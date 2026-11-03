Áttörték a Föld eddig áthatolhatatlannak hitt védőpajzsát

A Földet két, fánk alakú sugárzási öv veszi körül, amelyeket együttesen Van Allen-övezetnek neveznek. Ezekben olyan nagy energiájú protonok és elektronok találhatók, amelyeket bolygónk mágneses tere tart fogva. A külső övezet elektronjai főként a Nap hatására gyorsulnak fel, míg a belső övezet protonjainak nagy része a kozmikus sugárzás és a légkör kölcsönhatása során keletkezik.

A Van Allen-övezet sematikus rajza

Fotó: NASA

Valóban áthatolhatatlan a Van Allen-övezet?

A NASA űrszondái 2014-ben éles határt fedeztek fel a Föld középpontjától nagyjából három földsugárnyi távolságban. Ezen belül csak ritkán fordultak elő rendkívül nagy energiájú elektronok. Ebből arra lehetett következtetni, hogy a Föld körül egyfajta természetes védőpajzs található, amely megakadályozza, hogy a legnagyobb energiájú elektronok közelebb kerüljenek bolygónkhoz.

Ezeket a részecskéket gyakran „gyilkos elektronoknak” nevezik, mivel komoly veszélyt jelentenek az űreszközökre. Az elektromágneses hullámok hatására csaknem fénysebességre gyorsulhatnak, és akkora energiára tehetnek szert, hogy akár a műholdak sugárzás elleni védőrétegein is áthatolhatnak.

A nagy energiájú elektronok

károsíthatják a műholdak érzékeny elektronikai berendezéseit,

lerövidíthetik az űreszközök élettartamát,

és az űrhajósok sugárterhelését is növelhetik.

Az áthatolhatatlan gátról alkotott elképzelés azonban idővel megkérdőjeleződött. Egyes kutatók már 2018-ban felvetették, hogy a határ valójában nem is jelent leküzdhetetlen akadályt. Szerintük csupán arról lehet szó, hogy a geomágneses viharok rendszerint nem tartanak elég sokáig ahhoz, hogy a nagy energiájú elektronok a Föld mágneses terének mélyebb rétegeibe jussanak.

A 2024-es napvihar után minden megváltozott

2024 májusában rendkívül erős napvihar érte el a Földet; egymást követték a kitörések és a koronakidobódások, amelyek során több milliárd tonnányi mágnesezett plazma jutott a világűrbe. A naptevékenység következtében G5-ös fokozatú geomágneses vihar alakult ki, amely a geomágneses viharok osztályozására használt skála legerősebb kategóriájába sorolható. A vihar hatására jelentősen megfogyatkozott a hideg plazma a Föld körül, ami kedvezett az úgynevezett chorus-hullámok kialakulásának.

A chorus-hullámok – amelyek hanggá alakítva leginkább madárcsicsergésre emlékeztetnek – az áthatolhatatlannak hitt sugárzási határon belül rendkívül nagy energiára gyorsíthatták az elektronokat.

Több mint ötezerszeresére nőtt az elektronok fluxusa

A Föld sugárzási övezeteit vizsgáló japán Arase műhold a 2024 májusi napvihar után azt észlelte, hogy az áthatolhatatlannak hitt határon belül a nagy energiájú elektronok fluxusa a korábbi érték több mint ötezerszeresére nőtt. Különösen érdekes volt, hogy a különböző energiájú elektronok nem egyszerre jelentek meg nagyobb számban:

először a kisebb energiájú elektronok száma nőtt meg, majd fél nappal később a nagyobb energiájúaké.

Egy nappal az első növekedés után már a 3 megaelektronvoltnál nagyobb energiájú részecskékből is jóval többet észleltek. Ez arra utalt, hogy az elektronok nem távolabbról sodródtak a Föld felé, hanem helyben gyorsultak fel, amit az is alátámasztott, hogy a részecskék különösen nagy számban fordultak elő a korábban azonosított sugárzási határ közelében.