Túledzés akkor alakul ki, amikor az edzésterhelés már meghaladja a szervezet regenerálódási képességét. Ilyenkor romolhat a sportteljesítmény, tartós fáradtság és izomfájdalom jelentkezhet, valamint a sérülések kockázata is megnőhet. Brazil kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan reagál az agy, ha a szervezetet rendszeresen túlzott fizikai terhelés éri. Eredményeiket a Neuroscience tudományos folyóiratban ismertették.

A túledzés a dopaminszintre is hatással lehet

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A túledzés hatásai: két hónapig tartó intenzív edzésnek vetették alá az egereket

A kutatók kétféle edzésprogramot alkalmaztak. Az egyik egércsoportnak mindössze egyszer kellett futópadon mozognia, egészen a teljes kimerülésig. A másik csoport nyolc héten keresztül edzett, miközben fokozatosan növelték a terhelést. Az utolsó héten az állatok már naponta kétszer futottak, és az edzések között csupán négy órát pihenhettek. A vizsgálat végén a szakemberek az állatok hippokampuszát elemezték. Ez az agyterület fontos szerepet játszik az emlékezésben és az érzelmek szabályozásában.

Elsősorban két ingerületátvivő anyag, a dopamin és a szerotonin szintjét vizsgálták.

A túl sok edzés tartósan megváltoztatta az agyműködést

Az agy dopaminszintje már egyetlen kimerítő edzés után is megemelkedett. Az igazán érdekes eredményt azonban a nyolchetes programban részt vevő állatoknál figyelték meg. Náluk a dopaminszint még 48 órával a terheléses vizsgálat után is magas maradt, amikor az egereknek már regenerálódniuk kellett volna.

Hasonló változást mértek a dopamin előállításához szükséges tirozin-hidroxiláz enzim szintjében is.

A kutatók szerint mindez arra utal, hogy a rendszeres, túlzott fizikai megterhelés megzavarhatja az agy dopaminszabályozását.

Az ingerületátvivő anyag termelődése még jóval az edzés befejezése után sem tért vissza a megszokott szintre.

A dopamin egyebek mellett a motiváció és az éberség szabályozásában vesz részt. Ha a szintje a pihenési fázisban is magas marad, az elméletileg alvászavarokat idézhet elő. A jelenség magyarázatot adhat arra, hogy a túledzett sportolók miért küzdenek időnként álmatlansággal és szorongással. Érdekesség, hogy a szerotonin szintjében nem találtak jelentős eltérést.