Meglepő összefüggés a vastagbélrákkal: tartós nyomot hagyhat egy gyakori étrend

A Stem Cell Reports folyóiratban publikált kutatás során amerikai tudósok mintegy hat hónapon át magas zsírtartalmú, nyugati típusú étrenddel etettek egereket és meglepő következtetésre jutottak a vastagbélrák kapcsán.

Vastagbélrák: megdöbbentő dolgot fedeztek fel a kutatók a zsíros étrend hatásairól.

A kontrollcsoporthoz képest az állatok nagyobb súlyt szedtek fel, bélrendszerükben pedig több, gyorsabban növekedő őssejt alakult ki.

A kutatók a sejtek DNS-ében is változásokat azonosítottak, amelyek összefügghetnek a fokozott sejtnövekedéssel és a túléléssel.

Amikor az egereket alacsonyabb zsírtartalmú étrendre állították át, az őssejtek működése normalizálódott, de a DNS-változások egy része megmaradt.

Négy hét elteltével a módosulások mintegy 18 százaléka még kimutatható volt.

Amikor az állatok ismét magas zsírtartalmú táplálékot kaptak, bélrendszerük őssejtjei gyorsabban és erőteljesebben reagáltak.

A kutatók szerint ezek a tartós változások hozzájárulhatnak a daganatok kialakulásának kockázatához.

Vastagbélrák: tartós nyomot hagyhat a zsíros étrend

Darius Widera, a Readingi Egyetem őssejtbiológiai professzora hangsúlyozta, hogy az egereken megfigyelt hatásokból nem lehet közvetlen következtetéseket levonni az emberi szervezetre.

A kutatás azt sem bizonyítja, hogy az alacsony zsírtartalmú étrend megakadályozná a vastagbélrák kialakulását.

Rob Hobson táplálkozási szakértő szerint a korábbi, embereken végzett vizsgálatok sem igazoltak egyértelmű összefüggést a teljes zsírbevitel és a vastagbélrák között.

Ráadásul nem minden zsírforrás egyforma: a feldolgozott húsokban és gyorsételekben gazdag étrend jelentősen különbözik attól, amelyben például olívaolaj, diófélék vagy halak szerepelnek.

Ezek a vastagbélrák ismert kockázati tényezői

A szakértők szerint sokkal erősebb bizonyítékok kapcsolják a vastagbélrákhoz a feldolgozott húsok rendszeres fogyasztását, a túlzott alkoholfogyasztást és az alacsony rostbevitelt.

A kockázatot a dohányzás, a túlsúly és bizonyos gyulladásos bélbetegségek is növelhetik.

A megelőzés szempontjából ezért nem egyetlen tápanyag kerülése, hanem az étrend egészének minősége számít.