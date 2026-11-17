Az űrbeli építkezés egyik legnagyobb nehézsége, hogy a rakétákban korlátozott a hely, így a nagyobb szerkezeteket nem lehet teljes egészében feljuttatni. A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) kutatói most egy lehetséges megoldást mutattak be: az ASTRA nevű robotjuk önállóan állította össze egy mintegy 1,4 méteres parabolaantenna első szerkezeti egységét. A teljes antenna ugyan még nem készült el, a kísérletet azonban sikeresnek minősítették.

Az ASTRA-hoz hasonló robotok forradalmasíthatják az űrbeli építkezést

Fotó: DARPA | Colie Wertz

Az űrbeli építkezés forradalma előtt állunk?

Az ASTRA kompozit anyagból készült csöveket és alumínium csatlakozóelemeket illesztett össze. Miután elkészült egy résszel, hozzákapcsolta a már meglévő szerkezethez, majd folytatta a munkát a következő elemmel.

A módszer lényege, hogy az alkatrészeket kis helyre csomagolva szállítják az űrbe, ahol egy robot végzi el az összeszerelést.

Ehhez nincs szükség űrhajósok közreműködésére.

Korábban alapvetően kétféleképpen lehetett nagyobb szerkezeteket létrehozni a világűrben. Az egyik megoldás az volt, hogy az alkatrészeket külön-külön juttatták fel, majd odafent összeszerelték őket. A másik esetben az eszközöket összehajtva szállították, és csak az űrben nyitották ki. Az ASTRA most egy harmadik lehetőséget is felvázolt:

a feljuttatott elemekből egy robot önállóan is felépítheti a szükséges szerkezetet.

Akár kilométeres nagyságú építményeket is létrehozhatnak az űrben

A most összeállított szerkezet mindössze egy nagyobb antenna része, de a kutatók ennél jóval merészebb terveket dédelgetnek: azt szeretnék elérni, hogy idővel több száz méteres, sőt akár kilométeres építményeket is létre lehessen hozni a világűrben.

A technológia elsősorban hatalmas rádióantennák és napelemrendszerek építésénél hasznosítható. Ezeket a jelenlegi rakétákkal nem lehet feljuttatni az űrbe. A távolabbi jövőben nagyobb űrbeli raktárak és lakóegységek is készülhetnek hasonló eljárással.

Sergio Pellegrino, az ASTRA fejlesztőcsapatának vezetője szerint egy bizonyos méret fölött már nem lehet a Földön előre összeszerelni, majd az űrben szétnyitni a berendezéseket. Ezeket közvetlenül a világűrben kell megépíteni.