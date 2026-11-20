„Időnként úgy éreztem, hogy a hangok mindent áthatnak” – írta egy skizofréniával élő beteg, Jean P. Lee a Schizophrenia Bulletin című folyóiratban közölt személyes beszámolójában. A hangok időszakosan jelentkeztek, egyes élményeket pedig nehéz volt elviselnie. Tudatosan igyekezett visszaterelni a figyelmét a mindennapi történésekre, hogy a hangok és a hozzájuk kapcsolódó gondolatok ne sodorják magukkal. Lee azonban nincs egyedül ezzel a problémával. A hanghallás sok skizofréniával élő embert érint: egy 2012-ben megjelent kutatásban a vizsgált betegek mintegy háromnegyede tapasztalt már hallási hallucinációt élete során. Többek között rajtuk segíthet a Semmelweis Egyetemen alkalmazott VR-avatárterápia, amelynek során a korábban arctalan hallucinációknak virtuális alakot adnak, így a páciens szakember segítségével gyakorolhatja, hogyan reagáljon rájuk. A cél, hogy a hangok kevesebb szorongást és szenvedést okozzanak.
Kiken segíthet a VR-avatárterápia?
"A skizofréniával élő betegek olyan hangokról számolnak be, amelyeket a környezetükben mások nem hallanak. Ezek lehetnek beszédszerűek, mintha valaki a pácienshez szólna, de zajként is jelentkezhetnek"
– magyarázta az Origónak Dr. Egervári Luca, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának pszichiáter szakorvosa és egyetemi tanársegédje, aki az Acta Psychologica című folyóiratban megjelent, VR-avatárterápiát bemutató szakcikk első szerzője.
A beszédszerű hangok például kommentálhatják, hogy mit csinál éppen a beteg, és jól vagy rosszul végzi-e a dolgát. Lehetnek becsmérlők, fenyegetők, de utasításokat is adhatnak. Előfordul, hogy arra szólítják fel a pácienst: ne keljen fel az ágyból, maradjon ott egész nap. Mások biztató, motiváló hangokról beszélnek. A hangok intenzitása, érzékelt távolsága és tartalma is eltérő lehet.
Dr. Haluska-Vass Edit, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának adjunktusa, a tanulmány utolsó szerzője szerint a skizofrénia akut, pszichotikus szakaszában jelentősen korlátozott lehet annak felismerése, hogy a hangok nem egy ténylegesen jelen lévő személytől vagy más külső forrásból származnak. A gyógyszeres kezelés beállításával javulhat a beteg valósághoz fűződő kapcsolata, így könnyebben tudatosíthatja, hogy ezek a jelenségek nem a külvilágból erednek.
A hangok azonban megfelelő gyógyszerelés mellett is fennmaradhatnak, ilyenkor pedig pszichoterápiás módszerekkel is érdemes kezelni őket.
A kutatók stabil állapotú páciensekkel dolgoznak, és hangsúlyozzák, hogy az avatárterápiát csak a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként lehet alkalmazni.
Így kap arcot a hang a VR-avatárterápia során
Sok beteg a hallott hanghoz személyiséget, identitást és külső megjelenést is társít. A terapeuta és a páciens ezekből az elképzelésekből kiindulva alkotja meg az avatárt, vagyis a hang virtuális megjelenítését. A kezeléshez azt a hangot választják ki, amelyet a páciens a leggyakrabban hall, vagy amely a legtöbb lelki nehézséget okozza neki. Közösen határozzák meg az avatár külsejét, hangszínét és hanghordozását, valamint a tőle elhangzó mondatokat. A virtuális alakot maga a terapeuta szólaltatja meg: a rendszer úgy alakítja át a szakember hangját, hogy az minél jobban hasonlítson a páciens által érzékelt hangra. A páciens a találkozás helyszínét is kiválaszthatja. A szoftver több előre elkészített környezetet kínál, például nappalit, orvosi rendelőt, buszt és tantermet. Ezeket bemutatják a betegnek, aki eldöntheti, melyikben szeretne dolgozni.
A kezelés segít a betegnek, hogy szembeszálljon a bántalmazó hanggal
„Egy ilyen terápiás alkalom nem azzal kezdődik, hogy a beteg felveszi a szemüveget”
– magyarázta Egervári Luca. Először a virtuális valóságon kívül beszélik meg, hogyan alakultak a hanghallások az előző találkozás óta. A pácienseket arra kérik, hogy két ülés között naplózzák ezeket az élményeket, így konkrét mondatokkal és szituációkkal tudnak dolgozni.
Ezután közösen választják ki, melyik helyzettel érdemes aznap foglalkozni. Előre átbeszélik, mit mond majd az avatár, és hogyan reagálhat rá a beteg. Gyakorolhatja például, hogyan szálljon szembe határozottabban egy bántó kijelentéssel, vagy hogyan ossza meg a saját tapasztalatait.
A páciens csak az alapos felkészülés után lép be a virtuális térbe. Olyan mondatot hallhat az avatártól, amellyel a két ülés között a hanghallás során is találkozott. A terapeuta végigköveti a helyzetet: ha a beteg elakad vagy megijed, a szakember a saját hangján is megszólalhat, és bátoríthatja vagy megnyugtathatja őt.
A szemüveg levétele után megbeszélik, hogyan élte meg a páciens a gyakorlást. Mit tanult belőle, milyen következtetéseket vont le, és mi az, amit a következő alkalomig továbbvihet? Emellett további feladatot is kaphat, például folytathatja az élmények naplózását.
A bemutatott vizsgálatban a tizenkét hetes terápiás időszak alatt hét ilyen alkalmon vettek részt a betegek. Egervári Luca elmondása szerint a protokoll később, igény szerint két további megerősítő üléssel egészíthető ki.
Egyetlen gombnyomással eltüntethető az avatár
A virtuális találkozást nem mindenki éli meg ugyanúgy; van, akit jobban megijeszt vagy megráz, másokat kevésbé. A terapeuta ezért folyamatosan figyeli a beteg reakcióit, és ha erősödő szorongást, eltávolodást vagy lefagyást észlel, megállnak.
A páciens maga is közbeavatkozhat: ha megnyomja a kontroller egyik gombját, az avatár azonnal eltűnik a képből. Ehhez nem kell megvárnia a terapeuta segítségét. Kérésére a szakember is megszakítja a gyakorlatot, és segít neki lecsillapodni. Egervári Luca hangsúlyozta:
„Addig semmiképpen nem engedjük el az ülésről, amíg nem győződtünk meg róla, hogy biztonságban van, és megnyugodott.”
Haluska-Vass Edit szerint a fokozatosság is fontos. A betegnek nem kell rögtön közelről, háromdimenziós formában találkoznia az avatárral: kezdetben távolabbról, képernyőn keresztül is nézheti, ha az kényelmesebb számára. Az előzetes megbeszéléssel és a közös tervezéssel igyekeznek elkerülni a váratlan helyzeteket.
A nehéz élmények mellett a technológia vonzó is lehet. Egervári Luca tapasztalata szerint a programba bekerült páciensek gyakran várják, mikor következik a virtuális szakasz. Hozzátette azonban, hogy valószínűleg eleve nagyobb eséllyel jelentkeznek a terápiára azok, akiket érdekelnek az új technológiák.
Harminc betegből tizenháromnál mértek érdemi javulást
A Semmelweis Egyetem kutatói 2024 januárja és 2025 júniusa között harminc önkéntes bevonásával végezték a vizsgálatot. Olyan páciensekkel dolgoztak, akik a gyógyszeres terápia mellett legalább három hónapja rendszeres hanghallásokkal küzdöttek.
Tizenhárom résztvevőnél, vagyis a csoport 43,3 százalékánál tapasztaltak számottevő előrelépést. Két betegnél a kezelés végére teljesen eltűntek a hallucinációk, további négy embernél pedig legalább a felére mérséklődött a tünetek súlyossága.
A kedvező változás többféleképpen jelentkezhetett. Egervári Luca a hangok ritkulását, valamint a hozzájuk kapcsolódó szorongás és lelki megterhelés enyhülését emelte ki. A páciensek közérzete még akkor is sokat javulhatott, ha maguk a jelenségek nem szűntek meg teljesen. Haluska-Vass Edit szerint a folyamat üteme sem volt egységes. Egy kisebb csoportnál gyorsabb és intenzívebb javulást figyeltek meg, míg mások lassabban, egyenletesebben haladtak.
A szakemberek azt is vizsgálták, mennyire érzik úgy a betegek, hogy befolyásolni tudják a hallott hangokat. Haluska-Vass Edit szerint azoknál enyhültek gyorsabban a panaszok, akik hamarabb ráéreztek, hogy nincsenek kiszolgáltatva a hangoknak. Ez az összefüggés önmagában még nem bizonyítja, hogy közvetlenül a kontrollérzet idézi elő a javulást, de jól mutatja, miért fontos gyakorolni a hangokra adott válaszreakciókat.
Mire lehet következtetni az eddigi eredményekből?
Az eredmények értelmezéséhez a vizsgálat menetét is ismerni kell. A betegek először tizenkét héten át a megszokott gyógyszeres kezelésüket folytatták. Ezt követte egy újabb tizenkét hetes időszak, amelyben már az avatárterápiás alkalmakon is részt vettek. A kutatók a két szakasz alatt megfigyelt változásokat hasonlították össze.
„Külön kontrollcsoportunk nem volt, a pácienseket úgymond saját magukhoz hasonlítottuk”
– mondta Egervári Luca.
Harminc résztvevő adataiból egyelőre nehéz biztosan megmondani, kiknek segíthet leginkább a kezelés. Az eddigi megfigyelések arra engednek következtetni, hogy a magasabb életkor nagyobb javulással vagy stabilabb állapottal járt együtt. Lehetséges magyarázatként felvetették, hogy az idősebb betegeknek több tapasztalatuk lehet a betegséggel és a kezelésekkel kapcsolatban, ami motiváltabbá teheti őket a terápia során. Ezt az összefüggést további vizsgálatokkal kell megerősíteni.
Haluska-Vass Edit arra is kitért, hogy az elemzések különböző szakaszaiban más-más jellemzők tűntek meghatározónak. A kis betegszám miatt ezek a mintázatok könnyen változhatnak. Egyelőre tehát nincs olyan biztos szempontrendszer, amellyel előre kiválaszthatnák a terápiára legjobban reagáló betegeket.
A szélesebb körű alkalmazáshoz újabb vizsgálatok kellenek
A Semmelweis Egyetem kutatása egy nagyobb nemzetközi projekt része, amelyben magyar, lengyel, dán és spanyol kutatóhelyek vesznek részt. Az általuk használt szoftverrel Dániában már korábban is végeztek vizsgálatokat. Haluska-Vass Edit ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a módszer kutatási célú alkalmazását meg kell különböztetni a mindennapi betegellátástól.
A folytatásban tovább elemzik az adatokat, és randomizált, kontrollált vizsgálatot terveznek, amelyben a résztvevőket véletlenszerűen sorolják a vizsgálati csoportokba. A szélesebb körű bevezetéshez a költséghatékonyságot is értékelni kell: azt, hogyan viszonyul a kezeléssel elérhető előny a szükséges ráfordításokhoz.
„Ahhoz, hogy ez a kezelés szélesebb körben elterjedjen, nekünk nemcsak a hatékonyságot, hanem a gazdaságosságot is igazolnunk kell”
– fogalmazott Haluska-Vass Edit. Arra is felhívta a figyelmet, hogy többféle avatárterápiás szoftver létezik, ezért ezeket külön kell vizsgálni, és az eredményeket lehetőség szerint reprodukálni kell.
- A szakértők azt is vizsgálják, hogyan lehet a kezelést más pszichiátriai betegségekre, például a borderline személyiségzavarra is kiterjeszteni.