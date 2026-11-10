Donald Trump megszólalt az UFO-król: elképesztő dolgokat meséltek neki a vadászpilóták

Donald Trump amerikai elnök egy televíziós interjúban beszélt azokról a rendkívüli történetekről, amelyeket az Egyesült Államok légierejének pilótáitól hallott. Az elnök szerint a katonák olyan azonosítatlan repülő tárgyakkal – UFO-kal – kapcsolatos tapasztalatokról számoltak be, amelyek még őt is meglepték.
Trump a CBS 60 Minutes című műsorában, Ross Douthat kérdéseire válaszolva idézte fel a pilótákkal folytatott beszélgetéseit.
Donald Trump szerint különös UFO-észlelésekről számoltak be a pilóták
Az amerikai elnök elmondta, hogy első elnöki ciklusában, illetve második ciklusának egy részében is találkozott a légierő tapasztalt pilótáival az Ovális Irodában.
Bár saját bevallása szerint nem különösebben hisz az UFO-król szóló történetekben, a katonák beszámolói elgondolkodtatták.
Trump úgy fogalmazott, hogy rendkívül jó, megbízható pilótákról van szó, akik „nagyon furcsa dolgokat” meséltek neki.
Az egyik történet szerint a katonák F–22-es vadászgépekkel repültek, amikor olyan objektumokat észleltek, amelyek állítólag háromszor akkora sebességgel haladtak el mellettük, mint az amerikai harci repülőgépek.
A pilóták leírása alapján a tárgyak kerek alakúak voltak, és nem rendelkeztek a hagyományos repülőgépekre jellemző aerodinamikai formával.
Az elnök szerint a katonák úgy vélték, hogy bizonyos esetekben valóban megmagyarázatlan jelenségekkel találkoztak.
Trump ugyanakkor nem állította, hogy ezek a tárgyak földönkívüli eredetűek lettek volna.
Titkos UFO-akták kerültek nyilvánosságra
A beszélgetés során szóba kerültek az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-akták is.
A beszámoló szerint a Pentagon október 23-án tette közzé a korábban titkosított dokumentumok hetedik csomagját, amely 28 PDF-fájlt tartalmazott.
Az iratok között egy állítólag Utah államban megfigyelt, fekete, háromszög alakú azonosítatlan repülő tárgyról szóló beszámoló is szerepelt.
A leírás szerint a szövetségi rendvédelmi szervek munkatársai által észlelt objektum nem adott ki hangot, és érzékelhető hőforrással sem rendelkezett.
A dokumentumokban szereplő állítások azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy az észlelt jelenségek földönkívüli eredetűek voltak.
Földönkívülieket mutathat be Trump? Merész elmélet látott napvilágot
Az UFO-akták nyilvánosságra hozatalával párhuzamosan egy különös elképzelés is megjelent az amerikai elnök lehetséges következő lépéséről.
A The Express beszámolója szerint Jon Stewart filmes és UFO-kutató úgy véli, Trump akár egy rendkívüli bejelentéssel is megpróbálhatja elterelni a figyelmet a republikánusok félidős választási vereségéről.
Stewart a FOX 32 Chicago televíziónak arról beszélt, hogy szerinte
az elnök akár egy állítólagos földönkívüli lény vagy egy titkos katonai létesítményben őrzött, ismeretlen eredetű repülő szerkezet bemutatásával is előállhat.
A kutató ezt olyan lépésnek tartaná, amellyel Trump ismét magára irányíthatná a világ figyelmét.
Az elképzelés azonban kizárólag Stewart feltételezése. A Fehér Ház nem jelentett be ilyen eseményt, és nincs bizonyíték arra, hogy az amerikai kormány földönkívüli lényeket vagy űreszközöket rejtegetne.
A Pentagon azonosítatlan rendellenes jelenségeket vizsgáló hivatala, az AARO korábban közölte, hogy vizsgálatai során nem talált hiteles bizonyítékot földönkívüli technológia megszerzésére vagy visszafejtésére.
A NASA szintén hangsúlyozta, hogy az azonosítatlan légi jelenségek kutatása fontos, de eddig nem került elő megbízható bizonyíték arra, hogy ezek más bolygókról származó lényekhez kapcsolódnának.