Tiltott sugárzást észlelt a NASA, negyven éve vártak erre a jelre

A trihidrogén-kation (H₃⁺) a csillagközi tér egyik legfontosabb molekulája. Számos kémiai folyamatban részt vesz, többek között azokban is, amelyek során összetett szerves molekulák keletkeznek. A három hidrogénatommagból és két elektronból álló részecskét már korábban is megtalálták csillagközi gázfelhőkben, és a Jupiter sarki fényeinek kialakulásában is szerepet játszik. Egy bizonyos típusú sugárzását azonban negyven éven át hiába keresték.

Az egyik Herbig–Haro-objektum, ahol a trihidrogén-kation sugárzását észlelték

Fotó: ESA/Webb

Miért volt ilyen nehéz kimutatni a trihidrogén-kation sugárzását?

A magyarázat a molekula különleges szerkezetében rejlik. Három hidrogénatommagja szabályos háromszöget alkot, ezért az elektromos töltéseloszlása szimmetrikus. Forgás közben így nem bocsát ki olyan sugárzást, mint a legtöbb molekula.

Fu-Shih Pan és Takeshi Oka fizikusok 1986-ban felvetették, hogy a forgás során fellépő erők kissé eltorzíthatják a molekula alakját, és ez az apró változás elegendő lehet ahhoz, hogy mégis sugárzást bocsásson ki.

Az ilyen folyamatokat a fizikában „tiltott átmeneteknek” nevezik.

Az elnevezés kissé félrevezető, hiszen nem lehetetlen jelenségekről van szó, csupán arról, hogy a szokásos kvantummechanikai szabályok szerint ezek az átmenetek nem megengedettek, ezért rendkívül kis valószínűséggel következnek be.

A két kutató számításait sokáig nem sikerült megfigyelésekkel igazolni. A keresett sugárzás annyira gyenge volt, hogy még laboratóriumi körülmények között sem tudták kimutatni.

Egy fiatal csillag környezetében tűnt fel a negyven éve keresett jel

Végül a James Webb-űrtávcsőnek sikerült észlelnie a régóta keresett sugárzást. A Johns Hopkins Egyetem kutatója, David Neufeld által vezetett csillagászcsoport a HH 168 jelű objektumot vizsgálta, amikor szokatlan jelekre figyelt fel.

A HH 168 az úgynevezett Herbig–Haro-objektumok közé tartozik. Ezek fiatal, még kialakulóban lévő csillagok környezetében jönnek létre. A csillagok ugyanis fejlődésük korai szakaszában nagy sebességű anyagsugarakat lövellnek ki. Amikor ezek a környező gázfelhőkbe csapódnak, hatalmas lökéshullámokat keltenek, amelyek több ezer fokosra hevíthetik a gázt.