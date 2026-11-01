ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
világjárvány

Halálos világjárványtól tartanak a tudósok: ősi zombivírusok szabadulhatnak ki Szibériában

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Akár több tízezer éve a jég fogságában rejtőző vírusok is kiszabadulhatnak a felmelegedés következtében Szibériában. A tudósok attól tartanak, hogy az olvadó örökfagy olyan ősi kórokozókat, zombivírusokat hozhat felszínre, amelyekkel a modern ember immunrendszere még soha nem találkozott. A figyelmeztetés különösen nagy figyelmet kapott, miután rejtélyes körülmények között meghalt egy veszélyes fertőző betegségeket kutató orosz laboratórium fiatal munkatársa.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
világjárványszibériábanvírus

Újabb világjárvány lehetőségére figyelmeztetnek kutatók az olvadó szibériai örökfagy miatt. A hatalmas, évezredek óta fagyott területek mélyén olyan mikroorganizmusok rejtőzhetnek, amelyek a jég olvadásával ismét aktívvá válhatnak. A tudományos közösségben különösen az úgynevezett zombivírusok keltenek aggodalmat.

Újabb világjárványtól tartanak: 48 500 éves zombivírusok rejtőznek az orosz jég alatt
Újabb világjárványtól tartanak: 48 500 éves zombivírusok rejtőznek az orosz jég alatt - Fotó: FaustFoto

A Daily Star beszámolója szerint a félelmeket tovább erősítette egy 28 éves orosz laboratóriumi dolgozó, Darja Sipilova októberi halála, amelynek körülményeit egyelőre nem sikerült teljesen tisztázni.

Rejtélyes haláleset miatt tört ki a pánik Oroszországban

A fiatal nő az irkutszki pestiskutató intézetben dolgozott, ahol különösen veszélyes fertőző betegségekkel foglalkoznak. Sipilova október 2-án halt meg, az orosz hatóságok tájékoztatása szerint ismeretlen eredetű tüdőgyulladás következtében. A haláleset után rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be, és a beszámolók szerint mintegy kétszáz embert helyeztek karanténba.

A történtek nyomán felmerült a gyanú, hogy a nő esetleg tüdőpestissel fertőződhetett meg, azonban ezt nem sikerült igazolni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint az orosz vizsgálatok nem találtak pestisjárványra vagy más fertőző betegség kitörésére utaló bizonyítékot. A halál pontos okát és az esetleges munkahelyi fertőződés lehetőségét azonban a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetett tisztázni.

A Washington Post szerint a nemzetközi aggodalmat az is fokozza, hogy az orosz hatóságok nem osztottak meg minden szükséges részletet az esetről.

Közel 50 ezer éves zombivírusokat élesztettek fel a tudósok

A szibériai örökfagy veszélyeivel már évek óta foglalkoznak a kutatók. Jean-Michel Claverie, a francia Aix-Marseille Egyetem kutatója és munkatársai korábban 13 ősi vírust azonosítottak és élesztettek újra ellenőrzött laboratóriumi körülmények között.

A legidősebb, Pandoravirus yedoma nevű vírus mintegy 48 500 éven keresztül maradhatott megfagyva egy szibériai tó alatti üledékben.

Más vírusokat körülbelül 27 ezer éves gyapjas mamutok maradványaiból és szőréből mutattak ki.

A legmegdöbbentőbb felfedezés az volt, hogy egyes vírusok több tízezer év elteltével is képesek voltak megfertőzni a gazdaszervezetüket.

A kutatók azonban hangsúlyozták, hogy a vizsgált vírusok amőbákat fertőztek meg, és nem jelentenek ismert közvetlen veszélyt az emberre.

A zombivírus elnevezés arra utal, hogy a hosszú ideig inaktív kórokozók ismét fertőzőképessé válhatnak, nem pedig arra, hogy az embereket zombivá változtatnák.

Halálos járványt is okozott már az olvadó szibériai talaj

A kutatók figyelmeztetése nem teljesen alaptalan. Szibériában korábban már előfordult olyan fertőzéses esemény, amelyet összefüggésbe hoztak az örökfagy olvadásával. 2016-ban a rendkívüli hőség következtében felengedő talaj hozzájárulhatott egy lépfenejárvány kialakulásához a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben.

Az egyik tudományos magyarázat szerint egy korábban fertőzött rénszarvas teteme kerülhetett felszínre, amelyből a lépfenét okozó baktérium spórái ismét a környezetbe juthattak.

A járvány során rénszarvasok tömegei pusztultak el, és egy 12 éves kisfiú is életét vesztette.

A történtek megmutatták, hogy a fagyott talajban hosszú ideig fennmaradó kórokozók bizonyos körülmények között ismét veszélyt jelenthetnek.

Újabb világjárvány indulhat a szibériai jég alól?

A tudósok szerint az éghajlatváltozás következtében egyre gyorsabban olvadó örökfagy olyan biológiai anyagokat szabadíthat fel, amelyek évezredeken keresztül elzárva maradtak a külvilágtól.

A veszélyt nemcsak az emelkedő hőmérséklet jelenti. A sarkvidéki bányászat, az ipari tevékenység és a korábban érintetlen területek feltárása is növelheti annak esélyét, hogy az emberek ismeretlen mikroorganizmusokkal találkozzanak.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a szibériai örökfagyból kiszabadult ősi vírus emberi világjárványt okozott volna.

Az sem ismert, hogy a több tízezer éve megfagyott, majd újra aktívvá váló vírusok közül bármelyik képes lenne embereket megfertőzni és emberről emberre terjedni.

A kutatók ezért elsősorban a folyamatos megfigyelés, a gyors diagnosztika és a nemzetközi járványügyi együttműködés fontosságára figyelmeztetnek.

A legnagyobb kérdés továbbra is az, milyen ismeretlen mikroorganizmusokat őriz még a szibériai jég, és mi történik, ha ezek a felmelegedés következtében ismét a felszínre kerülnek.

Szóljon hozzá!