedék, így egy idő után ismét emelkedik az egyedszám. A kutató szerint a nemzetközi szakirodalom alapján a szúnyogok korábbi egyedszáma napokon belül az eredeti szintre állhat vissza.
Más rovarcsoportok eltérő szaporodási stratégiát követhetnek, így nem biztos, hogy a beavatkozás pillanatában már fejlődik valahol a következő nemzedék, amely biztosítaná az állomány regenerálódását. Ha a beavatkozás a szaporodás előtt éri az állományt, hatása tartósabb lehet.
A későbbi vizsgálatoknak ezért hosszabb távú következményekre kell koncentrálniuk, melyek alapján tisztátható, hogy a különböző rovarcsoportok hogyan stabilizálódnak.
A rovarok számának változását a velük táplálkozó állatok is megérezhetik. A szúnyogok és a többi repülő ízeltlábú egyaránt fontos táplálékforrások, ezért a gyérítés a táplálékláncot is megbolygathatja. Garamszegi arra számít, hogy a rovarevő gerincesek (például a madarak és a denevérek) érzékenyen reagálhatnak ezekre a változásokra. Ezért a jövőbeni vizsgálatokban az ilyen szervezetkre is ki kell térni.
A biológiai védekezés miért nem váltja ki teljesen a kémiai szúnyoggyérítést?
A biológiai szúnyoggyérítés egy lehetséges alternatíva a kémiai gyérítéssel szemben, mert lényegesen kisebb környezeti terheléssel jár. Ennek során egy baktérium által termelt méreganyagot használnak, amely elsősorban a csípőszúnyogok lárváira hat. Bár kimutatható, hogy más szervezetek, például az árvaszúnyogok is érzékenyek lehetnek rá, és így a negatív tápláléklánc-hatások is életbe léphetnek, összességében a biológia gyérítés jóval környezetkímélőbb, mint a kémiai.
A biológiai szúnyoggyérítés szélesebb körű alkalmazásának legnagyobb akadálya, hogy a hatóanyagot közvetlenül azokba a vizekbe kell eljuttatni, amelyekben a szúnyoglárvák fejlődnek. Ez egy extra logisztikai kihívás és jelentős szakértelmet kíván. Fel kell kutatni és el kell érni a tenyészőhelyeket a megfelelő időben, nem elég, ha egy autó végighajt a település utcáin és kiszórja a szert.
Az inváziós fajok elleni védekezésben egy további nehézséget merül fel: ezek a fajok többnyire az ingatlanok kertjeiben tenyésznek. Garamszegi szerint központi szervezéssel szinte lehetetlen biztosítani, hogy a szakemberek minden érintett helyre bejussanak. A biológiai módszerre való szélesebb körű átálláshoz ezért a védekezés megszervezését stratégiailag kell átalakítani.
A kérdés jóval túlmutat azon, hogy milyen szert permetezünk ki, nem oldható meg teljesen központi szervezésben, hanem jelentős közreműködést és harmonizációt kíván települési és lakossági szinten is.
Mi is tehetünk a szúnyoginvázió ellen
A házak körül akár kis mennyiségben felgyülemlő víz is szúnyogok tenyészőhelyévé válhat, ezért különösen fontos a lakosság részvétele a védekezésben.
- A virágcserepek alátétjében, ereszcsatornákban vagy a kint hagyott gyerekjátékokban összegyűlt víz kiöntése egyszerű megelőző lépés.
- A vízgyűjtő hordókat pedig célszerű szúnyoghálóval lefedni.
- Garamszegi megemlítette a kereskedelemben kapható, biológiai hatóanyagú tablettákat is, amelyekkel az ilyen vizek kezelhetők.
A Szúnyogmonitor további tippeket ad a ház körül alkalmazható praktikákról.
A hatásvizsgálat eredményei az önkormányzatok döntéseit is segíthetik. Ha jobban ismerik az egyes gyérítési eljárások várható hatásait és környezeti következményeit, megalapozottabban választhatnak közülük.
A helyi megelőzés, a megfelelő módszer kiválasztása és a kezelések ellenőrzése így egymást kiegészítő feladat lehet.
Hatékony védekezés kisebb környezeti terheléssel
A szúnyogok elleni fellépésnek közegészségügyi szerepe is van, hiszen a vérszívó rovarok különböző kórokozókat terjeszthetnek. Jelentős csípésártalom mellett jogos lehet a lakosság gyérítés iránti igénye, míg egy esetleges járványhelyzetben pedig hatékony védekezési programra, határozott és gyors fellépésre van szükség. A szúnyoggyérítésre így szükség van, de egy olyan rendszerben, amiben jobban érvényesülnek a fenntarthatóság szempontjai.
„A fenntarthatóság egyik kulcsa a hatékonyság: ha beavatkozunk az legyen indokolt, és legyen is eredménye”
– emelte ki a kutató.
„A másik fontos szempont a specificitás növelése, azaz a beavatkozás a célszervezetekre hasson és minél kisebb környezeti terheléssel járjon.”
A fenntarthatóság felé való elmozdulás paradigmaváltást sürget a hazai gyakorlatban, melyhez a Szúnyogmonitor munkacsoportja koncepcionális ajánlatokat fogalmazott meg. A javaslat lényege egy olyan integrált védekezési stratégia kialakítása, amelyben ahol csak lehet, a kémiai kezelést más módszerekkel váltjuk ki, és erősítjük a lakosság részvételét egy összehangolt, többféle eszközt alkalmazó védekezés érdekében. Ebben a tenyészőhelyek felszámolása, a kezelések előtti és utáni monitorozás és az ezekre támaszkodó, célzott beavatkozások egyaránt szerepet kaphatnak.
Az adatvezérelt döntéshozatal támogatására Garamszegi fontosnak tartaná egy olyan adatközpont létrehozását, amely összekapcsolja a kutatói megfigyeléseket, a lakossági bejelentéseket, és az epidemiológiai előrejelzéseket. A Szúnyogmonitor már most is lakossági bejelentésekre támaszkodva vizsgálja az inváziós csípőszúnyogok terjedését és szezonális aktivitását, mig terepi csapdazások révén folyamatosan végez PCR szűréseket különböző kórokozókra. A közösségi összefogás során a laikus érdeklődők megosztják megfigyeléseiket a munkacsoporttal, míg a kutatók visszajelzései és a tájékoztató felületek révén megvalósul a lakosság tájékoztatása is.
A gyakorlati változtatásokhoz a központi irányítás képviselőinek, a kivitelezőknek, az önkormányzatoknak és a döntéshozóknak is együtt kell majd működniük, melyhez kiindulási pont lehet az HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tanulmánya és javaslatcsomagja.