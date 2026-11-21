A tea nem csupán egy népszerű ital, de az egészségre is számos jótékony hatással bír. Hogy mennyire, azt nemrég a kutatók tárták fel, miután felfedezték, hogy a rendszeres teafogyasztás csökkentheti az érrendszeri betegségek (VD) kockázatát.

Tea: ennyi csésze csökkentheti a szívbetegség kockázatát / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Content Pixie

Tea: ennyi csésze csökkentheti a szívbetegség kockázatát

A VD magában foglalja a szívbetegségeket, a pulmonális szívbetegségeket, az agyi érrendszeri betegségeket és a perifériás artériás betegségeket.

A tudósok megfigyelése szerint a VD legalacsonyabb becsült kockázata azoknál az embereknél volt megfigyelhető, akik naponta körülbelül hat-nyolc csésze teát ittak.

Az Egyesült Királyság szakértői szerint ezek az eredmények ugyan kiegészítik azokat a megfigyelésen alapuló bizonyítékokat, amelyek a rendszeres teafogyasztást az alacsonyabb szív- és érrendszeri kockázattal hozzák összefüggésbe, ugyanakkor óvatosságra is intettek, mivel ez a kutatás még nem bizonyított. A rendszeres, túlzásba vitt tea fogyasztása ugyanis komoly egészségügyi problémákat okozhat, a heves szívdobogástól és fejfájástól kezdve a magas vérnyomáson át egészen az ízületi fájdalmakig.

A Journal of Internal Medicine című folyóiratban megjelent cikkükben a tudósok átlagosan kilenc éven keresztül több mint 495 900 kínai embert vizsgáltak. Kiemelték, hogy 14 863 esetben fordult elő VD – amely az oxigént és tápanyagokat szállító ereket érinti –, ebben az időszakban. A kutatók ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a rendszeres teafogyasztóknál nagyjából 11 százalékkal alacsonyabb a VD kockázata. Emellett a teafogyasztás a dohányzás mellőzésével és testmozgással kombinálva a legalacsonyabb kockázattal járt együtt.

Dell Stanford, a British Heart Foundation vezető dietetikusa a megállapításokkal kapcsolatban azt mondta, hogy ezek a megállapítások alátámasztják a teafogyasztás és a jobb szív- és érrendszeri egészség közötti összefüggést, ugyanakkor kiemelte, mindez továbbra sem bizonyítja, hogy napi egy csésze tea védi a szívet.

Ez egy megfigyelésen alapuló tanulmány volt, az emberek étrendjében és életmódjában mutatkozó egyéb különbségek is segíthetnek megmagyarázni az eredményeket. Bár a legalacsonyabb becsült kockázatot napi hat-nyolc csészénél figyelték meg, ezt nem szabad ajánlott mennyiségként kezelni. A teafogyasztást csak egyszer mérték, a csésze mérete nem volt szabványosítva, és a tanulmány nem tudja bizonyítani, hogy a több tea fogyasztása okozta az alacsonyabb kockázatot

- emelte ki Dell Stanford, hangsúlyozva, nincs egyetlen olyan étel vagy ital, amely átalakíthatná az emberek szívének egészségét. Ennél sokkal fontosabb az általános életmód és étrend.