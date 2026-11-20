„Időnként úgy éreztem, hogy a hangok mindent áthatnak” – írta egy skizofréniával élő beteg, Jean P. Lee a Schizophrenia Bulletin című folyóiratban közölt személyes beszámolójában. A hangok időszakosan jelentkeztek, egyes élményeket pedig nehéz volt elviselnie. Tudatosan igyekezett visszaterelni a figyelmét a mindennapi történésekre, hogy a hangok és a hozzájuk kapcsolódó gondolatok ne sodorják magukkal. Lee azonban nincs egyedül ezzel a problémával. A hanghallás sok skizofréniával élő embert érint: egy 2012-ben megjelent kutatásban a vizsgált betegek mintegy háromnegyede tapasztalt már hallási hallucinációt élete során. Többek között rajtuk segíthet a Semmelweis Egyetemen alkalmazott VR-avatárterápia, amelynek során a korábban arctalan hallucinációknak virtuális alakot adnak, így a páciens szakember segítségével gyakorolhatja, hogyan reagáljon rájuk. A cél, hogy a hangok kevesebb szorongást és szenvedést okozzanak.

A Semmelweis Egyetemen alkalmazott VR-avatárterápia során a skizofréniával kezelt betegek által hallott hallucinációs hang testet ölt, a páciens pedig szakember segítségével gyakorolhatja, hogyan szálljon szembe vele (a kép illusztráció)

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Kiken segíthet a VR-avatárterápia?

"A skizofréniával élő betegek olyan hangokról számolnak be, amelyeket a környezetükben mások nem hallanak. Ezek lehetnek beszédszerűek, mintha valaki a pácienshez szólna, de zajként is jelentkezhetnek"

– magyarázta az Origónak Dr. Egervári Luca, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának pszichiáter szakorvosa és egyetemi tanársegédje, aki az Acta Psychologica című folyóiratban megjelent, VR-avatárterápiát bemutató szakcikk első szerzője.

A beszédszerű hangok például kommentálhatják, hogy mit csinál éppen a beteg, és jól vagy rosszul végzi-e a dolgát. Lehetnek becsmérlők, fenyegetők, de utasításokat is adhatnak. Előfordul, hogy arra szólítják fel a pácienst: ne keljen fel az ágyból, maradjon ott egész nap. Mások biztató, motiváló hangokról beszélnek. A hangok intenzitása, érzékelt távolsága és tartalma is eltérő lehet.

Dr. Haluska-Vass Edit, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának adjunktusa, a tanulmány utolsó szerzője szerint a skizofrénia akut, pszichotikus szakaszában jelentősen korlátozott lehet annak felismerése, hogy a hangok nem egy ténylegesen jelen lévő személytől vagy más külső forrásból származnak. A gyógyszeres kezelés beállításával javulhat a beteg valósághoz fűződő kapcsolata, így könnyebben tudatosíthatja, hogy ezek a jelenségek nem a külvilágból erednek.

A hangok azonban megfelelő gyógyszerelés mellett is fennmaradhatnak, ilyenkor pedig pszichoterápiás módszerekkel is érdemes kezelni őket.

A kutatók stabil állapotú páciensekkel dolgoznak, és hangsúlyozzák, hogy az avatárterápiát csak a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként lehet alkalmazni.