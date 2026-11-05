A University College London és az Imperial College London kutatói több mint 6000 brit felnőtt adatait elemezték. A résztvevők táplálkozási szokásait kérdőívekkel mérték fel, vérmintáikban pedig 233 különböző anyagcsereterméket, úgynevezett metabolitot vizsgáltak. A kutatók azt szerették volna kideríteni, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása miként befolyásolja a vér összetételét, és e változások hogyan kapcsolódnak bizonyos betegségek kialakulásához. A résztvevők egészségi állapotát 20 éven át követték nyomon.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek a vérben is nyomot hagynak

Fotó: ANDREW BROOKES / Connect Images

Jellegzetes eltéréseket találtak a vérben, amelyek az ultrafeldolgozott élelmiszerekhez köthetők

Gépi tanulás segítségével sikerült 34 olyan metabolitot azonosítani, amelyek szoros kapcsolatban voltak az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásával. További 50 molekula a minimálisan feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrenddel függött össze.

Azoknak a vérében, akik több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztottak, alacsonyabb volt az omega-3-zsírsavak és a nagy sűrűségű lipoproteinek (HDL) szintje. Utóbbiakat gyakran „jó koleszterinként” emlegetik. Ezzel szemben magasabb volt bizonyos trigliceridek, vagyis vérzsírok mennyisége, amelyek túlzott jelenléte hozzájárulhat az érelmeszesedéshez.

A minimálisan feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend esetében ellentétes mintázatot figyeltek meg.

Mennyivel növekedhet a betegségek kockázata?

A BMC Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint

a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztók körében 17 százalékkal magasabb volt a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.

Kedvezőbb egészségügyi mutatókkal rendelkeztek azok, akik inkább a minimálisan feldolgozott élelmiszereket részesítették előnyben:

esetükben 19 százalékkal alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, valamint 40 százalékkal kisebb eséllyel lettek 2-es típusú cukorbetegek.

A szakemberek ezután megvizsgálták, hogy a vérben kimutatott molekuláris eltérések mennyiben magyarázhatják ezeket az összefüggéseket. A vérben talált anyagcsere-mintázat részben magyarázatot adott arra, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása miért függhet össze bizonyos betegségekkel.

A szív- és érrendszeri betegségek esetében a kapcsolat 51 százalékát, a 2-es típusú cukorbetegségnél pedig 43 százalékát magyarázta.

Nem csak a cukor és a zsírok jelenthetnek problémát

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy az ultrafeldolgozott ételek cukor-, só- és zsírtartalma mennyiben befolyásolja a betegségek kockázatát. A só és a telített zsírok nem magyarázták az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása és a betegségek között megfigyelt kapcsolatot. A cukornak viszont szerepe lehet a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában. A vizsgálat szerint a cukorfogyasztás az ultrafeldolgozott élelmiszerek és a diabétesz közötti kapcsolat mintegy 27 százalékát magyarázhatja.