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WC

Te hogyan húzod le a WC-t? Sokan követik el a hibát, aminek kellemetlen következménye lehet

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Egy hétköznapi mozdulat is hozzájárulhat ahhoz, hogy mikrobák kerüljenek a fürdőszoba levegőjébe: a WC lehúzásakor szabad szemmel nem látható vízcseppek és apró részecskék lövellnek a levegőbe. A WC-öblítés során keletkező részecskék akár a felnőttek légzési magasságáig is eljuthatnak, és egyes vizsgálatok szerint legalább 20 másodpercig a levegőben maradhatnak.
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WCbaktériumvírus

Az ausztrál Flinders Egyetem kutatói 22 korábbi tanulmány eredményeit elemezték, hogy feltárják, milyen részecskék kerülhetnek a levegőbe a WC lehúzásakor, és milyen tényezők befolyásolják ezek terjedését. A Science of the Total Environment című tudományos folyóiratban megjelent áttekintés szerint az öblítés során kialakuló turbulencia apró aeroszolokat juttathat a környező levegőbe.

WC
Nem mindegy, hogy nyitott vagy csukott fedéllel húzzuk le a WC-t - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Ezek között úgynevezett bioaeroszolok is lehetnek, vagyis olyan levegőben lebegő részecskék, amelyek biológiai eredetű anyagokat, például baktériumokat vagy vírusokat hordozhatnak.

A mikrobák származhatnak a használat során szennyeződött WC-csészéből, de akár az öblítővízből is.

A kutatók szerint a keletkező részecskék mennyiségét több tényező befolyásolja. Minél több mikroorganizmus található a WC-csészében, annál több juthat a levegőbe is. Az öblítéshez használt víz mennyisége szintén számít: a nagyobb vízmennyiséggel járó, erőteljesebb öblítés általában több aeroszolt eredményez – írja a Science Alert.

Ráadásul az így kirobbanó baktériumos és vírusos részecskék lerakódnak a fürdőszobában lévő különböző tárgyakra is, a WC-papír mellett a törölközőkre, vagy akár a fogkefére is.

A fedél lecsukása segít, hogy ne egyenesen a fejmagasságunkba csapjanak a részecskék

A vizsgálat egyik fontos megállapítása, hogy ezek a részecskék a felnőttek légzési magasságában is megjelenhetnek.

A kutatók szerint a WC fedelének lehajtása öblítés előtt hasznos óvintézkedés lehet.

Bár ez sem akadályozza meg teljesen a részecskék kijutását, de megváltoztatja azok terjedési irányát: a fedél lecsukásakor az aeroszolok egy része a fedél és a csésze közötti réseken keresztül távozhat, ahelyett, hogy közvetlenül felfelé szállna.

WC
Illusztráció
Fotó: Pixabay

Egy korábbi, 2022-ben publikált amerikai kutatás lézeres felvételeken is megmutatta, mi történik a vécé lehúzásakor. A Coloradói Egyetem kutatói zöld lézerek és nagy felbontású kamerák segítségével tették láthatóvá az öblítés során keletkező, szabad szemmel nem érzékelhető részecskéket.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a részecskefelhő elsősorban felfelé és hátrafelé, a vécé mögötti fal irányába terjedt. Miután elérte a mennyezetet, oldalirányban is szétoszlott, majd visszajutott a helyiség belsejébe.

Kórokozókat is szállíthatnak az apró részecskék

A kutatók szerint az öblítéskor keletkező aeroszolok azért jelentenek közegészségügyi szempontból fontos kérdést, mert bizonyos kórokozókat is hordozhatnak.

Ilyen lehet például az E. coli baktérium, a Clostridioides difficile, valamint a norovírus és az adenovírus.

A kisebb részecskék hosszabb ideig lebeghetnek a levegőben, és a nagyobb cseppekkel ellentétben az orr természetes szűrőrendszerén is könnyebben átjuthatnak, így mélyebbre kerülhetnek a légutakban.

WC
Illusztráció
Fotó: Pixabay

Ezzel csökkenthető a szennyeződés veszélye

A szakemberek szerint a rendszeres takarítás az egyik legfontosabb óvintézkedés. Nem elegendő kizárólag a vécécsészét tisztítani,

a környező felületekre is figyelni kell, hiszen az öblítés során mikrobákat tartalmazó részecskék rakódhatnak le rajtuk.

A megfelelő szellőztetés szintén segíthet a levegőben lebegő részecskék eloszlatásában és eltávolításában.

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