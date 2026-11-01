Halálos világjárványtól tartanak a tudósok: ősi zombivírusok szabadulhatnak ki Szibériában

Újabb világjárvány lehetőségére figyelmeztetnek kutatók az olvadó szibériai örökfagy miatt. A hatalmas, évezredek óta fagyott területek mélyén olyan mikroorganizmusok rejtőzhetnek, amelyek a jég olvadásával ismét aktívvá válhatnak. A tudományos közösségben különösen az úgynevezett zombivírusok keltenek aggodalmat.
A Daily Star beszámolója szerint a félelmeket tovább erősítette egy 28 éves orosz laboratóriumi dolgozó, Darja Sipilova októberi halála, amelynek körülményeit egyelőre nem sikerült teljesen tisztázni.
Rejtélyes haláleset miatt tört ki a pánik Oroszországban
A fiatal nő az irkutszki pestiskutató intézetben dolgozott, ahol különösen veszélyes fertőző betegségekkel foglalkoznak. Sipilova október 2-án halt meg, az orosz hatóságok tájékoztatása szerint ismeretlen eredetű tüdőgyulladás következtében. A haláleset után rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be, és a beszámolók szerint mintegy kétszáz embert helyeztek karanténba.
A történtek nyomán felmerült a gyanú, hogy a nő esetleg tüdőpestissel fertőződhetett meg, azonban ezt nem sikerült igazolni.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint az orosz vizsgálatok nem találtak pestisjárványra vagy más fertőző betegség kitörésére utaló bizonyítékot. A halál pontos okát és az esetleges munkahelyi fertőződés lehetőségét azonban a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetett tisztázni.
A Washington Post szerint a nemzetközi aggodalmat az is fokozza, hogy az orosz hatóságok nem osztottak meg minden szükséges részletet az esetről.
Közel 50 ezer éves zombivírusokat élesztettek fel a tudósok
A szibériai örökfagy veszélyeivel már évek óta foglalkoznak a kutatók. Jean-Michel Claverie, a francia Aix-Marseille Egyetem kutatója és munkatársai korábban 13 ősi vírust azonosítottak és élesztettek újra ellenőrzött laboratóriumi körülmények között.
A legidősebb, Pandoravirus yedoma nevű vírus mintegy 48 500 éven keresztül maradhatott megfagyva egy szibériai tó alatti üledékben.
Más vírusokat körülbelül 27 ezer éves gyapjas mamutok maradványaiból és szőréből mutattak ki.
A legmegdöbbentőbb felfedezés az volt, hogy egyes vírusok több tízezer év elteltével is képesek voltak megfertőzni a gazdaszervezetüket.
A kutatók azonban hangsúlyozták, hogy a vizsgált vírusok amőbákat fertőztek meg, és nem jelentenek ismert közvetlen veszélyt az emberre.
A zombivírus elnevezés arra utal, hogy a hosszú ideig inaktív kórokozók ismét fertőzőképessé válhatnak, nem pedig arra, hogy az embereket zombivá változtatnák.
Halálos járványt is okozott már az olvadó szibériai talaj
A kutatók figyelmeztetése nem teljesen alaptalan. Szibériában korábban már előfordult olyan fertőzéses esemény, amelyet összefüggésbe hoztak az örökfagy olvadásával. 2016-ban a rendkívüli hőség következtében felengedő talaj hozzájárulhatott egy lépfenejárvány kialakulásához a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben.
Az egyik tudományos magyarázat szerint egy korábban fertőzött rénszarvas teteme kerülhetett felszínre, amelyből a lépfenét okozó baktérium spórái ismét a környezetbe juthattak.
A járvány során rénszarvasok tömegei pusztultak el, és egy 12 éves kisfiú is életét vesztette.
A történtek megmutatták, hogy a fagyott talajban hosszú ideig fennmaradó kórokozók bizonyos körülmények között ismét veszélyt jelenthetnek.
Újabb világjárvány indulhat a szibériai jég alól?
A tudósok szerint az éghajlatváltozás következtében egyre gyorsabban olvadó örökfagy olyan biológiai anyagokat szabadíthat fel, amelyek évezredeken keresztül elzárva maradtak a külvilágtól.
A veszélyt nemcsak az emelkedő hőmérséklet jelenti. A sarkvidéki bányászat, az ipari tevékenység és a korábban érintetlen területek feltárása is növelheti annak esélyét, hogy az emberek ismeretlen mikroorganizmusokkal találkozzanak.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a szibériai örökfagyból kiszabadult ősi vírus emberi világjárványt okozott volna.
Az sem ismert, hogy a több tízezer éve megfagyott, majd újra aktívvá váló vírusok közül bármelyik képes lenne embereket megfertőzni és emberről emberre terjedni.
A kutatók ezért elsősorban a folyamatos megfigyelés, a gyors diagnosztika és a nemzetközi járványügyi együttműködés fontosságára figyelmeztetnek.
A legnagyobb kérdés továbbra is az, milyen ismeretlen mikroorganizmusokat őriz még a szibériai jég, és mi történik, ha ezek a felmelegedés következtében ismét a felszínre kerülnek.