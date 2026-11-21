Túledzés akkor alakul ki, amikor az edzésterhelés már meghaladja a szervezet regenerálódási képességét. Ilyenkor romolhat a sportteljesítmény, tartós fáradtság és izomfájdalom jelentkezhet, valamint a sérülések kockázata is megnőhet. Brazil kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan reagál az agy, ha a szervezetet rendszeresen túlzott fizikai terhelés éri. Eredményeiket a Neuroscience tudományos folyóiratban ismertették.
A túledzés hatásai: két hónapig tartó intenzív edzésnek vetették alá az egereket
A kutatók kétféle edzésprogramot alkalmaztak. Az egyik egércsoportnak mindössze egyszer kellett futópadon mozognia, egészen a teljes kimerülésig. A másik csoport nyolc héten keresztül edzett, miközben fokozatosan növelték a terhelést. Az utolsó héten az állatok már naponta kétszer futottak, és az edzések között csupán négy órát pihenhettek. A vizsgálat végén a szakemberek az állatok hippokampuszát elemezték. Ez az agyterület fontos szerepet játszik az emlékezésben és az érzelmek szabályozásában.
- Elsősorban két ingerületátvivő anyag, a dopamin és a szerotonin szintjét vizsgálták.
A túl sok edzés tartósan megváltoztatta az agyműködést
Az agy dopaminszintje már egyetlen kimerítő edzés után is megemelkedett. Az igazán érdekes eredményt azonban a nyolchetes programban részt vevő állatoknál figyelték meg. Náluk a dopaminszint még 48 órával a terheléses vizsgálat után is magas maradt, amikor az egereknek már regenerálódniuk kellett volna.
Hasonló változást mértek a dopamin előállításához szükséges tirozin-hidroxiláz enzim szintjében is.
A kutatók szerint mindez arra utal, hogy a rendszeres, túlzott fizikai megterhelés megzavarhatja az agy dopaminszabályozását.
Az ingerületátvivő anyag termelődése még jóval az edzés befejezése után sem tért vissza a megszokott szintre.
A dopamin egyebek mellett a motiváció és az éberség szabályozásában vesz részt. Ha a szintje a pihenési fázisban is magas marad, az elméletileg alvászavarokat idézhet elő. A jelenség magyarázatot adhat arra, hogy a túledzett sportolók miért küzdenek időnként álmatlansággal és szorongással. Érdekesség, hogy a szerotonin szintjében nem találtak jelentős eltérést.
Miért fontos a megfelelő pihenés?
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre kizárólag egérkísérletekből származnak. A vizsgálat során ráadásul nem mérték közvetlenül az állatok alvását, szorongását vagy éberségét. Így azt sem lehet még biztosan kijelenteni, hogy a megfigyelt dopaminváltozások valóban ilyen tüneteket okoznak.
A kutatócsoport következő célja feltárni, hogy mely biológiai rendszerekben jelennek meg először a túlzott edzés figyelmeztető jelei. Ez segíthet meghatározni, mikor válik az egészséges testmozgás károssá.
A tanulmány mindenesetre arra figyelmeztet, hogy a kemény edzés önmagában nem feltétlenül vezet jobb eredményekhez. A szervezetnek időre van szüksége a regenerálódáshoz, és ez nemcsak az izmok, hanem az agy szempontjából is fontos lehet.