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fiatalabb beteg

Rájöhettek, miért pusztítóbb a fiatalkori vastagbélrák

21 perce
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A fiatalabb betegek vastag- és végbéldaganatai szerkezetükben és génaktivitásukban is különböznek az idősebbekétől. Egy új kutatás eredményei segíthetnek megérteni, miért agresszívebb és nehezebben kezelhető a fiatalkori vastag- és végbélrák.
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Az 1990-es évek közepe óta folyamatosan emelkedik az 50 év alatti vastag- és végbélrákos betegek száma, miközben az idősebb korosztályokban csökken a megbetegedések gyakorisága. A fiatalkori vastag- és végbélrák ráadásul rendszerint agresszívebb, és a kezelésekre is rosszabbul reagál. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerzői lehetséges magyarázatot találtak arra, miért nehezebb kezelni a fiatalabb betegek daganatait.

A fiatalkori vastag- és végbélrák több ok miatt is veszélyesebb lehet
A fiatalkori vastag- és végbélrák veszélyesebb
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Miért veszélyesebb a vastag- és végbélrák a fiataloknál?

Az Egyesült Államokban az 50 év alattiak körében már a vastag- és végbélrák okozza a legtöbb daganatos halálesetet. A megbetegedések száma a gyermekek és a serdülők körében is riasztó mértékben emelkedik. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, miért betegszik meg egyre több fiatal, és azt sem értik teljesen, miért viselkednek agresszívebben a fiatalabb betegek daganatai.

„A klinikai adatok arra utalnak, hogy a fiatalabb betegeknél a daganat általában agresszívebben viselkedik. Ezeknek a pácienseknek egyébként gyakran nincsenek háttérbetegségeik, a kezelésekre mégis rosszul reagálnak”

– magyarázta Ana Anderson, a Harvard Orvosi Karának professzora, a tanulmány egyik szerzője.

A kutatócsoport összesen 189 vastag- és végbéldaganatot vizsgált meg. A minták közül 54 származott 50 év alatti betegektől, a többi 135 pedig idősebbektől.

A szakemberek a daganatsejtek RNS-molekuláit vizsgálták, hogy megállapítsák, mely gének aktívak ezekben a sejtekben. Ezzel a módszerrel az életkorral összefüggő kisebb eltéréseket is azonosítani tudták.

Akadályozhatja a kezelést a daganatok kötőszövete?

A két korcsoport daganatai szöveti felépítésükben is különböztek. 

  • A fiatalabb betegek daganataiban több kötőszöveti sejtet találtak, mint rosszindulatú sejtet. 
  • Az idősebb pácienseknél ezzel szemben a daganatsejtek voltak többségben.

Első látásra kedvezőnek tűnhet, ha egy daganat viszonylag kevés rosszindulatú sejtet tartalmaz. 

A kutatók szerint azonban a kötőszövet fontos szerepet játszhat a tumor védelmében.

A kötőszöveti sejtek ugyanis olyan anyagokat termelhetnek, amelyek gyengítik az immunrendszer működését. Ez megnehezítheti, hogy az immunsejtek felismerjék és elpusztítsák a rákos sejteket. A kötőszövet emellett fizikai akadályt is képezhet, így a kemoterápiás gyógyszerek nehezebben juthatnak el a daganatsejtekhez.

Ez lehet az egyik oka annak, hogy a fiatalabb betegek daganatai ellenállóbbak a kezelésekkel szemben.

Könnyebben terjedhetnek a fiatalabb betegek daganatsejtjei

A daganatok génaktivitásában is különbségeket figyeltek meg. A fiatalabb betegek daganatsejtjeiben másként működhetnek a sejtek közötti kommunikációért felelős gének. Ez megkönnyítheti a rákos sejtek mozgását és terjedését a szervezetben. Más daganattípusoknál korábban már megfigyelték, hogy az ilyen génaktivitás összefügghet a daganatok agresszívebb viselkedésével és az áttétképződés nagyobb valószínűségével. 

Milyen szerepük lehet a daganatokban talált RNS-molekuláknak?

A kutatók nagy mennyiségben mutattak ki úgynevezett hosszú nem kódoló RNS-molekulákat a daganatokban. 

Ezek a molekulák több mint 200 nukleotidból épülnek fel, és nem kódolnak fehérjét.

Nem tudni pontosan, milyen szerepet töltenek be ezek az RNS-molekulák a daganatokban.

Anderson és munkatársai jelenleg a daganatsejtekben azonosított RNS-molekulák módosításával próbálkoznak. Abban bíznak, hogy így jobban megérthetik, miért viselkedik agresszívebben a fiatalabb korban kialakuló vastag- és végbélrák.

Az eredmények egyelőre nem adnak teljes magyarázatot a betegség sajátosságaira, de az ezekre épülő további kutatások idővel új kezelések kidolgozásához is hozzájárulhatnak.

 

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