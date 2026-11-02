A GRB 220706A jelű ultrahosszú gammakitörést 2022. július 6-án észlelték. Különlegessége, hogy a kezdeti robbanás után mintegy 27 nappal is röntgen-utófénylést produkált. A gammakitöréseket követően gyakran figyelhetők meg hasonló jelenségek, de ezek rendszerint az első néhány napban jelentkeznek. Az utófénylések korábbi rekordja mindössze hat nap volt.

Az ultrahosszú gammakitörés 27 napon át tartott

Fotó: IHEP / XINHUA

Mi okozhatta az ultrahosszú gammakitörést?

A gammakitörések a világegyetem legerőteljesebb robbanásai közé tartoznak. Kialakulásuknak többféle oka lehet. A hosszabb ideig tartó kitörések általában nagy tömegű csillagok összeomlásához kapcsolódnak. Az összeomlást szupernóva-robbanás kísérheti, miközben a csillag maradványából fekete lyuk keletkezik. A rövid gammakitöréseket ezzel szemben a feltételezések szerint két neutroncsillag összeütközése idézheti elő.

A GRB 220706A azonban egy ritka csoportba, az úgynevezett ultrahosszú gammakitörések közé tartozik. Ezeknél a robbanást működtető központi energiaforrás a megszokottnál lényegesen hosszabb ideig marad aktív.

Benjamin Gompertz, a Birminghami Egyetem kutatója szerint az esemény különlegessége, hogy a kezdeti robbanás után mintegy 27 nappal az utófénylés röntgensugárzása ismét felerősödött, ami arra utal, hogy a háttérben egy rendkívül hosszú ideig fennmaradó folyamat zajlott. A kutatók egyelőre nem tudják, mi táplálhatta ilyen sokáig a robbanást. A megfigyelések alapján a gammakitöréshez egy szokatlanul fényes szupernóva is társult, de ez önmagában nem magyarázza meg a jelenséget.

Egy különleges neutroncsillag állhat a háttérben?

A szakemberek több lehetséges magyarázatot is vizsgálnak. Az egyik szerint a gammakitörés energiaforrása egy úgynevezett magnetár lehetett. A magnetárok rendkívül erős mágneses térrel rendelkező neutroncsillagok. Bizonyos esetekben gyors forgásuk révén jelentős energiát biztosíthatnak a környezetükben zajló folyamatokhoz.

Gompertz egy 2011-ben észlelt ultrahosszú gammakitörést említett példaként. A GRB 111209A jelű eseményt szintén szokatlanul fényes szupernóva kísérte. A kutatók akkor arra a következtetésre jutottak, hogy a robbanást egy rendkívül gyorsan forgó magnetár működtethette. A most vizsgált szupernóva sok tekintetben hasonlít a korábbihoz, ezért elképzelhető, hogy a GRB 220706A mögött is hasonló égitest áll.