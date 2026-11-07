Zabpehely: sokan egészséges reggeliként tekintenek rá, de nem mindenkinek ajánlott

A zabpehely önmagában nem számít egészségtelen élelmiszernek, a különböző változatok között azonban jelentős különbség lehet. A kevésbé feldolgozott, vastagabb zabpelyhek lassabban emésztődnek, és általában kedvezőbb hatással vannak a vércukorszintre, mint az apró szemű, instant változatok – írja a MedlinePlus.

A zabpehely nem mindenkinek ideális választás - Illusztráció

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Utóbbiak ráadásul gyakran hozzáadott cukrot és ízesítőket is tartalmaznak.

Cukorbetegeknek sem mindegy, hogyan készítik el

A cukorbetegeknek nem feltétlenül kell lemondaniuk a zabpehelyről, de fontos, hogy odafigyeljenek az adagokra és az összetevőkre. A cukrozott, ízesített instant zabkásák, illetve a mézzel, szirupokkal vagy nagy mennyiségű édes feltéttel készített változatok jelentősen növelhetik az étkezés szénhidráttartalmát. A natúr zabpehely ezzel szemben megfelelő mennyiségben akár a kiegyensúlyozott étrend része is lehet.

A zabpehely béta-glükánt is tartalmaz, amely egy oldható rost.

Ez lassíthatja a glükóz felszívódását, és hozzájárulhat a vércukorszint szabályozásához. Nem mindegy azonban a feldolgozás módja: egy tudományos áttekintés szerint a kevésbé feldolgozott zab és a vastagabb zabpehely kedvezőbb étkezés utáni vércukorválasszal járhat, míg az instant változatoknál ez az előny nem volt egyértelműen kimutatható.

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Puffadást és hasi panaszokat is okozhat

A zabpehely magas rosttartalma sokak számára előnyös, az érzékenyebb emésztőrendszerűeknél azonban kellemetlenségeket is okozhat. A benne található béta-glükán és más rostok egyeseknél fokozott gázképződéssel, puffadással vagy lazább széklettel járhatnak. Ez különösen azoknál jelentkezhet, akiknek eleve érzékenyebb a bélrendszerük, vagy irritábilisbél-szindrómával (IBS) küzdenek – írja a Nutmeg Health.

Irritábilis bél szindrómánál egyéni lehet a reakció

Érdekesség, hogy a zabpehely az alacsony FODMAP-tartalmú élelmiszerek közé tartozik, ezért sok IBS-ben szenvedő ember számára jól tolerálható lehet. Ugyanakkor nem mindenki reagál egyformán: a Healthline által ismertetett kutatások szerint egyeseknél a zab is kiválthatja vagy súlyosbíthatja a panaszokat. Érdemes megfigyelni, hogy az elfogyasztása után jelentkezik-e puffadás, hasi fájdalom vagy fokozott gázképződés.

A mennyiség szintén számít.

Aki ritkán fogyaszt rostban gazdag ételeket, annak érdemes fokozatosan növelnie a zabpehely adagját, hogy az emésztőrendszer alkalmazkodni tudjon. A kész, ízesített zabkásák összetevőire is érdemes figyelni: az aszalt gyümölcsök, egyes édesítőszerek és más hozzáadott összetevők szintén hozzájárulhatnak a hasi panaszokhoz.