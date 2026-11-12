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atomrobbanás

Félelmetes forgatókönyv: napok alatt megbénulhat a műholdak többsége

31 perce
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Egyetlen nukleáris robbanás is elegendő lehet ahhoz, hogy napokon belül Föld körüli műholdak ezrei váljanak működésképtelenné. Az űrbeli atomrobbanás hatásai ráadásul hosszú ideig fennmaradhatnak, ami a műholdas szolgáltatások helyreállítását is megnehezítené.
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Jelenleg több mint tizenháromezer műhold kering alacsony Föld körüli pályán. Ezek alapvető hatással vannak életünkre: többek között biztosítják a távközlést, a műholdas internetet és az időjárás-előrejelzést. Felmerülhet a kérdés, mi történne velük, ha nukleáris fegyvert vetnének be a világűrben. A Wisconsin–Madison Egyetem és a Princeton Egyetem kutatói egy számítógépes szimulációval vizsgálták, milyen következményekkel járna egy űrbeli atomrobbanás. Az eredmények drámai forgatókönyvvel számolnak: a ma működő műholdak túlnyomó többsége napok alatt működésképtelenné válna. 

Az űrbeli atomrobbanás a műholdak 99 százalékát kiütné
Az űrbeli atomrobbanás a műholdak 99 százalékát kiütné (mesterséges intelligenciával generált kép)
Fotó: OpenAI/ChatGPT

Miért lenne ennyire veszélyes egy űrbeli atomrobbanás?

A kutatók egy olyan 1 megatonnás nukleáris robbanás hatásait modellezték, amely az Atlanti-óceán déli része felett, 500 kilométeres magasságban következne be. A térségben található a dél-atlanti anomália, ahol a Föld mágneses tere szokatlanul gyenge.

A robbanás után radioaktív részecskék kerülnének a Föld mágneses terének csapdájába, és egy mesterséges sugárzási övet hoznának létre. A műholdak keringésük során rendszeresen áthaladnának ezen a területen, így újra és újra káros sugárzás érné őket. Vagyis nem csupán a robbanás közvetlen hatásai jelentenének veszélyt a működésükre.

Már akadt példa hasonló jelenségre. Az Egyesült Államok 1962-ben, a Starfish Prime nevű kísérlet során egy 1,4 megatonnás nukleáris töltetet robbantott fel a Csendes-óceán felett, 400 kilométeres magasságban. A robbanás nyomán kialakult sugárzási öv több műholdat is súlyosan megrongált, egy részük pedig működésképtelenné is vált.

Csakhogy azóta sokszorosára nőtt a Föld körül keringő műholdak száma. Egy hasonló robbanás ma jóval nagyobb károkat okozna.

A műholdak többsége néhány nap alatt leállna

A szakemberek a szimuláció megtervezése során a 2026. januári helyzetet vették alapul, amikor 13 300 működő műhold keringett alacsony Föld körüli pályán. Számításaik szerint a feltételezett robbanást követő első nap végére a műholdak nagyjából negyede válna működésképtelenné. Három nap után már 78 százalékuk nem működne, egy hét elteltével pedig 98 százalékuk lenne használhatatlan. 

A tizenötödik napra ez az arány elérné a 99,4 százalékot. 

A megerősített sugárvédelem sem jelentene feltétlenül megoldást: a szimuláció szerint még az ilyen védelemmel ellátott műholdak esetében is szinte a teljes állomány kiesne 30 napon belül.

A kutatók egy kisebb, 100 kilotonnás nukleáris robbanás következményeit is megvizsgálták. Ebben az esetben lassabban jelentkeznének a károk, de a műholdak 99 százaléka így is működésképtelenné válna.

Az űrszemét tovább súlyosbítaná a helyzetet

A sugárzás mellett egy másik veszéllyel is számolni kell. 

A meghibásodott műholdak elveszítenék manőverezőképességüket, így egyre nagyobb lenne az ütközések kockázata.

A számítások alapján az első két évben mintegy 20 ütközés történne, tíz év alatt pedig körülbelül 3900 új űrszemétdarab keletkezne. Ezek hosszú ideig a Föld körül sodródnának, és további ütközéseket okoznának. E folyamat akár évszázadokon át folytatódhat, miközben egyre több törmelék halmozódna fel az űrben.

Mindez az új műholdak felbocsátását is megnehezítené. Hiába pótolnák a tönkrement eszközöket, az új műholdaknak továbbra is számolniuk kellene a sugárzással és az űrszeméttel. A műholdas szolgáltatások helyreállítása ezért akár évekig is elhúzódhat.

A kutatás egyelőre nem esett át szakmai lektoráláson, így az eredményeket még független szakértőknek is értékelniük kell. A szerzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a műholdas infrastruktúra sérülékenysége miatt különösen fontos megakadályozni a nukleáris fegyverek világűrbe telepítését és ottani alkalmazását.

  • A tanulmány szakmai lektorálás előtti változata az arXiv-on olvasható.

 

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