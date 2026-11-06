Ilyen repülőt még nem látott a világ – bemutatta új csodagépét a NASA

A NASA november 4-én, a floridai Kennedy Űrközpontban rendezett UP.Summit konferencián leplezte le az X-70 Fractal látványterveit. A készülő repülőgép feladata az lesz, hogy felgyorsítsa az új repüléstechnikai megoldások kipróbálását. Ennek kulcsa a könnyen módosítható repülésvezérlés és a cserélhető kísérleti felszerelés: ugyanazt a gépet egymás után többféle kutatásra is használhatják majd.
A gyors átalakíthatóság az X-70 egyik legnagyobb előnye
A repülésvezérlő rendszer határozza meg, hogyan reagál a gép a pilóta utasításaira. Egy új vezérlési megoldás kipróbálásához a kutatóknak módosítaniuk kell a szoftvereket vagy a fedélzeti berendezéseket. Az Alert5 repüléstechnikai szakportál szerint ez sokszor időigényes munka, amely lelassíthatja az egymást követő kísérleteket.
Az X-70 kialakításával ezt az átállást szeretnék felgyorsítani. A repülőgép moduláris felépítésű, vagyis könnyen cserélhető egységekből áll. A kutatók így gyorsabban felszerelhetik a következő vizsgálathoz szükséges eszközökkel, és hozzáigazíthatják a vezérlését az új feladathoz.
A cél az, hogy a gép minél több időt tölthessen tényleges kutatással.
Jared Isaacman, a NASA igazgatója szerint a gyors átalakíthatóság nagy előnye a folyamatos repülés és tapasztalatgyűjtés, valamint az, hogy rövid idő alatt lehet váltani az egyik kísérletről a másikra.
Több mint 900 kilogrammnyi kísérleti felszerelést vihet magával
A kísérletekhez szükséges műszereket és egyéb felszereléseket a géptörzs belsejében, illetve a repülőgép külsején kialakított rögzítési pontokon is el lehet helyezni.
A gép összesen legfeljebb mintegy 907 kilogrammnyi kísérleti felszerelést vihet magával.
Az eszközök gyors cseréjével a kutatók jelentős átalakítások nélkül újabb vizsgálatokra készíthetik elő a repülőgépet.
Ezek a képességek különböző repülési körülmények között is biztosítják a zavartalan kutatómunkát, a nagyobb hatótávolság pedig lehetővé teszi a hosszabb repülési kísérleteket.
A pilóta tapasztalata is része lesz a kutatásnak
A fedélzeten ülő pilóta közvetlenül megtapasztalhatja, hogyan viselkedik a repülőgép az új vezérlési megoldásokkal. Értékelheti a gép reakcióit, és visszajelzést adhat a mérnököknek. Ilyen tapasztalatokra nehezebben lehet szert tenni személyzet nélküli repülőgépekkel vagy számítógépes szimulációkkal. Különösen izgalmasak lesznek azok a manőverek, amelyeket emberes repülések során korábban még nem mutattak be.
Az innovatív szemlélet már az elődöknél is megjelent
A NASA már régóta vizsgálja a repülőgépek irányításának szokatlan módszereit.
- Jó példa erre az előrenyilazott szárnyú X-29, amely aerodinamikailag instabil volt, így a digitális repülésvezérlő rendszer folyamatos korrekciókat végzett, hogy a gép irányítható maradjon.
- Az X-53 programban egy másik lehetőséget vizsgáltak: a szárny rugalmas alakváltozását használták fel az irányításhoz. A kutatók a szárny deformációjával segítették a repülőgép oldalra döntését, vagyis egy olyan tulajdonságból próbáltak előnyt kovácsolni, amelyet a hagyományos tervezés során rendszerint igyekeznek elkerülni.
- Az X-70 jól illeszkedik ehhez a kísérletező szemlélethez. A gyorsan módosítható vezérlés és a cserélhető berendezések lehetőséget adhatnak arra, hogy ugyanazon a repülőgépen egymás után több új elképzelést is kipróbáljanak.
Levegősugarakkal is irányíthatnák a jövő repülőgépeit
Egyelőre nem ismert, mi szerepel az X-70 első tesztjeit tartalmazó listán, a The War Zone haditechnikai portál azonban több lehetőséget felvázolt. Ezek egyike a tolóerő irányának változtatása. Ennél a megoldásnál a hajtóműből kiáramló gázsugár irányát módosítják, amivel a repülőgép manőverezését segítik. Emellett felmerült még az alakváltoztató szárnyak, valamint a levegőimpulzusokkal működő vezérlés kipróbálása is. Utóbbi különösen úttörő elképzelés: a repülőgépet levegősugarakkal irányítanák, amelyek átvehetnék a hagyományos, mozgatható kormányfelületek szerepét.
Mikor próbálhatják ki leghamarabb az X-70-et?
Számos részlet nem ismert még az új gépről: a NASA nem nevezte meg a gyártót, a hajtómű típusát és a kutatások otthonául szolgáló bázist sem. Egyelőre csupán számítógépes látványterveket mutattak be, a végleges kialakításról korlátozott információk állnak rendelkezésre.
Isaacman várakozásai szerint az X-70 leghamarabb két év múlva repülhet először a NASA égisze alatt. Pontos időpontot nem közöltek, és a fejlesztés jelenlegi állapotáról is keveset tudni.
A NASA előzetes adatai alapján az X-70 felszállótömege körülbelül 4,5 tonna. Tervezett utazósebessége 0,75 Mach, vagyis a hangsebesség háromnegyede. Legfeljebb mintegy 13,7 kilométeres magasságot érhet el, tervezett hatótávolsága pedig meghaladja a 2778 kilométert.