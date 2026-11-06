Ilyen repülőt még nem látott a világ – bemutatta új csodagépét a NASA

A NASA november 4-én, a floridai Kennedy Űrközpontban rendezett UP.Summit konferencián leplezte le az X-70 Fractal látványterveit. A készülő repülőgép feladata az lesz, hogy felgyorsítsa az új repüléstechnikai megoldások kipróbálását. Ennek kulcsa a könnyen módosítható repülésvezérlés és a cserélhető kísérleti felszerelés: ugyanazt a gépet egymás után többféle kutatásra is használhatják majd.

A NASA új, X-70 Fractal nevű kísérleti repülőgépének számítógéppel készített képe. A személyzettel repülő, gyorsan átalakítható kutatógépet fejlett repüléstechnikai megoldások tesztelésére tervezték

Fotó: NASA

A gyors átalakíthatóság az X-70 egyik legnagyobb előnye

A repülésvezérlő rendszer határozza meg, hogyan reagál a gép a pilóta utasításaira. Egy új vezérlési megoldás kipróbálásához a kutatóknak módosítaniuk kell a szoftvereket vagy a fedélzeti berendezéseket. Az Alert5 repüléstechnikai szakportál szerint ez sokszor időigényes munka, amely lelassíthatja az egymást követő kísérleteket.

Az X-70 kialakításával ezt az átállást szeretnék felgyorsítani. A repülőgép moduláris felépítésű, vagyis könnyen cserélhető egységekből áll. A kutatók így gyorsabban felszerelhetik a következő vizsgálathoz szükséges eszközökkel, és hozzáigazíthatják a vezérlését az új feladathoz.

A cél az, hogy a gép minél több időt tölthessen tényleges kutatással.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója szerint a gyors átalakíthatóság nagy előnye a folyamatos repülés és tapasztalatgyűjtés, valamint az, hogy rövid idő alatt lehet váltani az egyik kísérletről a másikra.

Több mint 900 kilogrammnyi kísérleti felszerelést vihet magával

A kísérletekhez szükséges műszereket és egyéb felszereléseket a géptörzs belsejében, illetve a repülőgép külsején kialakított rögzítési pontokon is el lehet helyezni.

A gép összesen legfeljebb mintegy 907 kilogrammnyi kísérleti felszerelést vihet magával.

Az eszközök gyors cseréjével a kutatók jelentős átalakítások nélkül újabb vizsgálatokra készíthetik elő a repülőgépet.

Ezek a képességek különböző repülési körülmények között is biztosítják a zavartalan kutatómunkát, a nagyobb hatótávolság pedig lehetővé teszi a hosszabb repülési kísérleteket.