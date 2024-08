Tengerpartra autóval: megéri elkerülni az autópályákat?

Mennyivel gyorsabbak az autópályák?

Ha autóval mész, a legtöbb esetben az autópályákon tudsz a leggyorsabban eljutni a célhoz. Ez persze nem meglepő információ, ezzel együtt érdemes megnézni két konkrét példát is.

A Google Maps segítségével kiszámoltuk, hogy mennyi idő eljutni Budapestről Bibionéba, az egyik legnépszerűbb olasz nyaralóhelyre, illetve a horvátországi Pulába, ahová szintén sok magyar indul útnak minden évben. Az egyszerűség kedvéért úgy számoltunk, hogy a nyaralók vagy Magyarországon és külföldön is fizetős utakon haladnak, vagy mindenütt elkerülik az autópályákat.

Az, hogy mennyi idő odaérni a kiszemelt úticélhoz, természetesen sok mindentől függ az autótól kezdve az éppen aktuális forgalomig. Ezzel együtt érdemes megnézni, hogy mekkora a különbség az ugyanazon időpillanatban kalkulált időtartamok között:

Budapest - Bibione, autópályákon: 6 óra 52 p

Budapest - Bibione, a fizetős utak elkerülésével: 10 óra 33 perc

Budapest - Pula, autópályákon: 6 óra 28 perc

Budapest - Pula, a fizetős utak elkerülésével: 11 óra 12 p

A fentiekből látszik, hogy ha csak az ingyenes utakon haladunk, drasztikusan megnő az utazással eltöltött idő. Azaz bár néhány ezer forintot spórolhatunk a fizetős utak elkerülésével, sokkal többet kell majd autóban ülnünk. Ez pedig azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb idő jut a nyaralásra.

Ha pedig időben oda kell érnünk a kiszemelt városba a szálláshely elfoglalásához, könnyen előfordulhat, hogy korábban kell kelnünk – és ki szeret kialvatlanul kezdeni egy nyaralást? Emellett az ingyen használatos utaknál sokkal jobban oda kell figyelni vezetés közben. Jóval megerőltetőbb ugyanis ezernyi apró településen áthaladni, mint beállni egy tempóra az autópályán, és csak a pihenőknél megállni egy-egy frissítő kávé és egy mosdószünet erejéig.

Arról nem is beszélve, hogy ha családostul megyünk, a gyerekek nehezen bírják a hosszú utazásokat. Már a hat-hét órás utak is alaposan próbára teszik a gyerkőcök tűrőképességét, a tíz-tizenegyórás autózásokról nem is beszélve. Egy szó mint száz, nem érdemes spórolni az útdíjakon, mert nagyon megnehezítjük a saját dolgunkat.