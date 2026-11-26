Az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve eredetileg a távoli galaxisok részletes megfigyelésére készült, most azonban a Naprendszerben bukkant egy új égitestre. A teleszkóp 2026. szeptember 16. és 24. között készített felvételein egy korábban ismeretlen üstökös nyomait fedezték fel.

Üstökös: váratlan felfedezést tett a sötét univerzumot kutató Euclid űrtávcső Forrás: Pexels

A C/2026 S1 (Euclid) jelű objektumot október 8-án hivatalosan is megerősítette a Nemzetközi Csillagászati Unió Kisbolygóközpontja. A felfedezés különösen figyelemre méltó, mert az Euclid nem a gyorsan mozgó égitestek követésére, hanem a világegyetem távoli részeinek feltérképezésére szolgál.

Egy különös fénycsík vezette a kutatókat az üstököshöz

A felfedezést Mikko Pöntinen, a Helsinki Egyetem doktorandusz hallgatója tette az Euclid Konzorcium Naprendszer-objektumokkal foglalkozó kutatócsoportjával együttműködve. Pöntinen olyan speciális szoftvert fejlesztett, amely képes felismerni és követni a teleszkóp felvételein megjelenő kisebb égitesteket.

A kutató először egy több képen is elmosódó fénycsíkra figyelt fel. A szoftver segítségével előre jelezte az objektum helyzetét, majd további felvételeken is azonosította. Összesen öt különböző képsorozatban találta meg az égitestet.

A további vizsgálatok során kiderült, hogy az objektumot egy elmosódott felhő veszi körül. Ez arra utalt, hogy aktív üstökösről van szó, amelyből gáz és por szabadul fel.

A teleszkóp az Euclid Deep Field North nevű égterületen figyelte meg az égitestet. Összesen 16 felvétel készült róla, amelyek alapján a kutatók először ellenőrizték, hogy nem szerepel-e már ismert üstökösök vagy kisbolygók katalógusaiban. Miután nem találtak egyezést, továbbították az adatokat a Nemzetközi Csillagászati Unió Kisbolygóközpontjának, amely földi távcsövekkel végzett további megfigyeléseket követően megerősítette a felfedezést.

Több ezer évig tarthat az üstökös útja

Az újonnan felfedezett üstökös mintegy 1,3 milliárd kilométerre van a Földtől. Ez a távolság nagyjából a Nap és a Jupiter, illetve a Szaturnusz pályája közötti térségnek felel meg.