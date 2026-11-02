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Közel egy hónapig tartó kozmikus robbanást észleltek a csillagászok. Egyelőre nem tudni, milyen forrás hozta létre az ultrahosszú gammakitörést.
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ultrahosszú gammakitörésmagnetárrobbanás

A GRB 220706A jelű ultrahosszú gammakitörést 2022. július 6-án észlelték. Különlegessége, hogy a kezdeti robbanás után mintegy 27 nappal is röntgen-utófénylést produkált. A gammakitöréseket követően gyakran figyelhetők meg hasonló jelenségek, de ezek rendszerint az első néhány napban jelentkeznek. Az utófénylések korábbi rekordja mindössze hat nap volt.

Az ultrahosszú gammakitörés 27 napon át tartott
Az ultrahosszú gammakitörés 27 napon át tartott
Fotó: IHEP / XINHUA

Mi okozhatta az ultrahosszú gammakitörést?

A gammakitörések a világegyetem legerőteljesebb robbanásai közé tartoznak. Kialakulásuknak többféle oka lehet. A hosszabb ideig tartó kitörések általában nagy tömegű csillagok összeomlásához kapcsolódnak. Az összeomlást szupernóva-robbanás kísérheti, miközben a csillag maradványából fekete lyuk keletkezik. A rövid gammakitöréseket ezzel szemben a feltételezések szerint két neutroncsillag összeütközése idézheti elő.

A GRB 220706A azonban egy ritka csoportba, az úgynevezett ultrahosszú gammakitörések közé tartozik. Ezeknél a robbanást működtető központi energiaforrás a megszokottnál lényegesen hosszabb ideig marad aktív.

Benjamin Gompertz, a Birminghami Egyetem kutatója szerint az esemény különlegessége, hogy a kezdeti robbanás után mintegy 27 nappal az utófénylés röntgensugárzása ismét felerősödött, ami arra utal, hogy a háttérben egy rendkívül hosszú ideig fennmaradó folyamat zajlott. A kutatók egyelőre nem tudják, mi táplálhatta ilyen sokáig a robbanást. A megfigyelések alapján a gammakitöréshez egy szokatlanul fényes szupernóva is társult, de ez önmagában nem magyarázza meg a jelenséget.

Egy különleges neutroncsillag állhat a háttérben?

A szakemberek több lehetséges magyarázatot is vizsgálnak. Az egyik szerint a gammakitörés energiaforrása egy úgynevezett magnetár lehetett. A magnetárok rendkívül erős mágneses térrel rendelkező neutroncsillagok. Bizonyos esetekben gyors forgásuk révén jelentős energiát biztosíthatnak a környezetükben zajló folyamatokhoz.

Gompertz egy 2011-ben észlelt ultrahosszú gammakitörést említett példaként. A GRB 111209A jelű eseményt szintén szokatlanul fényes szupernóva kísérte. A kutatók akkor arra a következtetésre jutottak, hogy a robbanást egy rendkívül gyorsan forgó magnetár működtethette. A most vizsgált szupernóva sok tekintetben hasonlít a korábbihoz, ezért elképzelhető, hogy a GRB 220706A mögött is hasonló égitest áll.

Egy másik lehetőség szerint a robbanás során kilövellő, nagy sebességű anyagsugár a csillag által korábban ledobott sűrű anyaghéjakkal ütközött. A nagy tömegű csillagok életük végén instabillá válhatnak, és elveszíthetik külső rétegeik egy részét. Az így létrejövő anyagfelhők és a későbbi robbanás kölcsönhatása szintén hozzájárulhat a megfigyelt sugárzáshoz.

Egy hatalmas csillag összeomlása is magyarázhatja a jelenséget

A kutatók szerint az sem kizárt, hogy a GRB 220706A egy szokatlanul nagy csillag pusztulásakor keletkezett. A nagyobb csillagok összeomlása hosszabb időt vehet igénybe, ezért ezek az égitestek tovább biztosíthatják a gammakitörés során kialakuló anyagsugár működéséhez szükséges energiát.

A gammakitörések egyik lehetséges forrását a Wolf–Rayet-csillagok jelentik. Ezek nagy tömegű, viszonylag kompakt égitestek, amelyek átmérője és tömege is a Napénak a tízszerese lehet. Gompertz szerint azonban még egy ilyen csillag összeomlása sem feltétlenül elegendő a most megfigyelt jelenséghez.

A számítások alapján akár olyan csillagra is szükség lehetett, amelynek sugara a Nap sugarának ezerszerese. Ilyen méreteket a kék szuperóriások érhetnek el.

Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy nem a kiindulási csillag mérete, hanem az összeomlás után visszamaradó égitest típusa jelenti a döntő különbséget. Míg a szokásos gammakitörések során fekete lyuk keletkezhet, a szokatlanul hosszú események hátterében esetleg magnetárok állhatnak.

A kutatók ezért azt is szeretnék tisztázni, hogy az ultrahosszú gammakitörések valóban a hagyományos gammakitörések ritka változatai-e, vagy egy különálló jelenségcsoportot alkotnak.

Extrém hosszú gammakitörések is előfordulhatnak

A csillagászok szerint elképzelhető, hogy léteznek a világegyetemben a GRB 220706A-nál is hosszabb gammakitörések, amelyeket a jelenlegi műszerekkel eddig nem sikerült megfigyelni. Ezek felderítését több tényező is nehezíti.

A gammakitörések észlelésére használt műholdak jelentős része alacsony Föld körüli pályán kering. Emiatt a Föld nagyjából 90 percenként időszakosan eltakarhatja előlük a megfigyelt égboltterületet.

Ez nem jelent különösebb problémát a néhány tíz másodpercig tartó gammakitörések esetében, a napokon át zajló események követését azonban alaposan megnehezíti. További nehézség, hogy a hosszú ideig fennmaradó aktivitás gyakran inkább a röntgentartományban figyelhető meg, nem pedig a gammasugárzás tartományában.

A kutatók ezért sokat várnak az olyan új űrtávcsövektől, mint az Einstein Probe, amely különösen érzékeny a röntgensugárzásra. Az új műszerek segítségével a csillagászok további ultrahosszú gammakitöréseket fedezhetnek fel.

  • A kutatás eredményeit bemutató tanulmány egyelőre még nem esett át szakmai lektoráláson. A kézirat az arXiv weboldalán érhető el.

 

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