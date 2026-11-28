Egy évtizedekkel ezelőtt feltárt ősmaradvány vizsgálata során új, kihalt tevefajt írtak le amerikai kutatók. A vámpírteve (Vampyrocamelus welshi) a késő miocén korban élt Észak-Amerikában, és különleges fogazatával jelentősen eltért más ismert teveféléktől – számolt be róla az IFLScience tudományos hírportál.
Négy hatalmas agyarral rendelkezett a vámpírteve
A fosszíliák évtizedekkel ezelőtt kerültek elő a Texas állambeli Panhandle térségében, majd Childs Frick amerikai kövületgyűjtő magángyűjteményébe kerültek. Részletes tudományos feldolgozásuk azonban hosszú ideig elmaradt.
Katherine Marriott, az Amerikai Természettudományi Múzeum paleontológusa és munkatársai az észak-amerikai tevefélékről készített átfogó munkájukban írták le az új fajt.
Az állat nevét a hímek felső állkapcsában található négy, kampószerű agyarról kapta, amelyek nagyobbak voltak bármely más ismert teveféle hasonló fogainál. A nőstényeknél ezzel szemben jóval kisebb szemfogak fejlődtek ki. A kutatók egyelőre nem tudják, milyen szerepet töltöttek be a hímek nagyméretű agyarai.
Növényevő volt a különleges őslény
A fosszíliák alapján az állat hosszú lábakkal és zsiráfszerű nyakkal rendelkezett. Szokatlan fogazata ellenére növényevő volt, amit őrlőfogainak alakja is alátámaszt.
Maradványai elsősorban a mai Texas és Oklahoma állam területéről kerültek elő. A faj egykori élőhelyén többféle ősló, orrszarvú és kardfogú ragadozó is élt.
A kutatók mindeddig nem találtak teljes csontvázat, a gerincoszlop, a medence és a végtagok egyes részei továbbra is hiányoznak.
Észak-Amerikából származnak a mai tevefélék ősei
A tevefélék ősei több tízmillió évvel ezelőtt Észak-Amerikában alakultak ki, ahonnan később Ázsiába, Afrikába és Dél-Amerikába is eljutottak. Az észak-amerikai óriástevék utolsó képviselői mintegy 13 ezer évvel ezelőtt haltak ki, a pleisztocén időszak végén.
Az újonnan leírt faj maradványai is azt bizonyítják, hogy a tevefélék egykor jóval változatosabb állatcsoportot alkottak, mint napjainkban.