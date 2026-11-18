1998. február 17-én a Voyager-1 történelmet írt. A Naptól 10,4 milliárd kilométerre, a Plútó pályáján is túl megelőzte a Pioneer-10-et, és ezzel a valaha volt legtávolabbi, ember alkotta tárggyá vált. Azonban ez a történelmi mérföldkő nem állította meg az űrszondát: többször is megdöntötte saját rekordját, 2026. november 18-án pedig, közel 50 évvel az indítása után, elérte a Földtől mért egy fénynapnyi távolságot, ami körülbelül 25,9 milliárd kilométernek felel meg.

Voyager-1 űrszonda illusztráció. Fotó: RHYS TAYLOR / StockTrek Images via AFP

Ez azt jelenti, hogy a Voyager-1 fénysebességgel haladó rádiójeleinek immár kereken 24 órára van szükségük ahhoz, hogy elérjék a Földet. Érdemes azonban megjegyezni, hogy mivel a Föld a Nap körül kering, a űrszondától mért távolsága az év során ingadozik - hol nő, hol csökken. Mindenestre olyan sebességgel halad kifelé, hogy még akkor is több mint egy fénynapnyira marad tőlünk, amikor a Föld éppen felé közelít. Az egy fénynapos határ átlépése tehát végleges.

Amikor 1977-ben elkezdtem dolgozni a Voyager-programon, álmomban sem gondoltam volna, hogy a Voyager–1 valaha eléri az egy fénynapos távolságot

- nyilatkozta a ScienceAlertnek Linda Spilker, a NASA Sugárhajtású Laboratóriumának (JPL) bolygókutatója.

Hogyan kezdődött a Voyager-1 űrszonda útja?

1977-ben az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti űrverseny napjai már leáldozóban vannak. A NASA Sugárhajtású Laboratóriumában azonban új korszak volt születőben. Évekig tartó tervezés, mérnöki munka és előkészületek után két űrszonda állt készen arra, hogy merész, új útra induljon: eljutni oda, ahová ember alkotta tárgy még soha.

Ezek a Voyager-szondák - a Voyager-1 és a Voyager-2 -, amelyek fedélzetén tudományos műszerek mellett egy optimista üzenet is helyet kapott az idegen civilizációk számára, arra az esetre, ha egy napon elérnek egy másik világot.

Az indítás időpontját gondosan választották meg, hogy a lehető legjobban kihasználják a Naprendszer adottságait: a külső bolygók nagyjából 176 évente bekövetkező, ritka együttállása lehetőséget kínált arra, hogy az egyes bolygók gravitációját parittyaként használva lendítsék tovább az űreszközöket a következő célpont felé. A Voyager-2 indult elsőként, 1977. augusztus 20-án, a Voyager-1 pedig szeptember 5-én követte.