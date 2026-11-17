Az űrbeli építkezés egyik legnagyobb nehézsége, hogy a rakétákban korlátozott a hely, így a nagyobb szerkezeteket nem lehet teljes egészében feljuttatni. A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) kutatói most egy lehetséges megoldást mutattak be: az ASTRA nevű robotjuk önállóan állította össze egy mintegy 1,4 méteres parabolaantenna első szerkezeti egységét. A teljes antenna ugyan még nem készült el, a kísérletet azonban sikeresnek minősítették.
Az űrbeli építkezés forradalma előtt állunk?
Az ASTRA kompozit anyagból készült csöveket és alumínium csatlakozóelemeket illesztett össze. Miután elkészült egy résszel, hozzákapcsolta a már meglévő szerkezethez, majd folytatta a munkát a következő elemmel.
A módszer lényege, hogy az alkatrészeket kis helyre csomagolva szállítják az űrbe, ahol egy robot végzi el az összeszerelést.
Ehhez nincs szükség űrhajósok közreműködésére.
Korábban alapvetően kétféleképpen lehetett nagyobb szerkezeteket létrehozni a világűrben. Az egyik megoldás az volt, hogy az alkatrészeket külön-külön juttatták fel, majd odafent összeszerelték őket. A másik esetben az eszközöket összehajtva szállították, és csak az űrben nyitották ki. Az ASTRA most egy harmadik lehetőséget is felvázolt:
a feljuttatott elemekből egy robot önállóan is felépítheti a szükséges szerkezetet.
Akár kilométeres nagyságú építményeket is létrehozhatnak az űrben
A most összeállított szerkezet mindössze egy nagyobb antenna része, de a kutatók ennél jóval merészebb terveket dédelgetnek: azt szeretnék elérni, hogy idővel több száz méteres, sőt akár kilométeres építményeket is létre lehessen hozni a világűrben.
A technológia elsősorban hatalmas rádióantennák és napelemrendszerek építésénél hasznosítható. Ezeket a jelenlegi rakétákkal nem lehet feljuttatni az űrbe. A távolabbi jövőben nagyobb űrbeli raktárak és lakóegységek is készülhetnek hasonló eljárással.
Sergio Pellegrino, az ASTRA fejlesztőcsapatának vezetője szerint egy bizonyos méret fölött már nem lehet a Földön előre összeszerelni, majd az űrben szétnyitni a berendezéseket. Ezeket közvetlenül a világűrben kell megépíteni.
Újabb űrbeli építési eljárásokat tesztelnek
Az ASTRA az amerikai DARPA kutatási ügynökség NOM4D nevű programjának része. A 2022-ben indított projekt olyan technológiákat keres, amelyekkel könnyebben és kevesebb feljuttatott anyag felhasználásával lehet nagyobb szerkezeteket építeni a világűrben.
A tervek szerint még 2026 vége előtt egy másik kísérlet is elindul.
Az Illinois-i Egyetem kutatói egy berendezést küldenek a Nemzetközi Űrállomásra, ahol az űrhajósok azt vizsgálják majd, hogyan lehet folyékony anyagokból szilárd szerkezeteket előállítani.
Ezzel szintén azt szeretnék elérni, hogy a jövőben minél kevesebb kész alkatrészt kelljen a Földről az űrbe szállítani.