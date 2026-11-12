Félelmetes forgatókönyv: napok alatt megbénulhat a műholdak többsége

Jelenleg több mint tizenháromezer műhold kering alacsony Föld körüli pályán. Ezek alapvető hatással vannak életünkre: többek között biztosítják a távközlést, a műholdas internetet és az időjárás-előrejelzést. Felmerülhet a kérdés, mi történne velük, ha nukleáris fegyvert vetnének be a világűrben. A Wisconsin–Madison Egyetem és a Princeton Egyetem kutatói egy számítógépes szimulációval vizsgálták, milyen következményekkel járna egy űrbeli atomrobbanás. Az eredmények drámai forgatókönyvvel számolnak: a ma működő műholdak túlnyomó többsége napok alatt működésképtelenné válna.

Az űrbeli atomrobbanás a műholdak 99 százalékát kiütné (mesterséges intelligenciával generált kép)

Fotó: OpenAI/ChatGPT

Miért lenne ennyire veszélyes egy űrbeli atomrobbanás?

A kutatók egy olyan 1 megatonnás nukleáris robbanás hatásait modellezték, amely az Atlanti-óceán déli része felett, 500 kilométeres magasságban következne be. A térségben található a dél-atlanti anomália, ahol a Föld mágneses tere szokatlanul gyenge.

A robbanás után radioaktív részecskék kerülnének a Föld mágneses terének csapdájába, és egy mesterséges sugárzási övet hoznának létre. A műholdak keringésük során rendszeresen áthaladnának ezen a területen, így újra és újra káros sugárzás érné őket. Vagyis nem csupán a robbanás közvetlen hatásai jelentenének veszélyt a működésükre.

Csakhogy azóta sokszorosára nőtt a Föld körül keringő műholdak száma. Egy hasonló robbanás ma jóval nagyobb károkat okozna.

A műholdak többsége néhány nap alatt leállna

A szakemberek a szimuláció megtervezése során a 2026. januári helyzetet vették alapul, amikor 13 300 működő műhold keringett alacsony Föld körüli pályán. Számításaik szerint a feltételezett robbanást követő első nap végére a műholdak nagyjából negyede válna működésképtelenné. Három nap után már 78 százalékuk nem működne, egy hét elteltével pedig 98 százalékuk lenne használhatatlan.

A tizenötödik napra ez az arány elérné a 99,4 százalékot.

A megerősített sugárvédelem sem jelentene feltétlenül megoldást: a szimuláció szerint még az ilyen védelemmel ellátott műholdak esetében is szinte a teljes állomány kiesne 30 napon belül.