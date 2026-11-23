A vegán étrend már két nap alatt jelentős változásokat idézett elő az egerek májának anyagcseréjében. A Genfi Egyetem kutatói azt vizsgálták, mi történik, ha az állatokat a tejtermékeket is tartalmazó vegetáriánus étrendről kizárólag növényi alapú táplálkozásra állítják át. Az eredmények szerint romlott a máj glükóztermelése és méregtelenítő működésének hatékonysága. Az állatok mozgásaktivitása szintén jelentősen csökkent. A kutatás eredményeit a Molecular Metabolism tudományos folyóiratban ismertették.

Egérkísérletben drasztikus hatással volt a májra a vegán étrend

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Miért változott meg ilyen gyorsan a máj működése a vegán étrend hatására?

A jelenség hátterében a növényi és az állati fehérjék eltérő összetétele állhat. Bár mindkét fehérjetípus aminosavakból épül fel, ezek aránya jelentősen különbözhet.

A növényi fehérjék általában kevesebb elágazó láncú aminosavat tartalmaznak, mint az állati eredetűek.

Ezek az aminosavak nemcsak a szervezet fehérjéinek felépítéséhez szükségesek, hanem a máj glükóztermelésében is szerepet játszanak. Ez különösen akkor fontos, amikor hosszabb ideig nem eszünk, a vércukorszintet ugyanis ilyenkor is megfelelő értéken kell tartani. Ha megváltozik a bevitt aminosavak összetétele, az a máj glükóztermelésére is hatással lehet.

Fény derült egy kevésbé ismert enzim szerepére

A kutatók egy glutamát-dehidrogenáz (GDH) nevű enzimet is megvizsgáltak, amely összekapcsolja a fehérjék és a cukrok anyagcseréjét.

Kiderült, hogy az enzim különösen fontos szerepet játszik a kizárólag növényi eredetű fehérjékhez való alkalmazkodásban.

Azoknál az egereknél, amelyek májából hiányzott a GDH enzim, a vegán étrend súlyos ammóniafelhalmozódást okozott, és a vércukorszint szabályozásában is zavarok léptek fel. Az állati fehérjéket is fogyasztó egereknél ezek a problémák jóval kisebb mértékben jelentkeztek. A kísérlet tehát igazolta, hogy az enzim nélkülözhetetlen az anyagcsere megfelelő működéséhez az étrend megváltozásakor.

Az embereknél még nem bizonyították a vegán étrend májra gyakorolt hatását

Pierre Maechler, a Genfi Egyetem professzora szerint az étrend megváltoztatása rendkívül gyorsan befolyásolhatja a máj anyagcseréjét. A kutató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a változások visszafordíthatók: az egerek szervezete már egy-két nap alatt alkalmazkodott az új étrendhez, az állati fehérjék visszavezetésével pedig helyreállt a korábbi anyagcsere-működés.

A tudósok mindenesetre azt javasolják, hogy a kizárólag növényi alapú étrendet követők fordítsanak különös figyelmet a megfelelő fehérjeforrások kiválasztására. Az elágazó láncú aminosavak beviteléhez például az olajos magvak, a tofu és a lencse is hozzájárulhat. Emellett gondoskodni kell bizonyos vitaminok megfelelő pótlásáról is.