Rájöhettek, miért pusztítóbb a fiatalkori vastagbélrák

Az 1990-es évek közepe óta folyamatosan emelkedik az 50 év alatti vastag- és végbélrákos betegek száma, miközben az idősebb korosztályokban csökken a megbetegedések gyakorisága. A fiatalkori vastag- és végbélrák ráadásul rendszerint agresszívebb, és a kezelésekre is rosszabbul reagál. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerzői lehetséges magyarázatot találtak arra, miért nehezebb kezelni a fiatalabb betegek daganatait.

A fiatalkori vastag- és végbélrák veszélyesebb

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Miért veszélyesebb a vastag- és végbélrák a fiataloknál?

Az Egyesült Államokban az 50 év alattiak körében már a vastag- és végbélrák okozza a legtöbb daganatos halálesetet. A megbetegedések száma a gyermekek és a serdülők körében is riasztó mértékben emelkedik. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, miért betegszik meg egyre több fiatal, és azt sem értik teljesen, miért viselkednek agresszívebben a fiatalabb betegek daganatai.

„A klinikai adatok arra utalnak, hogy a fiatalabb betegeknél a daganat általában agresszívebben viselkedik. Ezeknek a pácienseknek egyébként gyakran nincsenek háttérbetegségeik, a kezelésekre mégis rosszul reagálnak”

– magyarázta Ana Anderson, a Harvard Orvosi Karának professzora, a tanulmány egyik szerzője.

A kutatócsoport összesen 189 vastag- és végbéldaganatot vizsgált meg. A minták közül 54 származott 50 év alatti betegektől, a többi 135 pedig idősebbektől.

A szakemberek a daganatsejtek RNS-molekuláit vizsgálták, hogy megállapítsák, mely gének aktívak ezekben a sejtekben. Ezzel a módszerrel az életkorral összefüggő kisebb eltéréseket is azonosítani tudták.

Akadályozhatja a kezelést a daganatok kötőszövete?

A két korcsoport daganatai szöveti felépítésükben is különböztek.

A fiatalabb betegek daganataiban több kötőszöveti sejtet találtak, mint rosszindulatú sejtet.

Az idősebb pácienseknél ezzel szemben a daganatsejtek voltak többségben.

Első látásra kedvezőnek tűnhet, ha egy daganat viszonylag kevés rosszindulatú sejtet tartalmaz.

A kutatók szerint azonban a kötőszövet fontos szerepet játszhat a tumor védelmében.

A kötőszöveti sejtek ugyanis olyan anyagokat termelhetnek, amelyek gyengítik az immunrendszer működését. Ez megnehezítheti, hogy az immunsejtek felismerjék és elpusztítsák a rákos sejteket. A kötőszövet emellett fizikai akadályt is képezhet, így a kemoterápiás gyógyszerek nehezebben juthatnak el a daganatsejtekhez.