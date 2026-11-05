Sokkoló számokat hozott a szúnyoggyérítés magyarországi vizsgálata

A közvélekedés szerint a nyugodt éjszakákat a kémiai szúnyoggyérítés garantálja; az utcán elhaladó járműből rovarölő szer kerül a levegőbe, a lakók pedig azt remélik, hogy kevesebb szúnyoggal kell majd osztozniuk a kerten. Csakhogy a kezelés nem csupán a csípő rovarokra lehet pusztító hatással.

A kémiai szúnyoggyérítés nem csak a vérszívó rovarokat pusztítja. Jelentős számban lecsökkentheti más, akár hasznos rovarok egyedszámát is (a kép illusztráció)

Fotó: VALERY HACHE / AFP

A kémiai szúnyoggyérítés sötét oldalának feltérképezése

A Szúnyogmonitor munkatársai terepi vizsgálatban mérték fel a hazai kémiai szúnyoggyérítés hatásait. Eredményeiket a PLOS Neglected Tropical Diseases című folyóiratban közölték.

A kezelés után a csapdákba került csípőszúnyogok száma átlagosan mintegy 47 százalékkal csökkent. A nem célszervezetekhez tartozó, egyéb rovarokból befogott egyedek száma pedig átlagosan több mint 40 százalékkal esett vissza.

A vizsgálatban árvaszúnyogok, méhek, darazsak, zengőlegyek, poloskák, kabócák, lepkék és más repülő ízeltlábúak is szerepeltek. Különösen a szúnyogokhoz hasonló méretű, illetve náluk kisebb rovarokból fogtak be kevesebbet a kémiai kezelés után.

A beporzók együttesen vizsgált csoportjában szintén jelentős visszaesést mértek.

A gyérítés tehát érintheti a más állatok táplálékául szolgáló, és a fontos ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtó rovarokat is.

A kutatás a földi, járműről végzett, deltametrin hatóanyagú kezeléseket vizsgálta. Az úgynevezett ULV-módszer során kis mennyiségű rovarölő szert permeteznek a levegőbe. Hogy a technika a gyakorlatban mennyire hatékony, és miként érinti a szúnyogokon túl a többi rovart, arról nem állt rendelkezésre tudományos igényességgel gyűjtött adat a hazai körülményekre vonatkozóan.

„Ismerve az irodalmi adatokat és az alkalmazott hatóanyag ízeltlábúakra gyakorolt általános, idegrendszeri hatásmechanizmusát, nem lepett meg bennünket, hogy több repülő rovarcsoportnál is kimutattuk a hatást.”

– mondta Garamszegi László Zsolt az Origónak.

A kutató elmondta, hogy a hazai gyérítés nem ismert ökológiai aspektusai nehezítik a kémiai beavatkozás társadalmi és szakmai megítélését; a nemzetközi eredmények nem feltétlenül ültethetők át a magyarországi viszonyokra, ezért nagy szükség volt egy itthoni referenciavizsgálatra.