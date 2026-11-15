Meglepő összefüggés a vastagbélrákkal: tartós nyomot hagyhat egy gyakori étrend

A Stem Cell Reports folyóiratban publikált kutatás során amerikai tudósok mintegy hat hónapon át magas zsírtartalmú, nyugati típusú étrenddel etettek egereket és meglepő következtetésre jutottak a vastagbélrák kapcsán.
A kontrollcsoporthoz képest az állatok nagyobb súlyt szedtek fel, bélrendszerükben pedig több, gyorsabban növekedő őssejt alakult ki.
A kutatók a sejtek DNS-ében is változásokat azonosítottak, amelyek összefügghetnek a fokozott sejtnövekedéssel és a túléléssel.
Amikor az egereket alacsonyabb zsírtartalmú étrendre állították át, az őssejtek működése normalizálódott, de a DNS-változások egy része megmaradt.
Négy hét elteltével a módosulások mintegy 18 százaléka még kimutatható volt.
Amikor az állatok ismét magas zsírtartalmú táplálékot kaptak, bélrendszerük őssejtjei gyorsabban és erőteljesebben reagáltak.
A kutatók szerint ezek a tartós változások hozzájárulhatnak a daganatok kialakulásának kockázatához.
Vastagbélrák: tartós nyomot hagyhat a zsíros étrend
Darius Widera, a Readingi Egyetem őssejtbiológiai professzora hangsúlyozta, hogy az egereken megfigyelt hatásokból nem lehet közvetlen következtetéseket levonni az emberi szervezetre.
A kutatás azt sem bizonyítja, hogy az alacsony zsírtartalmú étrend megakadályozná a vastagbélrák kialakulását.
Rob Hobson táplálkozási szakértő szerint a korábbi, embereken végzett vizsgálatok sem igazoltak egyértelmű összefüggést a teljes zsírbevitel és a vastagbélrák között.
Ráadásul nem minden zsírforrás egyforma: a feldolgozott húsokban és gyorsételekben gazdag étrend jelentősen különbözik attól, amelyben például olívaolaj, diófélék vagy halak szerepelnek.
Ezek a vastagbélrák ismert kockázati tényezői
A szakértők szerint sokkal erősebb bizonyítékok kapcsolják a vastagbélrákhoz a feldolgozott húsok rendszeres fogyasztását, a túlzott alkoholfogyasztást és az alacsony rostbevitelt.
A kockázatot a dohányzás, a túlsúly és bizonyos gyulladásos bélbetegségek is növelhetik.
A megelőzés szempontjából ezért nem egyetlen tápanyag kerülése, hanem az étrend egészének minősége számít.
A szakemberek rostban gazdag növényi élelmiszerek fogyasztását, valamint a feldolgozott húsok és az alkohol korlátozását javasolják.