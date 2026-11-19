Becslések szerint a magas vérnyomásos esetek 5–10 százalékáért az elsődleges aldoszteronizmus nevű betegség a felelős. Ilyenkor a mellékvesékben kialakuló jóindulatú göbök túl sok aldoszteron hormont termelnek. Ennek hatására a vesék több sót tartanak vissza, ami megemeli a vérnyomást. A betegséget jelenleg gyógyszerekkel lehet kordában tartani, a végleges megoldáshoz azonban gyakran a mellékvese műtéti eltávolítására van szükség.

Tartós javulást hozhat a magas vérnyomás egyik formájánál egy gyógyszeres terápia

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A gyógyszer elhagyása után is alacsony maradt a vérnyomás

A londoni Queen Mary Egyetem kutatói most egy új kezelési lehetőségről számoltak be a New England Journal of Medicine folyóiratban. A módszer lényege, hogy 6–12 hónapon keresztül olyan gyógyszereket alkalmaznak, amelyek gátolják az aldoszteron termeléséhez szükséges enzimet. A kutatók a kezelést követően 14 beteg állapotát figyelték. Az eredmények meglepően pozitívak voltak. A résztvevők vérnyomása két évvel a gyógyszerszedés abbahagyása után is alacsonyabb maradt. Az aldoszteron túltermelődését jelző legfontosabb mutató 99 százalékkal volt alacsonyabb a kezelés előtti értéknél, míg a vérnyomás átlagosan 25 Hgmm-rel csökkent. A betegek közel egynegyedének más gyógyszerek szedése nélkül is normális maradt a vérnyomása.

Akár végleges gyógyulást is hozhat az új kezelés?

A kutatók szerint elképzelhető, hogy a tartós gyógyszeres kezelés hatására eltűnnek a túlzott hormontermelésért felelős sejtek. Ezt egy korábbi, egereken végzett kísérlet eredményei is alátámasztják, embereknél azonban még nem sikerült bizonyítani. A szakemberek ezért egy nagyobb, ELIXIR nevű klinikai vizsgálatban folytatják a kutatást. A mostani eredmények biztatóak, de a mindössze 14 beteg adataira épülő megfigyelés még nem bizonyítja, hogy a gyógyszeres kezelés végleges gyógyulást eredményez.