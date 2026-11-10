Megvizsgálták a torinói leplen talált DNS-t, meglepő eredmény született

A torinói lepel egy vászonszövet, amelyen egy emberi alak halvány képe látható. Egyes hívők szerint Jézus halotti leple lehetett, eredetét azonban régóta viták övezik. A kutatók most korszerű DNS-szekvenálási módszerekkel elemezték újra a szövetről 1978-ban gyűjtött mintákat. Az eljárás lehetővé tette, hogy egyetlen mintából számos különböző élőlény genetikai anyagát azonosítsák. Az eredményeket a Scientific Reports folyóiratban közölték.

Különféle DNS-töredékeket azonosítottak a torinói lepel szövetén

Fotó: Ann Ronan Picture Library

Milyen DNS-t találtak a torinói lepel szövetén?

A vizsgálat során az emberi mitokondriális DNS több különböző leszármazási vonalát mutatták ki.

Ez arra utal, hogy az évszázadok során különböző emberi népességek tagjai kerülhettek kapcsolatba a lepellel.

Emellett rendkívül változatos mikrobaközösséget is azonosítottak. A mintákban az emberi bőrön gyakran előforduló baktériumok, gombák és a sós környezethez alkalmazkodott mikroorganizmusok nyomait is megtalálták.

A felfedezések nem korlátozódtak az emberi DNS-re és a mikroorganizmusokra.

A kutatók búza, sárgarépa, kukorica, banán és földimogyoró genetikai anyagát is kimutatták.

Az állatok közül szarvasmarha, sertés, tyúk, kutya és macska DNS-ét azonosították.

Az egyik legszokatlanabb eredmény a földközi-tengeri vöröskorall genetikai nyomainak kimutatása volt.

Mire utalnak a genetikai nyomok?

A kimutatott genetikai anyag változatossága arra utal, hogy a lepel hosszú története során sokféle élőlénnyel és környezeti hatással került kapcsolatba. Egyes DNS-nyomok évszázadokkal ezelőtt, mások jóval később kerülhettek a szövetre. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a DNS jelenléte önmagában nem árulja el, mikor került az adott genetikai anyag a lepelre. Ezért azt sem lehet megbízhatóan megállapítani, mely nyomok voltak jelen eredetileg, és melyek kerültek rá később.

A lepel eredetének rejtélye továbbra is megoldatlan

A DNS-vizsgálat tehát nem alkalmas arra, hogy igazolja vagy cáfolja a torinói lepel hitelességét. A szövet korát sem lehet meghatározni az eredmények alapján.

Noemi Procopio, a Lancashire-i Egyetem professzora szerint az eredmények jól mutatják a modern igazságügyi genetikai módszerek lehetőségeit.

Segítségükkel akár évtizedekkel korábban gyűjtött történelmi mintákból is új információkat lehet kinyerni.

A mostani vizsgálat révén pontosabb képet kaphatunk arról, milyen biológiai és környezeti hatások érték a leplet az évszázadok során.