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kutatás

Fontos kérdés a férfiaknál: ülve vagy állva egészségesebb vizelni?

27 perce
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Ülve vagy állva érdemesebb vizelniük a férfiaknak? Egy friss kutatás erre kereste a választ, és egészséges férfiaknál meglepő eredményre jutott. A prosztatapanaszokkal küzdőknél azonban már lehet jelentősége a testhelyzetnek.
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Sokan megszokásból választanak a két lehetőség közül, de vajon egészségügyi szempontból is számít, hogy egy férfi ülve vagy állva vizel? Egy friss kutatás erre kereste a választ, és egészséges résztvevőknél meglepően kevés különbséget talált. A prosztatapanaszokkal küzdőknél azonban már lehet jelentősége a testhelyzetnek – írja a Focus.

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Ülve vagy állva érdemesebb vizelniük a férfiaknak?
Fotó: AFP

Több mint 50 férfit vontak be a kutatásba

A Colombian Urology Research Group 52 férfit vont be a kutatásba, akiknek életkora 18 és 39 év között volt. Egyiküknek sem volt ismert urológiai betegsége, és valamennyien ülve, illetve állva is részt vettek a méréseken.

A kutatók azt figyelték, milyen gyorsan áramlik a vizelet, mekkora mennyiség ürül, valamint mennyi idő alatt éri el a vizeletsugár a maximális sebességét.

Az eredmények alapján egészséges férfiaknál nem volt statisztikailag jelentős különbség a két testhelyzet között.

Ülve valamivel hamarabb érte el a maximális sebességet

Állva a vizeletsugár maximális sebessége átlagosan másodpercenként 26,15 milliliter volt, ülve pedig 27,62 milliliter. 

A kiürített mennyiség is valamivel magasabbnak bizonyult ülő helyzetben: 391 milliliter, szemben az állva mért 377 milliliterrel.

Ezek az eltérések azonban nem voltak statisztikailag jelentősek.

A maximális áramlási sebesség eléréséhez állva átlagosan 14,46 másodpercre, ülve pedig 11,15 másodpercre volt szükség. Az eredményt azonban egyetlen, szokatlanul magas mérési értéket produkáló résztvevő is befolyásolta. Az ő adatainak kihagyásával a különbség 2,65 másodpercre csökkent, és szigorúbb statisztikai korrekció után már nem bizonyult jelentősnek.

A kutatók szerint elképzelhető, hogy ülés közben könnyebben ellazulnak a medencefenék izmai, ezért a vizelet kisebb ellenállással halad át a húgycsövön.

 Ezt azonban a vizsgálat nem bizonyította, mivel az izomaktivitást és a húgycsőben uralkodó nyomást nem mérték.

Prosztatapanaszoknál már lehet jelentősége

Más lehet a helyzet azoknál, akik prosztatamegnagyobbodással vagy alsó húgyúti panaszokkal küzdenek.

A prosztata körülveszi a húgycső egy részét. Ha megnagyobbodik, akadályozhatja a vizelet áramlását. Ez gyengébb sugarat, vizelési nehézséget vagy a hólyag hiányos kiürülésének érzését okozhatja.

Egy 2014-es, 11 tanulmányt összegző metaanalízis szerint az ilyen panaszokkal élő férfiaknál az ülő helyzet előnyösebb lehet, mivel vizelés után átlagosan kevesebb vizelet maradt a hólyagban. Egészséges férfiaknál viszont nem találtak hasonló különbséget.

Fontos, hogy az új kutatásban nem vettek részt közepesen súlyos vagy súlyos panaszokkal élő férfiak.

A legtöbb férfinak mindegy, hogyan vizel

A résztvevők többségének nem volt határozott preferenciája: 35 férfi, vagyis 67,3 százalék egyik testhelyzetet sem részesítette előnyben. 

Tizennégyen (26,9 százalék) az ülést választották volna, míg mindössze hárman (5,8 százalék) részesítették előnyben az álló helyzetet.

A kutatók szerint egészséges férfiaknál egyik pozíció sem bizonyult egyértelműen jobbnak, ezért nincs ok arra, hogy valaki pusztán egészségügyi megfontolásból változtasson a megszokásain.

A kutatásnak ugyanakkor fontos korlátja, hogy mindössze 52 férfit vizsgáltak. A szerzők számításai szerint legalább 78 résztvevőre lett volna szükség annak megbízható bizonyításához, hogy valóban nincs különbség a két testhelyzet között. Ha a tényleges eltérés még kisebb, ennél is nagyobb vizsgálati csoportra lenne szükség.

 

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