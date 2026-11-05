Meglepő eredményre jutottak a kutatók: ezt fedezték fel a cukor egyik alternatívájáról

Kedvezőbb rövid távú vércukorszint- és inzulinválaszt figyeltek meg a kutatók három szerzetesgyümölcs-alapú édesítőszer-keverék fogyasztása után, mint a hagyományos cukor esetében. A thaiföldi Chiang Mai Egyetem vizsgálatának eredményeit október 31-én publikálták az European Journal of Nutrition című tudományos folyóiratban.

Vércukorszint: egy természetes eredetű édesítőszerrel értek el kedvezőbb eredményt a kutatók. Fotó: TAN KAIXING / Imaginechina

A HowHealthyIs beszámolója szerint a randomizált, kettős vak vizsgálatban 30 egészséges felnőtt vett részt. A kutatók három különböző, természetes összetevőket – köztük fruktooligoszacharidokat – tartalmazó édesítőszer-keveréket hasonlítottak össze a kristálycukorral és a szukralózzal.

Vércukorszint: ígéretes eredményt hozott az édesítőszerek vizsgálata

A résztvevők öt különböző alkalommal fogyasztottak édesített italt, majd egy egységes összetételű étkezést kaptak. A szakemberek 180 percen keresztül követték a vércukorszint és az inzulinszint változását.

Az eredmények szerint a szerzetesgyümölcs-alapú keverékek és a szukralóz az ital elfogyasztása után kisebb vércukorszint- és inzulinszint-emelkedést okoztak, mint a hagyományos cukor.

Az étkezést követően azonban már nem mutatkozott különbség az egyes édesítőszerek között.

A kutatás az étvágyban és az elfogyasztott energia mennyiségében sem talált eltérést. Ugyanakkor a szerzetesgyümölcs-alapú keverékek fogyasztásakor

gyakrabban jelentkezett hasmenés.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a mindössze 30 fő bevonásával végzett, rövid távú vizsgálatból nem lehet következtetni a rendszeres fogyasztás hosszú távú hatásaira vagy a cukorbetegeknél várható eredményekre.

A kutatás értékelésekor az is fontos szempont, hogy az egyetem szabadalmi jellegű oltalommal rendelkezik a vizsgált keverékekre, és két szerző feltalálóként szerepel bennük.