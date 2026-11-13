Elképesztő dolgot fedeztek fel a varjakról, kétszer gyorsabban döntenek, mint az emberek

A tübingeni egyetem kutatói két dolmányos varjú bevonásával vizsgálták, milyen gyorsan képesek a madarak vizuális információk alapján döntést hozni. A kísérletben a varjaknak egy érintőképernyőn megjelenő, mozgó pontokból álló mintázatot kellett értelmezniük, majd jelezniük, hogy a pontok többsége balra vagy jobbra halad.

Varjak: kétszer gyorsabban döntenek, mint az emberek Forrás: Pexels

A madarak átlagosan mindössze 235 ezredmásodperc alatt ismerték fel a mozgás irányát, és adták meg a választ. Ez nagyjából feleannyi idő, mint amennyire az embereknek és a majmoknak szükségük van hasonló döntések meghozatalához.

A varjak szinte hibátlanul ismerték fel a mozgás irányát

A kísérlet során a kutatók azt is megfigyelték, hogy a varjak még akkor is jól teljesítettek, amikor a pontok mozgásának iránya nehezen volt felismerhető. Philipp Schmidbauer kutató szerint ilyen esetekben is jóval a véletlenszerű találgatás szintje fölött teljesítettek, egyértelmű mintázatok esetén pedig közel százszázalékos pontosságot értek el.

A kutatók nemcsak a madarak válaszainak gyorsaságát vizsgálták, hanem azt is, mi történik az agyukban a döntéshozatal során. Ehhez egy olyan agyterület idegsejtjeinek működését rögzítették, amely a madaraknál fontos szerepet játszik az információfeldolgozásban és a döntések meghozatalában.

Már 70 ezredmásodperc után megindul az agyi feldolgozás

A vizsgált agyterületet nidopallium caudolaterale néven ismerik. Működése bizonyos szempontból az emberi agy prefrontális kérgéhez hasonlítható, amely szintén fontos szerepet tölt be a döntéshozatalban és az összetett gondolkodási folyamatokban.

A felvételek alapján a varjak agyában már a mozgó pontok megjelenése után 70 ezredmásodperccel elkülönültek azok az idegsejti aktivitásmintázatok, amelyek a két lehetséges választ jelezték.

Az aktivitás ezt követően fokozatosan erősödött, amíg el nem érte azt a szintet, amelynél a madár meghozta a döntését. Az idegsejtek működése nemcsak a kiválasztott irányt tükrözte, hanem azt is, mennyire volt egyértelmű a pontok mozgása.

Más az agyuk felépítése, mégis hasonlóan gondolkodnak

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy a varjak az emberekhez és más főemlősökhöz hasonló idegrendszeri folyamatok révén hozhatnak döntéseket, annak ellenére, hogy agyuk szerkezete jelentősen eltér az emlősökétől.

A madarak agyában nincs az emlősökéhez hasonló, réteges felépítésű agykéreg, a döntéshozatalhoz szükséges alapvető folyamatok mégis hasonló elvek szerint működhetnek. Andreas Nieder professzor, a kutatás egyik vezetője szerint az eredmények azt mutatják, hogy a madarak idegsejtjeinek működése összhangban áll az embereknél és a főemlősöknél megfigyelt döntéshozatali modellekkel.

A kutatók szerint a varjak rendkívüli gyorsasága az evolúció során kialakult alkalmazkodás eredménye is lehet. A repülés közbeni manőverezéshez, illetve a táplálék megszerzéséhez ugyanis elengedhetetlen, hogy a madarak gyorsan értelmezzék a látottakat, és pontos mozdulatokkal reagáljanak a környezetükre.