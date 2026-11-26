Az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve eredetileg a távoli galaxisok részletes megfigyelésére készült, most azonban a Naprendszerben bukkant egy új égitestre. A teleszkóp 2026. szeptember 16. és 24. között készített felvételein egy korábban ismeretlen üstökös nyomait fedezték fel.
A C/2026 S1 (Euclid) jelű objektumot október 8-án hivatalosan is megerősítette a Nemzetközi Csillagászati Unió Kisbolygóközpontja. A felfedezés különösen figyelemre méltó, mert az Euclid nem a gyorsan mozgó égitestek követésére, hanem a világegyetem távoli részeinek feltérképezésére szolgál.
Egy különös fénycsík vezette a kutatókat az üstököshöz
A felfedezést Mikko Pöntinen, a Helsinki Egyetem doktorandusz hallgatója tette az Euclid Konzorcium Naprendszer-objektumokkal foglalkozó kutatócsoportjával együttműködve. Pöntinen olyan speciális szoftvert fejlesztett, amely képes felismerni és követni a teleszkóp felvételein megjelenő kisebb égitesteket.
A kutató először egy több képen is elmosódó fénycsíkra figyelt fel. A szoftver segítségével előre jelezte az objektum helyzetét, majd további felvételeken is azonosította. Összesen öt különböző képsorozatban találta meg az égitestet.
A további vizsgálatok során kiderült, hogy az objektumot egy elmosódott felhő veszi körül. Ez arra utalt, hogy aktív üstökösről van szó, amelyből gáz és por szabadul fel.
A teleszkóp az Euclid Deep Field North nevű égterületen figyelte meg az égitestet. Összesen 16 felvétel készült róla, amelyek alapján a kutatók először ellenőrizték, hogy nem szerepel-e már ismert üstökösök vagy kisbolygók katalógusaiban. Miután nem találtak egyezést, továbbították az adatokat a Nemzetközi Csillagászati Unió Kisbolygóközpontjának, amely földi távcsövekkel végzett további megfigyeléseket követően megerősítette a felfedezést.
Több ezer évig tarthat az üstökös útja
Az újonnan felfedezett üstökös mintegy 1,3 milliárd kilométerre van a Földtől. Ez a távolság nagyjából a Nap és a Jupiter, illetve a Szaturnusz pályája közötti térségnek felel meg.
Az égitest pályája azonban szokatlan: jóval a bolygók Nap körüli keringési síkján kívül halad. Jelenleg szinte közvetlenül a Nap fölött helyezkedik el, és olyan hatalmas ívet ír le a Naprendszerben, amelynek megtétele több ezer évig tarthat.
A pontos keringési idejét egyelőre nem sikerült meghatározni. Ehhez további megfigyelésekre lesz szükség, amelyek alapján a csillagászok pontosabban kiszámíthatják az üstökös pályáját.
A felfedezés a jövőbeli űrmisszióknak is segíthet
Az Euclid számára nem szokványos az ilyen felfedezés. A teleszkóp megfigyelési stratégiája miatt ritkán készít egymás után több felvételt ugyanarról az égterületről, ráadásul szándékosan kerüli a Naprendszer bolygóinak keringési síkját. Az ott koncentrálódó por ugyanis zavarhatná a távoli galaxisok vizsgálatát.
A mostani felfedezés ezért részben szerencsés együttállásnak köszönhető: az üstökös pályája és az Euclid megfigyelési útvonala éppen úgy találkozott, hogy az égitest több felvételen is láthatóvá vált.
A felfedezés az ESA jövőbeli Comet Interceptor küldetése szempontjából is hasznos tapasztalatokat adhat. A misszió célja, hogy egy megfelelő üstököst megközelítsen és részletesen tanulmányozzon. A most azonosított objektum nem alkalmas célpont erre, de a felfedezés és a riasztási folyamat megmutatta, hogyan működhet együtt a két kutatócsoport a jövőben.
Az üstökösök a Naprendszer mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőtti kialakulásának ősi maradványai. Jégből és porból állnak, és sok esetben azóta viszonylag változatlan formában őrzik azokat az anyagokat, amelyekből a bolygók is létrejöttek. A Nap közelébe érve a felmelegedés hatására a jég közvetlenül gázzá alakul, a kiszabaduló gáz és por pedig az üstökös körül jellegzetes felhőt, majd csóvát hoz létre.
Ezeknek az égitesteknek a vizsgálata segíthet megérteni a Naprendszer kialakulását, valamint azt is, hogyan kerülhetett víz és az élethez szükséges kémiai építőelemek egy része a Földre.
Az Euclid elsődleges feladata továbbra is a sötét anyag és a sötét energia kutatása. A hatéves küldetés során több milliárd galaxis alakját és mozgását vizsgálja majd, akár tízmilliárd fényév távolságig. A mostani üstökösfelfedezés azonban megmutatta, hogy a teleszkóp a saját kozmikus környezetünkben is tartogathat meglepetéseket.