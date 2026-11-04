Különös kapcsolatot találtak az újszülöttek és az Alzheimer-kór között

A Brain Communications folyóiratban megjelent tanulmányban 42 egészséges újszülött, 41 idős kontrollszemély és 73 Alzheimer-kórban szenvedő beteg vérmintáit elemezték. A kutatók a tau-fehérje két foszforilált változatának, a p-tau217-nek és a p-tau205-nek a szintjét mérték. Az eredmények szerint az újszülötteknél a foszforilált tau szintje még az Alzheimer-betegeknél mért értékeket is meghaladta.

Az Alzheimer-kórban központi szerepet betöltő tau-fehérje egészen másként viselkedik az újszülöttek agyában; létfontosságú feladatot végez

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A rettegett tau-fehérje egy egészen más szerepben

Kevesen gondolnák, de a tau-fehérje fontos szerepet játszik az idegsejtek működésében. Foszforilált formái különösen az élet korai szakaszában nélkülözhetetlenek:

elősegítik az idegsejtek nyúlványainak növekedését, valamint a közöttük kialakuló kapcsolatok fejlődését.

Az agy érésével a foszforilált tau mennyisége fokozatosan csökken.

Az Alzheimer-kórban azonban ismét megemelkedik bizonyos foszforilált tau-fehérjék szintje. A folyamat ugyanakkor eltér az újszülötteknél megfigyelttől. Míg a fejlődő agyban a fehérje több pontján is fokozott foszforiláció zajlik, addig az Alzheimer-kórban ezek a változások meghatározott sorrendben jelennek meg. A kutatók szerint elképzelhető, hogy egy olyan biológiai folyamatról van szó, amely fiatal korban előnyös, az élet későbbi szakaszában viszont kórossá válhat.

Hogyan befolyásolhatja az új felfedezés az Alzheimer-kór felismerését?

A p-tau217 jelenleg az Alzheimer-kór egyik fontos, vérből kimutatható biomarkere. A kutatás azonban arra figyelmeztet, hogy a magas érték önmagában nem feltétlenül utal betegségre. Egyelőre ugyanis keveset tudunk arról, hogyan változik a foszforilált tau szintje a gyermekkor és az időskor között. Ezért további vizsgálatokkal kell feltárni a fehérje működését a különböző korcsoportokban, hogy pontosabban értelmezhessük a vérvizsgálatok eredményeit, és jobban megérthessük az Alzheimer-kór kialakulásának hátterét.