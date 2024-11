Utazz gondtalanul: minden, amit a roamingról tudni érdemes

Ma már, főleg az Unión belül sokkal pénztárcakímélőbben működik az országok közötti telefonálás, de továbbra sem árt tisztában lenni a roaming fogalmával.

Amikor valaki mobiltelefont használ, a legtöbb esetben olyan szerződést fogad el, melyben az előre megállapított beszélgetési percdíj, az üzenetküldésést felszámolt összeg és a mobilnet használatának díja az adott szolgáltató országon belül érvényes. Jelen esetben tehát, ha mondjuk a Yettellel köt valaki szerződést Magyarországon, az abban foglaltak alapesetben az országhatárokon belül, a szolgáltató saját hálózatán történő használatra vonatkoznak.

De mi a helyzet akkor, ha a felhasználó átmegy egy másik országba például nyaralás, városnézés vagy egy üzleti út alkalmával? Ilyenkor ugyebár kilép saját szolgáltatójának hálózatából és átlép az adott országban egy ottani szolgáltatóéba, ami a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően éri el a hazai partnert. Szó sincs tehát arról, hogy egy másik országban nem tudunk telefonálni - de attól függően, hová utazunk, a feltételek változhatnak.

Mi az a roaming?

A szó jelentése barangolás, és a távközlésben akkor használják, ha valaki ideiglenesen másik országban használja a készüléket. Ennek a kezdetekben jelentős többletdíjai voltak, de ma már szabályozottabb a helyzet: az Európai Unió egy 2015-ös rendeletmódosítással lényegében azt mondta ki, hogy a méltányos használat erejéig az EU-s országokban is pontosan ugyanolyan feltételekkel használhatjuk a telefonunkat, mintha otthon lennénk. Itt két dologra kell figyelnünk, az egyik a fent említett méltányos használat, a másik pedig az, hogy a díjcsomagunkban van-e valamilyen megkötés vagy határérték.

Méltányos használat: a trükközés nem éri meg

A roaming díjak "eltörlése" természetesen sokakban felvetette azt, hogy az új szabadságot előnyükre is fordíthatják. Elméletben például megtehetik, hogy egy olyan EU-tagországban fizetnek elő valamilyen mobil csomagra, ahol jóval olcsóbb az előfizetés, illetve kisebb a hívások és az adathasználat díja, majd pedig ezt használják saját országukba visszatérve is, spórolva ezzel a havi mobilszámlán. A méltányosság azt jelenti, hogy a telefonunkat főként saját lakhelyünk szerinti országban használjuk: a szolgáltatók a szabályozás értelmében figyelhetik a tevékenységünket, és ha azt látják, hogy hónapokig be sem lépünk az otthoni hálózatunkba, többletdíjat számlázhatnak ki az adatbarangolásért, melynek összege az adatforgalomra vonatkozóan EU-szerte érvényben lévő maximális nagykereskedelmi adatbarangolási tarifának felel meg.