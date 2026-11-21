Karl Smith-Byrne, az Oxfordi Egyetem molekuláris epidemiológusa a brit parlament tudományos és technológiai bizottsága előtt arról beszélt, hogy a colibactin nevű toxin jelenleg az egyik legígéretesebb magyarázat a fiatalok körében növekvő vastagbélrákos esetszámra.

Új nyomra bukkantak a fiatalok körében terjedő vastagbélrák ügyében.

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A méreganyagot az Escherichia coli (E. coli) baktérium bizonyos törzsei termelik. A kutatók feltételezése szerint a toxinnal való korai találkozás maradandó DNS-károsodást idézhet elő a bélsejtekben, ami évtizedekkel később hozzájárulhat a daganatok kialakulásához.

Egy korábbi vizsgálatban a colibactinhoz köthető DNS-károsodás nyomait több mint háromszor gyakrabban azonosították a 40 év alatti betegek daganataiban, mint a 70 év felett diagnosztizált páciensek esetében.

Vastagbélrák: már a korai gyermekkorban kialakulhat a kockázat

Helen Coleman, a belfasti Queen's University rákkutatója szerint elképzelhető, hogy a meghatározó hatások már kisgyermekkorban, esetleg a születés előtti időszakban érik a szervezetet.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a colibactin szerepe egyelőre nem bizonyított, a feltételezett összefüggés további kutatásokat igényel.

A vastagbélrák ismert kockázati tényezői között továbbra is szerepel az elhízás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a feldolgozott húsok fogyasztása.

A szakemberek a rostban gazdag étrendet, a rendszeres testmozgást és az ismert kockázati tényezők csökkentését javasolják a megelőzés érdekében.