Tényleg megvéd a betegségektől a hideg zuhany?

Egy svájci vizsgálat szerint a rendszeres hideg zuhanyozás összefügghet a kevesebb betegszabadsággal. A módszer ráadásul a környezetet is kímélheti, bár a szakemberek szerint az eredményeket érdemes fenntartással kezelni – olvasható a Vice cikkében.

Meglepő összefüggésre jutottak svájci kutatók: akik rendszeresen hideg vízzel zuhanyoztak, jelentősen kevesebb betegnapról számoltak be.

Fotó: AFP

Kevesebbet hiányoztak a munkából

A Bázeli Egyetem kutatói 719 egészséges felnőttet vontak be a 12 héten át tartó vizsgálatba. A résztvevők egy része minden nap hideg vízzel zuhanyozott, míg a többiek továbbra is a megszokott, melegebb vizet használták. A kutatók azt vizsgálták, hogy a kétféle zuhanyozási szokás mellett hogyan alakult a betegnapok száma, a munkából való hiányzás és az általános közérzet.

Azok, akik kitartottak a kellemetlennek bizonyuló módszer mellett, 26 százalékkal kevesebb betegnapot töltöttek otthon, és 31 százalékkal ritkábban maradtak távol a munkahelyükről.

Emellett a mentális közérzetük javulását is jelezték.

Az eredmények értelmezésénél azonban fontos korlát, hogy az adatokat maguk a résztvevők szolgáltatták, és nem végeztek olyan orvosi méréseket, amelyek egyértelműen igazolnák a szervezetben bekövetkező változásokat. A placebohatás ezért sem zárható ki.

A környezetnek is jót tehet a hűvösebb zuhany

A vizsgálatnak egy másik érdekes tanulsága is volt: a hűvösebb zuhany nemcsak az egészség szempontjából lehet előnyös.

A 12 hét alatt a számítások szerint összesen mintegy 8,8 tonna szén-dioxid-kibocsátást sikerült megtakarítani, ami nagyjából egy autó 58 ezer kilométeres útjának felel meg.

A szakemberek szerint ehhez nem szükséges jéghideg víz alá állni. Már azzal is mérsékelhető az energiafelhasználás és a költség, ha a megszokottnál valamivel alacsonyabb hőmérsékletet választunk. A jelek szerint pedig még az is elképzelhető, hogy ezzel néhány betegnapot is megspórolunk.