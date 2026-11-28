Egy évtizedekkel ezelőtt feltárt ősmaradvány vizsgálata során új, kihalt tevefajt írtak le amerikai kutatók. A vámpírteve (Vampyrocamelus welshi) a késő miocén korban élt Észak-Amerikában, és különleges fogazatával jelentősen eltért más ismert teveféléktől – számolt be róla az IFLScience tudományos hírportál.

A vámpírteve teljes csontváza egyelőre nem került elő

Fotó: Kate LoMedico Marriot

Négy hatalmas agyarral rendelkezett a vámpírteve

A fosszíliák évtizedekkel ezelőtt kerültek elő a Texas állambeli Panhandle térségében, majd Childs Frick amerikai kövületgyűjtő magángyűjteményébe kerültek. Részletes tudományos feldolgozásuk azonban hosszú ideig elmaradt.

Katherine Marriott, az Amerikai Természettudományi Múzeum paleontológusa és munkatársai az észak-amerikai tevefélékről készített átfogó munkájukban írták le az új fajt.

Az állat nevét a hímek felső állkapcsában található négy, kampószerű agyarról kapta, amelyek nagyobbak voltak bármely más ismert teveféle hasonló fogainál. A nőstényeknél ezzel szemben jóval kisebb szemfogak fejlődtek ki. A kutatók egyelőre nem tudják, milyen szerepet töltöttek be a hímek nagyméretű agyarai.

Növényevő volt a különleges őslény

A fosszíliák alapján az állat hosszú lábakkal és zsiráfszerű nyakkal rendelkezett. Szokatlan fogazata ellenére növényevő volt, amit őrlőfogainak alakja is alátámaszt.

Maradványai elsősorban a mai Texas és Oklahoma állam területéről kerültek elő. A faj egykori élőhelyén többféle ősló, orrszarvú és kardfogú ragadozó is élt.

A kutatók mindeddig nem találtak teljes csontvázat, a gerincoszlop, a medence és a végtagok egyes részei továbbra is hiányoznak.