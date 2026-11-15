Tiltott sugárzást észlelt a NASA, negyven éve vártak erre a jelre

A trihidrogén-kation (H₃⁺) a csillagközi tér egyik legfontosabb molekulája. Számos kémiai folyamatban részt vesz, többek között azokban is, amelyek során összetett szerves molekulák keletkeznek. A három hidrogénatommagból és két elektronból álló részecskét már korábban is megtalálták csillagközi gázfelhőkben, és a Jupiter sarki fényeinek kialakulásában is szerepet játszik. Egy bizonyos típusú sugárzását azonban negyven éven át hiába keresték.
Miért volt ilyen nehéz kimutatni a trihidrogén-kation sugárzását?
A magyarázat a molekula különleges szerkezetében rejlik. Három hidrogénatommagja szabályos háromszöget alkot, ezért az elektromos töltéseloszlása szimmetrikus. Forgás közben így nem bocsát ki olyan sugárzást, mint a legtöbb molekula.
Fu-Shih Pan és Takeshi Oka fizikusok 1986-ban felvetették, hogy a forgás során fellépő erők kissé eltorzíthatják a molekula alakját, és ez az apró változás elegendő lehet ahhoz, hogy mégis sugárzást bocsásson ki.
Az ilyen folyamatokat a fizikában „tiltott átmeneteknek” nevezik.
Az elnevezés kissé félrevezető, hiszen nem lehetetlen jelenségekről van szó, csupán arról, hogy a szokásos kvantummechanikai szabályok szerint ezek az átmenetek nem megengedettek, ezért rendkívül kis valószínűséggel következnek be.
A két kutató számításait sokáig nem sikerült megfigyelésekkel igazolni. A keresett sugárzás annyira gyenge volt, hogy még laboratóriumi körülmények között sem tudták kimutatni.
Egy fiatal csillag környezetében tűnt fel a negyven éve keresett jel
Végül a James Webb-űrtávcsőnek sikerült észlelnie a régóta keresett sugárzást. A Johns Hopkins Egyetem kutatója, David Neufeld által vezetett csillagászcsoport a HH 168 jelű objektumot vizsgálta, amikor szokatlan jelekre figyelt fel.
A HH 168 az úgynevezett Herbig–Haro-objektumok közé tartozik. Ezek fiatal, még kialakulóban lévő csillagok környezetében jönnek létre. A csillagok ugyanis fejlődésük korai szakaszában nagy sebességű anyagsugarakat lövellnek ki. Amikor ezek a környező gázfelhőkbe csapódnak, hatalmas lökéshullámokat keltenek, amelyek több ezer fokosra hevíthetik a gázt.
Az ilyen területeket nehéz megfigyelni, mert a fiatal csillagokat gyakran sűrű porfelhők veszik körül. A James Webb-űrtávcső infravörös műszerei azonban képesek átlátni a poron, így a csillagászok a korábban rejtve maradt folyamatokat is tanulmányozhatják.
A HH 168 megfigyelésekor a kutatók 26 rendkívül halvány színképvonalat találtak, amelyek hullámhossza megegyezett a trihidrogén-kation negyven évvel korábban megjósolt sugárzásának hullámhosszaival.
A legerősebb jel statisztikai szignifikanciája elérte a 72 szigmát, ami rendkívül nagy bizonyosságot jelent.
A csillagászoknak tehát először sikerült közvetlenül megfigyelniük a régóta keresett sugárzást.
A vártnál sokkal erősebb volt a sugárzás
A felfedezés azonban egy újabb meglepetést is tartogatott:
a trihidrogén-kation jóval erősebben sugárzott, mint amire a kutatók számítottak.
A mérésekből az is kiderült, hogy a molekula sugárzása ugyanazokon a területeken jelent meg, ahol a forró molekuláris hidrogéné, azaz mindkét molekulára hasonlóan hatottak a fiatal csillag által keltett lökéshullámok.
A jelenséget számítógépes modellekkel is megpróbálták megmagyarázni, de egyik sem adott teljesen kielégítő eredményt. Az egyik modell például jól leírta a közönséges molekuláris hidrogén sugárzását, a trihidrogén-kation esetében viszont a ténylegesen észleltnél ötször-hatszor gyengébb jelet jósolt.
Egyelőre tehát nem világos, miért sugárzott ilyen erősen a molekula. A csillagászok ugyanakkor egy másik fiatal csillag környezetében, a HH 211 jelű objektumnál is megtalálták ugyanezt a jelet. Elképzelhető, hogy a jelenség egyáltalán nem ritka, csak korábban nem rendelkeztek kellően érzékeny műszerekkel a kimutatásához.
A felfedezés megerősíti a negyven évvel ezelőtti számításokat, és a további kutatásokhoz is segítséget nyújthat. A trihidrogén-kation sugárzásának vizsgálatával a csillagászok jobban megérthetik, milyen fizikai és kémiai folyamatok zajlanak a születő csillagok környezetében.
- A kutatás eredményeit bemutató tanulmány a The Astrophysical Journal Letters című tudományos folyóiratban fog megjelenni, a kézirat egyelőre az arXiv adatbázisában érhető el.