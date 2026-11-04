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növényi fehérjék

Sok férfi naponta fogyasztja ezeket az ételeket – meglepő összefüggést találtak a kutatók

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Meglepő összefüggést fedeztek fel finn kutatók a férfiak táplálkozása és hormonháztartása között. Egy új tanulmány szerint a tesztoszteronszint átlagosan alacsonyabb volt azoknál, akik több állati eredetű fehérjét fogyasztottak, míg a növényi fehérjék esetében ezzel ellentétes kapcsolatot figyeltek meg.
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növényi fehérjéktejtermékétrend

A húsok és tejtermékek fogyasztása összefügghet a férfiak tesztoszteronszintjével – derült ki a Kelet-finnországi Egyetem kutatásából. A tudósok 2546, 42 és 60 év közötti férfi étrendjét vizsgálták, és eltéréseket találtak az állati, illetve növényi eredetű fehérjéket fogyasztók hormonszintje között.

tesztoszteronszint
Tesztoszteronszint: egészen más eredményt kaptak a kutatók a növényi és állati fehérjéknél.
Fotó: aomas / Shutterstock

A résztvevők négy napon át rögzítették étrendjüket, majd a kutatók a fehérjebevitelük alapján csoportokba sorolták őket.

Tesztoszteronszint: nem mindegy, milyen fehérjét fogyasztunk?

Az eredmények szerint a legtöbb állati fehérjét fogyasztó férfiak átlagos tesztoszteronszintje alacsonyabb volt, mint azoké, akik a legkevesebbet ették ezekből az élelmiszerekből.

A részletesebb elemzés különösen a tejtermékekből, azon belül az erjesztett tejtermékekből származó fehérjék esetében mutatott ki negatív összefüggést.

Ezzel szemben a növényi fehérjék nagyobb arányú fogyasztása magasabb tesztoszteronszinttel társult. Különösen a zöldségekből, hüvelyesekből, diófélékből és magvakból származó fehérjék esetében figyelték meg ezt.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kimutatott különbségek mindkét esetben csekélyek voltak, és a vizsgálat nem bizonyította, hogy az egyes élelmiszerek közvetlenül megváltoztatnák a hormonszintet.

A jelenség pontos oka egyelőre nem ismert. A szakemberek szerint az étrend zsírsavösszetétele, a gyulladásos folyamatok és az inzulinszabályozás is szerepet játszhatnak az összefüggésben.

A tesztoszteron fontos szerepet tölt be a nemi vágy, az izomzat, a csontozat és az energiaszint szabályozásában. Szintje az életkor előrehaladtával természetes módon is csökken.

 

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