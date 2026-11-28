Újabb kutatási eredmények segíthetnek megfejteni a torinói lepel titkát. Spanyol kutatók az oviedói kendőt vizsgálták, amelyet a keresztény hagyomány szintén Jézus halálához köt. A szakemberek szerint a két ereklyén található vérfoltok között olyan összefüggések lehetnek, amelyek arra utalnak, hogy a vásznak ugyanazt az embert takarhatták – olvasható a Múlt-Kor történelmi ismeretterjesztő portálon.

Különféle DNS-töredékeket azonosítottak a torinói lepel szövetén

Fotó: Ann Ronan Picture Library

Ugyanazt az embert takarhatta a torinói lepel és az oviedói kendő?

Az Oviedói Egyetem kutatói mesterséges vérrel, lenvászonnal borított fejmodellel és kötésekkel próbálták rekonstruálni, hogyan keletkezhettek a kendőn látható foltok. A kísérlet során a fej helyzetének változtatásával és a kötések nyomásával az eredetihez hasonló mintázatokat hoztak létre. Az ereklyét 3D-szkenneléssel és röntgennel is megvizsgálták, az eredmények pedig arra utalnak, hogy a kendőt egy elhunyt fejére rögzíthették.

A kutatás vezetője előzetes számítógépes elemzésekben a torinói lepel sérülésnyomaival is összevetette a vérfoltokat. A homlokon és a tarkón látható nyomok közötti lehetséges egyezések alapján felmerült, hogy a két vászon ugyanahhoz az emberhez tartozhatott.

Ezek az összehasonlító eredmények azonban egyelőre nem jelentek meg tudományos folyóiratban.

Egyelőre nem bizonyított, hogy Jézushoz tartoztak az ereklyék

A kutatók elméletének egyik legnagyobb akadálya a kormeghatározás. Az 1988-as radiokarbonos vizsgálatok a torinói leplet 1260 és 1390 közé keltezték, míg az oviedói kendőre vonatkozó adatok szintén Jézus koránál évszázadokkal későbbi eredetre utalnak. A kísérletnek is vannak korlátai: például a fejmodellnek nem volt haja, a felhasznált vászon pedig eltért az eredeti textíliától.

A torinói lepel eredetét korábban is próbálták tudományos vizsgálatokkal bizonyítani, de végleges bizonyíték továbbra sincs arra, hogy Jézus halotti leple lenne.