A University College London és az Imperial College London kutatói több mint 6000 brit felnőtt adatait elemezték. A résztvevők táplálkozási szokásait kérdőívekkel mérték fel, vérmintáikban pedig 233 különböző anyagcsereterméket, úgynevezett metabolitot vizsgáltak. A kutatók azt szerették volna kideríteni, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása miként befolyásolja a vér összetételét, és e változások hogyan kapcsolódnak bizonyos betegségek kialakulásához. A résztvevők egészségi állapotát 20 éven át követték nyomon.
Jellegzetes eltéréseket találtak a vérben, amelyek az ultrafeldolgozott élelmiszerekhez köthetők
Gépi tanulás segítségével sikerült 34 olyan metabolitot azonosítani, amelyek szoros kapcsolatban voltak az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásával. További 50 molekula a minimálisan feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrenddel függött össze.
- Azoknak a vérében, akik több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztottak, alacsonyabb volt az omega-3-zsírsavak és a nagy sűrűségű lipoproteinek (HDL) szintje. Utóbbiakat gyakran „jó koleszterinként” emlegetik. Ezzel szemben magasabb volt bizonyos trigliceridek, vagyis vérzsírok mennyisége, amelyek túlzott jelenléte hozzájárulhat az érelmeszesedéshez.
- A minimálisan feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend esetében ellentétes mintázatot figyeltek meg.
Mennyivel növekedhet a betegségek kockázata?
A BMC Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint
a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztók körében 17 százalékkal magasabb volt a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.
Kedvezőbb egészségügyi mutatókkal rendelkeztek azok, akik inkább a minimálisan feldolgozott élelmiszereket részesítették előnyben:
esetükben 19 százalékkal alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, valamint 40 százalékkal kisebb eséllyel lettek 2-es típusú cukorbetegek.
A szakemberek ezután megvizsgálták, hogy a vérben kimutatott molekuláris eltérések mennyiben magyarázhatják ezeket az összefüggéseket. A vérben talált anyagcsere-mintázat részben magyarázatot adott arra, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása miért függhet össze bizonyos betegségekkel.
A szív- és érrendszeri betegségek esetében a kapcsolat 51 százalékát, a 2-es típusú cukorbetegségnél pedig 43 százalékát magyarázta.
Nem csak a cukor és a zsírok jelenthetnek problémát
A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy az ultrafeldolgozott ételek cukor-, só- és zsírtartalma mennyiben befolyásolja a betegségek kockázatát. A só és a telített zsírok nem magyarázták az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása és a betegségek között megfigyelt kapcsolatot. A cukornak viszont szerepe lehet a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában. A vizsgálat szerint a cukorfogyasztás az ultrafeldolgozott élelmiszerek és a diabétesz közötti kapcsolat mintegy 27 százalékát magyarázhatja.
Az élelmiszerek egészségre gyakorolt hatása nemcsak attól függhet, hogy mennyi cukrot, sót vagy zsírt tartalmaznak, hanem attól is, hogyan készülnek. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek megváltoztathatják a bélflórát, gyulladást idézhetnek elő a szervezetben, és megzavarhatják az éhségérzet és a jóllakottság szabályozását. Ezek a folyamatok szintén hozzájárulhatnak bizonyos betegségek kialakulásához.
A vizsgálat ugyanakkor nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, vagyis egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy maga az élelmiszer-feldolgozás növeli a betegségek kockázatát. Ennek tisztázásához további kutatásokra van szükség.