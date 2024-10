A napfényes Máltán, ahol évi 300 napsütéses nap teszi vidámabbá az életet, ősszel is jó az idő, kristálytiszta a tenger, számos felfedeznivaló, szabadtéri kaland és esemény várja az ide utazókat. Szabadulj ki a szürke hétköznapokból egy hétvégére és töltődj fel élményekkel.

Fotó: Malta Tourism Authority

A fapados légitársaságok közvetlen járatai egész évben heti több alkalommal is üzemelnek Budapest és Málta között, sőt idén már Pécsről is, így mindössze kétórányi repüléssel szinte bármely nap gyorsan oda is érhetünk.

Málta olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a különféle sportok, kalandok és szabadidős tevékenységek kitűnő színhelyévé varázsolják a sziget csoportot. A szerencsés éghajlat, a megfelelő szolgáltatások és infrastruktúra, a sziklákkal és dombokkal tarkított drámai tájak és a vonzó tenger rengeteg sportlehetőséget biztosít az aktív kikapcsolódásra vágyóknak.

A Földközi-tenger közepén elhelyezkedő Málta a mediterrán térség első számú búvárhelyszínévé vált. A máltai vizek közrefogják a Földközi-tenger négy tengeri ökorégióját, tengeri élőfajok széles skáláját vonultatva fel. A mészköves terület és a geológiai törésvonalak közelsége izgalmas tájakat hozott létre – rengeteg kis vízelvezető csatorna, kémény, barlang és szikla található a vízfelszín alatt –, és a különböző hajóroncsok, amelyek némelyike még a második világháborúból származik, újabb dimenzióval gazdagítják a búvárhelyszíneket. A nagyszerű, körülbelül 30 méterig terjedő víz alatti látási viszonyoknak köszönhetően a búvárkodás rendkívüli élményt nyújt.

Fotó: Malta Tourism Authority

A többi vízi sport is hasonlóan változatos. Kajakkal fel lehet fedezni a kimagasló sziklákat, a rejtett zugokat, a szurdokokat és a homokos öblöket. Vagy megtehető mindez luxuskörülmények között – egy bérelt jacht vagy saját jacht fedélzetén, a kiváló kikötői és parti szoláltatásoknak köszönhetően. Számos egyéb vízi sportlehetőség van: többféle szabadidős sporttevékenységet lehet folytatni a partokon; a helyi vitorlásklubok rendszeresen tartanak rendezvényeket a parthoz közel optimist és laser vitorlás hajókkal; és rengeteg kihívás várja az adrenalinra vágyókat. Ezek közé tartozik a szörfözés és a kiteboardozás, két felvillanyozó és kemény sport az évnek arra az időszakára, amikor erős széllökések ostromolják Máltát.