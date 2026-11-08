Lehet, hogy eddig rossz helyen keresték a tudat eredetét

Honnan érkezik a tudat? Jelenleg ez az idegtudomány egyik legnagyobb megválaszolatlan kérdése. Marshall Devor, a Jeruzsálemi Héber Egyetem és Mark Baron, a Harvard Orvostudományi Karának kutatója szerint elképzelhető, hogy a tudatos élmények nem az agykéregben, hanem az agy egy jóval ősibb területén jönnek létre. A szakemberek a The Neuroscientist folyóiratban ismertették elméletüket.
Mit árul el a fájdalom a tudat működéséről?
Az agykéreg kiemelt szerepet játszik az érzékszervekből érkező információk feldolgozásában. Az információ feldolgozása és annak tudatos megélése azonban nem egy és ugyanaz. Mindezt jól szemlélteti a fájdalom érzékelése: ha véletlenül hozzáérünk egy forró főzőlaphoz, már azelőtt elrántjuk a kezünket, hogy tudatosulna bennünk a fájdalom. Idegrendszerünk tehát képes felismerni a veszélyes ingert anélkül, hogy azt tudatosan átélnénk.
A látásnak, a hallásnak és a szaglásnak jól meghatározható feldolgozóterületei vannak az agykéregben. A fájdalom esetében azonban nincs ilyen egyértelműen körülhatárolható terület. Ráadásul az agykéreg megfelelő részeinek ingerlésével fény- és hangélményeket lehet előidézni, fájdalmat viszont csak ritkán, ami arra utalhat, hogy maga a fájdalomérzet az agy egy másik részében keletkezik.
Az agytörzs lehet a tudat alapja
Devor és Baron szerint ez a terület az agytörzs lehet, amely a nagyagyat köti össze a gerincvelővel. Az agytörzs az evolúció során jóval korábban alakult ki, mint az összetett agykéreg. Alapvető feladatai közé tartozik a légzés, a szívritmus és az alvási ciklusok szabályozása.
Az agytörzs sérülése eszméletvesztést vagy akár kómát is okozhat, még akkor is, ha az agykéreg nagyrészt sértetlen marad. Korábbi kísérleteikben a kutatók kis mennyiségű érzéstelenítőt juttattak patkányok agytörzsének egy meghatározott területére. Az állatok ennek hatására szinte teljesen elveszítették a külső ingerekre adott válaszkészségüket.
Ezeket a megfigyeléseket korábban azzal magyarázták, hogy az agytörzs a tudatos állapot fenntartásában vesz részt. Devor és Baron azonban úgy véli, ennél alapvetőbb szerepe lehet:
maga a tudatosság élménye is ezen az agyterületen keletkezhet.
Létezhet tudat agykéreg nélkül?
Az elméletet súlyos agyi fejlődési rendellenességgel született gyermekek vizsgálata is alátámasztja. A hidranenkefália nevű rendkívül ritka állapotban a nagyagy jelentős része hiányzik. Egyes érintett gyermekek mégis képesek reagálni az ismerős személyekre, és olyan viselkedést mutathatnak, amely öröm vagy fájdalom átélésére utalhat.
Hasonló jelenségeket figyeltek meg olyan állatoknál is, amelyeknek sebészeti úton eltávolították az agykérgét. Néhány állat továbbra is képes volt az összetett viselkedésre, és olyan fájdalomreakciókat mutatott, amelyeknek érzelmi összetevőjük is lehetett.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a megfigyelések önmagukban nem bizonyítják a tudatosság jelenlétét; pusztán a viselkedés alapján nem lehet biztosan megállapítani, hogy egy élőlény rendelkezik-e szubjektív élményekkel.
Tudat az állatvilágban
Devor és Baron elmélete szerint az agytörzs biztosíthatja a tudatosság alapvető élményét, míg az agykéreg az ezt kitöltő információkat dolgozza fel. Utóbbi teszi lehetővé például az emlékek felidézését, a környezet értelmezését és a saját gondolatainkon való elmélkedést.
Ha evolúciós értelemben a tudat alapjai valóban az ősi agytörzsben találhatók, akkor a szubjektív élmények átélésének képessége jóval elterjedtebb lehet az állatvilágban, mint korábban feltételeztük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más állatok ugyanúgy tapasztalják a világot, mint az emberek.
- Az ember fejlett agykérge az ősi idegrendszeri alapokra építve sokkal összetettebb tudatos élményeket hozhat létre.