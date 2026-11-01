Halálos világjárványtól tartanak a tudósok: ősi zombivírusok szabadulhatnak ki Szibériában

Újabb világjárvány lehetőségére figyelmeztetnek kutatók az olvadó szibériai örökfagy miatt. A hatalmas, évezredek óta fagyott területek mélyén olyan mikroorganizmusok rejtőzhetnek, amelyek a jég olvadásával ismét aktívvá válhatnak. A tudományos közösségben különösen az úgynevezett zombivírusok keltenek aggodalmat.

Újabb világjárványtól tartanak: 48 500 éves zombivírusok rejtőznek az orosz jég alatt - Fotó: FaustFoto

A Daily Star beszámolója szerint a félelmeket tovább erősítette egy 28 éves orosz laboratóriumi dolgozó, Darja Sipilova októberi halála, amelynek körülményeit egyelőre nem sikerült teljesen tisztázni.

Rejtélyes haláleset miatt tört ki a pánik Oroszországban

A fiatal nő az irkutszki pestiskutató intézetben dolgozott, ahol különösen veszélyes fertőző betegségekkel foglalkoznak. Sipilova október 2-án halt meg, az orosz hatóságok tájékoztatása szerint ismeretlen eredetű tüdőgyulladás következtében. A haláleset után rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be, és a beszámolók szerint mintegy kétszáz embert helyeztek karanténba.

A történtek nyomán felmerült a gyanú, hogy a nő esetleg tüdőpestissel fertőződhetett meg, azonban ezt nem sikerült igazolni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint az orosz vizsgálatok nem találtak pestisjárványra vagy más fertőző betegség kitörésére utaló bizonyítékot. A halál pontos okát és az esetleges munkahelyi fertőződés lehetőségét azonban a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetett tisztázni.

A Washington Post szerint a nemzetközi aggodalmat az is fokozza, hogy az orosz hatóságok nem osztottak meg minden szükséges részletet az esetről.

Közel 50 ezer éves zombivírusokat élesztettek fel a tudósok

A szibériai örökfagy veszélyeivel már évek óta foglalkoznak a kutatók. Jean-Michel Claverie, a francia Aix-Marseille Egyetem kutatója és munkatársai korábban 13 ősi vírust azonosítottak és élesztettek újra ellenőrzött laboratóriumi körülmények között.

A legidősebb, Pandoravirus yedoma nevű vírus mintegy 48 500 éven keresztül maradhatott megfagyva egy szibériai tó alatti üledékben.

Más vírusokat körülbelül 27 ezer éves gyapjas mamutok maradványaiból és szőréből mutattak ki.

A legmegdöbbentőbb felfedezés az volt, hogy egyes vírusok több tízezer év elteltével is képesek voltak megfertőzni a gazdaszervezetüket.

A kutatók azonban hangsúlyozták, hogy a vizsgált vírusok amőbákat fertőztek meg, és nem jelentenek ismert közvetlen veszélyt az emberre.