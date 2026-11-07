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zabpehely

Zabpehely: sokan egészséges reggeliként tekintenek rá, de nem mindenkinek ajánlott

Tegnap, 9:00
Olvasási idő: 7 perc
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A zabkása sokak számára a tökéletes reggeli: laktató, gyorsan elkészíthető, és egészségesnek tartják. A zabpehely azonban nem mindenkinek ideális választás. Cukorbetegeknek érdemes odafigyelniük arra, milyen változatot és mekkora adagot fogyasztanak, az érzékeny emésztésűeknél pedig puffadást, hasi kellemetlenségeket is okozhat. Vannak, akiknek nem árt óvatosabban bánniuk ezzel a népszerű reggelivel.
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A zabpehely önmagában nem számít egészségtelen élelmiszernek, a különböző változatok között azonban jelentős különbség lehet. A kevésbé feldolgozott, vastagabb zabpelyhek lassabban emésztődnek, és általában kedvezőbb hatással vannak a vércukorszintre, mint az apró szemű, instant változatok – írja a MedlinePlus.

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A zabpehely nem mindenkinek ideális választás - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Utóbbiak ráadásul gyakran hozzáadott cukrot és ízesítőket is tartalmaznak.

Cukorbetegeknek sem mindegy, hogyan készítik el

A cukorbetegeknek nem feltétlenül kell lemondaniuk a zabpehelyről, de fontos, hogy odafigyeljenek az adagokra és az összetevőkre. A cukrozott, ízesített instant zabkásák, illetve a mézzel, szirupokkal vagy nagy mennyiségű édes feltéttel készített változatok jelentősen növelhetik az étkezés szénhidráttartalmát. A natúr zabpehely ezzel szemben megfelelő mennyiségben akár a kiegyensúlyozott étrend része is lehet.

A zabpehely béta-glükánt is tartalmaz, amely egy oldható rost.

Ez lassíthatja a glükóz felszívódását, és hozzájárulhat a vércukorszint szabályozásához. Nem mindegy azonban a feldolgozás módja: egy tudományos áttekintés szerint a kevésbé feldolgozott zab és a vastagabb zabpehely kedvezőbb étkezés utáni vércukorválasszal járhat, míg az instant változatoknál ez az előny nem volt egyértelműen kimutatható.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

Puffadást és hasi panaszokat is okozhat

A zabpehely magas rosttartalma sokak számára előnyös, az érzékenyebb emésztőrendszerűeknél azonban kellemetlenségeket is okozhat. A benne található béta-glükán és más rostok egyeseknél fokozott gázképződéssel, puffadással vagy lazább széklettel járhatnak. Ez különösen azoknál jelentkezhet, akiknek eleve érzékenyebb a bélrendszerük, vagy irritábilisbél-szindrómával (IBS) küzdenek – írja a Nutmeg Health.

Irritábilis bél szindrómánál egyéni lehet a reakció

Érdekesség, hogy a zabpehely az alacsony FODMAP-tartalmú élelmiszerek közé tartozik, ezért sok IBS-ben szenvedő ember számára jól tolerálható lehet. Ugyanakkor nem mindenki reagál egyformán: a Healthline által ismertetett kutatások szerint egyeseknél a zab is kiválthatja vagy súlyosbíthatja a panaszokat. Érdemes megfigyelni, hogy az elfogyasztása után jelentkezik-e puffadás, hasi fájdalom vagy fokozott gázképződés.

A mennyiség szintén számít.

Aki ritkán fogyaszt rostban gazdag ételeket, annak érdemes fokozatosan növelnie a zabpehely adagját, hogy az emésztőrendszer alkalmazkodni tudjon. A kész, ízesített zabkásák összetevőire is érdemes figyelni: az aszalt gyümölcsök, egyes édesítőszerek és más hozzáadott összetevők szintén hozzájárulhatnak a hasi panaszokhoz.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

Nem kell mindenkinek lemondania róla

A zabpehely tehát nem rossz választás, és sok ember számára továbbra is értékes, rostban gazdag reggeli lehet. Aki azonban cukorbeteg, annak a natúr változatot, a megfelelő adagot és a feltéteket is érdemes átgondolnia. Akinek pedig rendszeresen puffadást vagy hasi fájdalmat okoz, annak célszerű megfigyelnie az összefüggést, tartós panaszok esetén pedig dietetikussal vagy orvossal egyeztetnie.

Hat hiba, amitől a zabpehely hizlalhat

A reggeli az egyik legfontosabb étkezés, ezért nem mindegy, hogyan állítjuk össze. A zabpehely alapvetően nagyon egészséges, de könnyen hizlalhat, ha rosszul készítjük el.

 

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