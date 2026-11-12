Félelmetes forgatókönyv: napok alatt megbénulhat a műholdak többsége

Jelenleg több mint tizenháromezer műhold kering alacsony Föld körüli pályán. Ezek alapvető hatással vannak életünkre: többek között biztosítják a távközlést, a műholdas internetet és az időjárás-előrejelzést. Felmerülhet a kérdés, mi történne velük, ha nukleáris fegyvert vetnének be a világűrben. A Wisconsin–Madison Egyetem és a Princeton Egyetem kutatói egy számítógépes szimulációval vizsgálták, milyen következményekkel járna egy űrbeli atomrobbanás. Az eredmények drámai forgatókönyvvel számolnak: a ma működő műholdak túlnyomó többsége napok alatt működésképtelenné válna.
Miért lenne ennyire veszélyes egy űrbeli atomrobbanás?
A kutatók egy olyan 1 megatonnás nukleáris robbanás hatásait modellezték, amely az Atlanti-óceán déli része felett, 500 kilométeres magasságban következne be. A térségben található a dél-atlanti anomália, ahol a Föld mágneses tere szokatlanul gyenge.
A robbanás után radioaktív részecskék kerülnének a Föld mágneses terének csapdájába, és egy mesterséges sugárzási övet hoznának létre. A műholdak keringésük során rendszeresen áthaladnának ezen a területen, így újra és újra káros sugárzás érné őket. Vagyis nem csupán a robbanás közvetlen hatásai jelentenének veszélyt a működésükre.
Csakhogy azóta sokszorosára nőtt a Föld körül keringő műholdak száma. Egy hasonló robbanás ma jóval nagyobb károkat okozna.
A műholdak többsége néhány nap alatt leállna
A szakemberek a szimuláció megtervezése során a 2026. januári helyzetet vették alapul, amikor 13 300 működő műhold keringett alacsony Föld körüli pályán. Számításaik szerint a feltételezett robbanást követő első nap végére a műholdak nagyjából negyede válna működésképtelenné. Három nap után már 78 százalékuk nem működne, egy hét elteltével pedig 98 százalékuk lenne használhatatlan.
A tizenötödik napra ez az arány elérné a 99,4 százalékot.
A megerősített sugárvédelem sem jelentene feltétlenül megoldást: a szimuláció szerint még az ilyen védelemmel ellátott műholdak esetében is szinte a teljes állomány kiesne 30 napon belül.
A kutatók egy kisebb, 100 kilotonnás nukleáris robbanás következményeit is megvizsgálták. Ebben az esetben lassabban jelentkeznének a károk, de a műholdak 99 százaléka így is működésképtelenné válna.
Az űrszemét tovább súlyosbítaná a helyzetet
A sugárzás mellett egy másik veszéllyel is számolni kell.
A meghibásodott műholdak elveszítenék manőverezőképességüket, így egyre nagyobb lenne az ütközések kockázata.
A számítások alapján az első két évben mintegy 20 ütközés történne, tíz év alatt pedig körülbelül 3900 új űrszemétdarab keletkezne. Ezek hosszú ideig a Föld körül sodródnának, és további ütközéseket okoznának. E folyamat akár évszázadokon át folytatódhat, miközben egyre több törmelék halmozódna fel az űrben.
Mindez az új műholdak felbocsátását is megnehezítené. Hiába pótolnák a tönkrement eszközöket, az új műholdaknak továbbra is számolniuk kellene a sugárzással és az űrszeméttel. A műholdas szolgáltatások helyreállítása ezért akár évekig is elhúzódhat.
A kutatás egyelőre nem esett át szakmai lektoráláson, így az eredményeket még független szakértőknek is értékelniük kell. A szerzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a műholdas infrastruktúra sérülékenysége miatt különösen fontos megakadályozni a nukleáris fegyverek világűrbe telepítését és ottani alkalmazását.
- A tanulmány szakmai lektorálás előtti változata az arXiv-on olvasható.
Már akadt példa hasonló jelenségre. Az Egyesült Államok 1962-ben, a Starfish Prime nevű kísérlet során egy 1,4 megatonnás nukleáris töltetet robbantott fel a Csendes-óceán felett, 400 kilométeres magasságban. A robbanás nyomán kialakult sugárzási öv több műholdat is súlyosan megrongált, egy részük pedig működésképtelenné is vált.