A GRB 220706A jelű ultrahosszú gammakitörést 2022. július 6-án észlelték. Különlegessége, hogy a kezdeti robbanás után mintegy 27 nappal is röntgen-utófénylést produkált. A gammakitöréseket követően gyakran figyelhetők meg hasonló jelenségek, de ezek rendszerint az első néhány napban jelentkeznek. Az utófénylések korábbi rekordja mindössze hat nap volt.
Mi okozhatta az ultrahosszú gammakitörést?
A gammakitörések a világegyetem legerőteljesebb robbanásai közé tartoznak. Kialakulásuknak többféle oka lehet. A hosszabb ideig tartó kitörések általában nagy tömegű csillagok összeomlásához kapcsolódnak. Az összeomlást szupernóva-robbanás kísérheti, miközben a csillag maradványából fekete lyuk keletkezik. A rövid gammakitöréseket ezzel szemben a feltételezések szerint két neutroncsillag összeütközése idézheti elő.
A GRB 220706A azonban egy ritka csoportba, az úgynevezett ultrahosszú gammakitörések közé tartozik. Ezeknél a robbanást működtető központi energiaforrás a megszokottnál lényegesen hosszabb ideig marad aktív.
Benjamin Gompertz, a Birminghami Egyetem kutatója szerint az esemény különlegessége, hogy a kezdeti robbanás után mintegy 27 nappal az utófénylés röntgensugárzása ismét felerősödött, ami arra utal, hogy a háttérben egy rendkívül hosszú ideig fennmaradó folyamat zajlott. A kutatók egyelőre nem tudják, mi táplálhatta ilyen sokáig a robbanást. A megfigyelések alapján a gammakitöréshez egy szokatlanul fényes szupernóva is társult, de ez önmagában nem magyarázza meg a jelenséget.
Egy különleges neutroncsillag állhat a háttérben?
A szakemberek több lehetséges magyarázatot is vizsgálnak. Az egyik szerint a gammakitörés energiaforrása egy úgynevezett magnetár lehetett. A magnetárok rendkívül erős mágneses térrel rendelkező neutroncsillagok. Bizonyos esetekben gyors forgásuk révén jelentős energiát biztosíthatnak a környezetükben zajló folyamatokhoz.
Gompertz egy 2011-ben észlelt ultrahosszú gammakitörést említett példaként. A GRB 111209A jelű eseményt szintén szokatlanul fényes szupernóva kísérte. A kutatók akkor arra a következtetésre jutottak, hogy a robbanást egy rendkívül gyorsan forgó magnetár működtethette. A most vizsgált szupernóva sok tekintetben hasonlít a korábbihoz, ezért elképzelhető, hogy a GRB 220706A mögött is hasonló égitest áll.
Egy másik lehetőség szerint a robbanás során kilövellő, nagy sebességű anyagsugár a csillag által korábban ledobott sűrű anyaghéjakkal ütközött. A nagy tömegű csillagok életük végén instabillá válhatnak, és elveszíthetik külső rétegeik egy részét. Az így létrejövő anyagfelhők és a későbbi robbanás kölcsönhatása szintén hozzájárulhat a megfigyelt sugárzáshoz.
Egy hatalmas csillag összeomlása is magyarázhatja a jelenséget
A kutatók szerint az sem kizárt, hogy a GRB 220706A egy szokatlanul nagy csillag pusztulásakor keletkezett. A nagyobb csillagok összeomlása hosszabb időt vehet igénybe, ezért ezek az égitestek tovább biztosíthatják a gammakitörés során kialakuló anyagsugár működéséhez szükséges energiát.
A gammakitörések egyik lehetséges forrását a Wolf–Rayet-csillagok jelentik. Ezek nagy tömegű, viszonylag kompakt égitestek, amelyek átmérője és tömege is a Napénak a tízszerese lehet. Gompertz szerint azonban még egy ilyen csillag összeomlása sem feltétlenül elegendő a most megfigyelt jelenséghez.
A számítások alapján akár olyan csillagra is szükség lehetett, amelynek sugara a Nap sugarának ezerszerese. Ilyen méreteket a kék szuperóriások érhetnek el.
Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy nem a kiindulási csillag mérete, hanem az összeomlás után visszamaradó égitest típusa jelenti a döntő különbséget. Míg a szokásos gammakitörések során fekete lyuk keletkezhet, a szokatlanul hosszú események hátterében esetleg magnetárok állhatnak.
A kutatók ezért azt is szeretnék tisztázni, hogy az ultrahosszú gammakitörések valóban a hagyományos gammakitörések ritka változatai-e, vagy egy különálló jelenségcsoportot alkotnak.
Extrém hosszú gammakitörések is előfordulhatnak
A csillagászok szerint elképzelhető, hogy léteznek a világegyetemben a GRB 220706A-nál is hosszabb gammakitörések, amelyeket a jelenlegi műszerekkel eddig nem sikerült megfigyelni. Ezek felderítését több tényező is nehezíti.
A gammakitörések észlelésére használt műholdak jelentős része alacsony Föld körüli pályán kering. Emiatt a Föld nagyjából 90 percenként időszakosan eltakarhatja előlük a megfigyelt égboltterületet.
Ez nem jelent különösebb problémát a néhány tíz másodpercig tartó gammakitörések esetében, a napokon át zajló események követését azonban alaposan megnehezíti. További nehézség, hogy a hosszú ideig fennmaradó aktivitás gyakran inkább a röntgentartományban figyelhető meg, nem pedig a gammasugárzás tartományában.
A kutatók ezért sokat várnak az olyan új űrtávcsövektől, mint az Einstein Probe, amely különösen érzékeny a röntgensugárzásra. Az új műszerek segítségével a csillagászok további ultrahosszú gammakitöréseket fedezhetnek fel.
- A kutatás eredményeit bemutató tanulmány egyelőre még nem esett át szakmai lektoráláson. A kézirat az arXiv weboldalán érhető el.