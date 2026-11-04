Rájöhettek, miért pusztítóbb a fiatalkori vastagbélrák

Az 1990-es évek közepe óta folyamatosan emelkedik az 50 év alatti vastag- és végbélrákos betegek száma, miközben az idősebb korosztályokban csökken a megbetegedések gyakorisága. A fiatalkori vastag- és végbélrák ráadásul rendszerint agresszívebb, és a kezelésekre is rosszabbul reagál. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerzői lehetséges magyarázatot találtak arra, miért nehezebb kezelni a fiatalabb betegek daganatait.
Miért veszélyesebb a vastag- és végbélrák a fiataloknál?
Az Egyesült Államokban az 50 év alattiak körében már a vastag- és végbélrák okozza a legtöbb daganatos halálesetet. A megbetegedések száma a gyermekek és a serdülők körében is riasztó mértékben emelkedik. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, miért betegszik meg egyre több fiatal, és azt sem értik teljesen, miért viselkednek agresszívebben a fiatalabb betegek daganatai.
„A klinikai adatok arra utalnak, hogy a fiatalabb betegeknél a daganat általában agresszívebben viselkedik. Ezeknek a pácienseknek egyébként gyakran nincsenek háttérbetegségeik, a kezelésekre mégis rosszul reagálnak”
– magyarázta Ana Anderson, a Harvard Orvosi Karának professzora, a tanulmány egyik szerzője.
A kutatócsoport összesen 189 vastag- és végbéldaganatot vizsgált meg. A minták közül 54 származott 50 év alatti betegektől, a többi 135 pedig idősebbektől.
A szakemberek a daganatsejtek RNS-molekuláit vizsgálták, hogy megállapítsák, mely gének aktívak ezekben a sejtekben. Ezzel a módszerrel az életkorral összefüggő kisebb eltéréseket is azonosítani tudták.
Akadályozhatja a kezelést a daganatok kötőszövete?
A két korcsoport daganatai szöveti felépítésükben is különböztek.
- A fiatalabb betegek daganataiban több kötőszöveti sejtet találtak, mint rosszindulatú sejtet.
- Az idősebb pácienseknél ezzel szemben a daganatsejtek voltak többségben.
Első látásra kedvezőnek tűnhet, ha egy daganat viszonylag kevés rosszindulatú sejtet tartalmaz.
A kutatók szerint azonban a kötőszövet fontos szerepet játszhat a tumor védelmében.
A kötőszöveti sejtek ugyanis olyan anyagokat termelhetnek, amelyek gyengítik az immunrendszer működését. Ez megnehezítheti, hogy az immunsejtek felismerjék és elpusztítsák a rákos sejteket. A kötőszövet emellett fizikai akadályt is képezhet, így a kemoterápiás gyógyszerek nehezebben juthatnak el a daganatsejtekhez.
Ez lehet az egyik oka annak, hogy a fiatalabb betegek daganatai ellenállóbbak a kezelésekkel szemben.
Könnyebben terjedhetnek a fiatalabb betegek daganatsejtjei
A daganatok génaktivitásában is különbségeket figyeltek meg. A fiatalabb betegek daganatsejtjeiben másként működhetnek a sejtek közötti kommunikációért felelős gének. Ez megkönnyítheti a rákos sejtek mozgását és terjedését a szervezetben. Más daganattípusoknál korábban már megfigyelték, hogy az ilyen génaktivitás összefügghet a daganatok agresszívebb viselkedésével és az áttétképződés nagyobb valószínűségével.
Milyen szerepük lehet a daganatokban talált RNS-molekuláknak?
A kutatók nagy mennyiségben mutattak ki úgynevezett hosszú nem kódoló RNS-molekulákat a daganatokban.
Ezek a molekulák több mint 200 nukleotidból épülnek fel, és nem kódolnak fehérjét.
Nem tudni pontosan, milyen szerepet töltenek be ezek az RNS-molekulák a daganatokban.
Anderson és munkatársai jelenleg a daganatsejtekben azonosított RNS-molekulák módosításával próbálkoznak. Abban bíznak, hogy így jobban megérthetik, miért viselkedik agresszívebben a fiatalabb korban kialakuló vastag- és végbélrák.
Az eredmények egyelőre nem adnak teljes magyarázatot a betegség sajátosságaira, de az ezekre épülő további kutatások idővel új kezelések kidolgozásához is hozzájárulhatnak.