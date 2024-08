Debreceni Virágkarnevál - 2024. augusztus 15-20.

Visszatér az éjszakai felvonulás: a Virágkarnevál utolsó éjjelén a Szent Anna utcától a Kossuth térig vonulnak a művészeti csoportok és virágkocsik. A felvonulás 20 órakor kezdődik, a sötétben jól érvényesülő LED-es kiegészítők, ruhák, valamint a lelátók előtti területek speciális megvilágítása igazán látványossá teszik majd az esti menetet. A Virágok éjszakájára 2 belvárosi lelátót nyitnak meg a fesztiválközönség számára.

A Virágkarnevál gyerekközönségét augusztus 17. és 20. között a már megszokott helyen, a Vidámpark területén várja a Galiba Gyermekfesztivál, mely idén a különböző nemzetek kultúrájának, játékai köré szervezte programsorozatát. A Galibán fellép a karneváli táncosok mellett Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar is.

Saját fesztiválmárkás sörrel és a lenyűgöző Mystery Ganggel jelentkezik augusztus 15-én hazánk egyik legjelentősebb sörmustrája, a Beer by Lake-Nagyerdei sörkert. A sörkülönlegességek változatos felhozatala mellett szabadtéri sport pub és a most bemutatkozó Beer by Lake-sör várja a koccintani vágyókat.

A Debrecenben tevékenykedő táncegyesületek és tánciskolák a „Táncol a város” programsorozatában mutatkozhatnak be a nagyérdemű előtt a Kossuth téren, a Dósa nádor téren és a Fórum Debrecen bevásárlóközpontban. A fenntarthatóság témájára fókuszál augusztus 17. és 20. között a BOTANICA EXPO, menynek részeként augusztus 18-án a III.Nemzetközi Virágkötészeti Versenyt is megrendezik a Kölcsey Központban és a FÓRUM Debrecen bevásárlóközpontban.

Az augusztus 18-án útjára induló éjszakai kerékpáros show, a Night Ride történetében először koncerttel alapozza meg a hangulatot a bringások esti menete előtt: Kempf Zozo BMX-világbajnok és csapatának Ride Zone Show - BMX bemutatója után Heincz Gábor BIGA és zenekara koncertezik a II. János Pál pápa téren.

Az idei Virágkarneválon megrendezzük az első Karrier Karnevált, mely a Dósa Nádor téren látványos attrakciókkal, fényfestéssel és sztárfellépőkkel jelentkezik. Lesznek gyerekkoncertek (Tintanyúl, Vidám manók), mini tánccsoportok (3-6 évesek), továbbá közel 500 külföldi táncos és zenész is érkezik a térre. Kora este elkezdődnek a nagykoncertek: Kállay-Saunders, Pál Dénes, a Suncity Brass, Szigeti Juli, Gábor Márkó és Yulaysi Miranda is színpadra lép. Az egész teret fényfestéssel, LED-zsonglőrökkel, tükör-gólyalábasokkal színesítik a szervezők. A Karrier Karnevál kiemelt partnere a BMW Group Gyár Debrecen.