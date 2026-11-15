Új törpebolygót találhattak a Plútón túl, hatalmas jeges égitest rejtőzött a Naprendszerben

A 2026 ED138 jelölést kapó törpebolygó-jelöltet a Vera C. Rubin Obszervatórium felvételeit elemző csillagászok azonosították. A kutatók becslése szerint az égitest átmérője 600 és 1500 kilométer között lehet, vagyis a legnagyobb, Neptunuszon túli objektumok közé tartozhat. Összehasonlításképpen a Plútó átmérője körülbelül 2377 kilométer.

A 2026 ED138 jelölést kapó égitest lehet a hatodik törpebolygó - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az objektum jelenleg mintegy 46 csillagászati egységre található a Naptól. Egy csillagászati egység a Föld és a Nap átlagos távolságának felel meg, a Plútó pedig átlagosan 40 ilyen egységre kering központi csillagunktól.

A Naprendszerben jelenleg öt hivatalosan elismert törpebolygót tartanak számon:

a Plútót,

a Cerest,

az Erist,

a Haumeát

és a Makemakét.

Ha a 2026 ED138-ról kiderül, hogy saját gravitációja elegendő ahhoz, hogy közel gömb alakúra formálja, hatodikként csatlakozhat hozzájuk.

Tíz évvel ezelőtti felvételeken is megtalálták

Az egyik legmeglepőbb részlet, hogy az égitest nem most került először a teleszkópok látóterébe. A kutatók korábbi felvételeken is azonosították, egészen 2016-ig visszamenőleg. Ezek segítségével több mint tíz évre visszamenően tudták rekonstruálni a mozgását – írja a Science Daily.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A felfedezésben kulcsszerepet játszott a Rubin Obszervatórium különleges adatfeldolgozó rendszere. A szoftver milliárdnyi teleszkópos észlelést hasonlít össze, és azokat a halvány fénypontokat keresi, amelyek elmozdulása arra utal, hogy a Naprendszerhez tartozó égitestekről van szó.

A 2026 ED138 azért kerülhette el korábban a csillagászok figyelmét, mert az égbolt egyik különösen zsúfolt részén, a Tejútrendszer síkjának közelében található.

A háttérben látható csillagok milliói között rendkívül nehéz volt észrevenni a távoli objektum halvány mozgását.

További rejtett világok és törpebolygók is előkerülhetnek

A kutatók szerint a felfedezés csak a kezdet lehet. A Rubin Obszervatórium a következő tíz évben ismételten felméri majd a déli égboltot, így olyan égitesteket is megtalálhat, amelyek korábban elkerülték a figyelmet.

Az obszervatórium már eddig is több mint 11 ezer korábban ismeretlen kisbolygóról szolgáltatott megfigyeléseket, köztük mintegy 380 Neptunuszon túli objektumról.