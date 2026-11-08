Lehet, hogy eddig rossz helyen keresték a tudat eredetét

Honnan érkezik a tudat? Jelenleg ez az idegtudomány egyik legnagyobb megválaszolatlan kérdése. Marshall Devor, a Jeruzsálemi Héber Egyetem és Mark Baron, a Harvard Orvostudományi Karának kutatója szerint elképzelhető, hogy a tudatos élmények nem az agykéregben, hanem az agy egy jóval ősibb területén jönnek létre. A szakemberek a The Neuroscientist folyóiratban ismertették elméletüket.

Egy új elmélet szerint a tudat az agytörzsből származhat

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Mit árul el a fájdalom a tudat működéséről?

Az agykéreg kiemelt szerepet játszik az érzékszervekből érkező információk feldolgozásában. Az információ feldolgozása és annak tudatos megélése azonban nem egy és ugyanaz. Mindezt jól szemlélteti a fájdalom érzékelése: ha véletlenül hozzáérünk egy forró főzőlaphoz, már azelőtt elrántjuk a kezünket, hogy tudatosulna bennünk a fájdalom. Idegrendszerünk tehát képes felismerni a veszélyes ingert anélkül, hogy azt tudatosan átélnénk.

A látásnak, a hallásnak és a szaglásnak jól meghatározható feldolgozóterületei vannak az agykéregben. A fájdalom esetében azonban nincs ilyen egyértelműen körülhatárolható terület. Ráadásul az agykéreg megfelelő részeinek ingerlésével fény- és hangélményeket lehet előidézni, fájdalmat viszont csak ritkán, ami arra utalhat, hogy maga a fájdalomérzet az agy egy másik részében keletkezik.

Az agytörzs lehet a tudat alapja

Devor és Baron szerint ez a terület az agytörzs lehet, amely a nagyagyat köti össze a gerincvelővel. Az agytörzs az evolúció során jóval korábban alakult ki, mint az összetett agykéreg. Alapvető feladatai közé tartozik a légzés, a szívritmus és az alvási ciklusok szabályozása.

Az agytörzs sérülése eszméletvesztést vagy akár kómát is okozhat, még akkor is, ha az agykéreg nagyrészt sértetlen marad. Korábbi kísérleteikben a kutatók kis mennyiségű érzéstelenítőt juttattak patkányok agytörzsének egy meghatározott területére. Az állatok ennek hatására szinte teljesen elveszítették a külső ingerekre adott válaszkészségüket.

Ezeket a megfigyeléseket korábban azzal magyarázták, hogy az agytörzs a tudatos állapot fenntartásában vesz részt. Devor és Baron azonban úgy véli, ennél alapvetőbb szerepe lehet:

maga a tudatosság élménye is ezen az agyterületen keletkezhet.

Létezhet tudat agykéreg nélkül?

Az elméletet súlyos agyi fejlődési rendellenességgel született gyermekek vizsgálata is alátámasztja. A hidranenkefália nevű rendkívül ritka állapotban a nagyagy jelentős része hiányzik. Egyes érintett gyermekek mégis képesek reagálni az ismerős személyekre, és olyan viselkedést mutathatnak, amely öröm vagy fájdalom átélésére utalhat.