A Van Allen-övek hatalmas, gyűrű alakú sugárzási övezetek, amelyekben a Föld mágneses tere nagy energiájú, töltött részecskéket tart fogva. Az 1958-ban felfedezett övek közül a belsőben főként protonok, a külsőben pedig elektronok találhatók. A rendszer általában két övből áll, ám a 2024. május 11-én bekövetkezett geomágneses vihar jelentősen átrendezte az elektronok eloszlását. A jelenségről az npj Space Exploration tudományos folyóiratban számoltak be a kutatók.

Korábban nem látott változásokat okozott a Van Allen-övekben a 2024-es rendkívüli napvihar

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Van Allen-övek változása: hogyan alakult ki négy sugárzási öv a Föld körül?

A 2024 májusában bekövetkezett geomágneses vihar az elmúlt húsz év legerősebbje volt. Hatalmas mennyiségű elektron került a Föld körüli térbe, a sugárzási övek szerkezete azonban csak később kezdett átalakulni.

A kutatók az Európai Űrügynökség (ESA) PROBA-V műholdjának adatait elemezték. A Föld felett 820 kilométeres magasságban keringő műhold mérései szerint a vihar után először három, majd 2024 júniusára négy különálló elektronöv alakult ki.

Ilyen elrendeződést korábban még soha nem figyeltek meg.

A változás azonban nem volt tartós: augusztusra visszaállt a megszokott, két övből álló rendszer.

A különös jelenséget nem az elektronok számának növekedése idézte elő. Éppen ellenkezőleg: bizonyos területekről eltűntek a részecskék. Az elektromágneses hullámok az elektronok egy részét a Föld légköre felé terelték. Emiatt a sugárzási övek között elektronokban szegény térségek alakultak ki. Ezek a zónák választották el egymástól az új öveket.

Három sugárzási övből álló rendszert már 2012-ben is megfigyeltek, és 2024 óta több hasonló eseményt is észleltek. A négy elektronöv megjelenése azonban teljesen új jelenségnek számít. Viviane Pierrard, a tanulmány első szerzője szerint a megfigyelések arra utalnak, hogy a részecskék befogásában és eltűnésében eddig nem ismert folyamatok is szerepet játszhatnak.

Veszélyesek lehetnek a sugárzási övek?

Az űrkutatás szempontjából is fontos a Van Allen-övek változásainak megértése. A bennük található nagy energiájú elektronok és protonok ugyanis veszélyeztethetik a műholdak elektronikai berendezéseit és napelemeit. Egyetlen ilyen részecske is elegendő lehet ahhoz, hogy megzavarja egy érzékeny műszer működését.

A sugárzás az űrhajósokra is veszélyt jelenthet: többek között növelheti a daganatos betegségek és a szürkehályog kialakulásának kockázatát.

A kutatók ezért szeretnék pontosabban feltárni, miként alakítják át a napviharok a Föld körüli sugárzási öveket. Az új eredmények segíthetnek megérteni, hogyan kerülnek a nagy energiájú részecskék a Föld mágneses terének különböző tartományaiba, és milyen folyamatok hatására távoznak onnan.