Donald Trump megszólalt az UFO-król: elképesztő dolgokat meséltek neki a vadászpilóták

Donald Trump amerikai elnök egy televíziós interjúban beszélt azokról a rendkívüli történetekről, amelyeket az Egyesült Államok légierejének pilótáitól hallott. Az elnök szerint a katonák olyan azonosítatlan repülő tárgyakkal – UFO-kal – kapcsolatos tapasztalatokról számoltak be, amelyek még őt is meglepték.

Donald Trump amerikai elnök különös UFO-észlelésekről beszélt, amelyekről állítása szerint katonai pilóták számoltak be neki.

Fotó: AFP

Trump a CBS 60 Minutes című műsorában, Ross Douthat kérdéseire válaszolva idézte fel a pilótákkal folytatott beszélgetéseit.

Donald Trump szerint különös UFO-észlelésekről számoltak be a pilóták

Az amerikai elnök elmondta, hogy első elnöki ciklusában, illetve második ciklusának egy részében is találkozott a légierő tapasztalt pilótáival az Ovális Irodában.

Bár saját bevallása szerint nem különösebben hisz az UFO-król szóló történetekben, a katonák beszámolói elgondolkodtatták.

Trump úgy fogalmazott, hogy rendkívül jó, megbízható pilótákról van szó, akik „nagyon furcsa dolgokat” meséltek neki.

Az egyik történet szerint a katonák F–22-es vadászgépekkel repültek, amikor olyan objektumokat észleltek, amelyek állítólag háromszor akkora sebességgel haladtak el mellettük, mint az amerikai harci repülőgépek.

A pilóták leírása alapján a tárgyak kerek alakúak voltak, és nem rendelkeztek a hagyományos repülőgépekre jellemző aerodinamikai formával.

Az elnök szerint a katonák úgy vélték, hogy bizonyos esetekben valóban megmagyarázatlan jelenségekkel találkoztak.

Trump ugyanakkor nem állította, hogy ezek a tárgyak földönkívüli eredetűek lettek volna.

Titkos UFO-akták kerültek nyilvánosságra / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Titkos UFO-akták kerültek nyilvánosságra

A beszélgetés során szóba kerültek az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-akták is.

A beszámoló szerint a Pentagon október 23-án tette közzé a korábban titkosított dokumentumok hetedik csomagját, amely 28 PDF-fájlt tartalmazott.

Az iratok között egy állítólag Utah államban megfigyelt, fekete, háromszög alakú azonosítatlan repülő tárgyról szóló beszámoló is szerepelt.

A leírás szerint a szövetségi rendvédelmi szervek munkatársai által észlelt objektum nem adott ki hangot, és érzékelhető hőforrással sem rendelkezett.