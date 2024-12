Festői környezet egy csipet luxussal és kényeztetéssel

A tíz hektáros varázslatos Erdélyi Major Nyíregyháza-Oros központjában a nyugalom kis szigete, de a zavartalan pihenés mellett számos kikapcsolódási lehetőség is várja a vendégeket. Különleges elhelyezkedésének köszönhetően minden szobából, lakosztályból, apartmanból lenyűgöző kilátás nyílik a gyönyörű tóra. A Sziget Hotel minden szegletén, az egész enteriőrön, a szobákon, a wellness részlegen, az étkezőn, a teraszon, a báron és a kerten is látszik az igényesség, a szeretet és odaadás, hiszen a családi vállalkozásnak szívügye a vendégek maximális elégedettsége. Nem véletlen, hogy az Év Szállodája lett 2022-ben a 4 és 5 csillagos kategóriában, ami garancia a legmagasabb fokú igényességre, és magas vendégértékeléseket kap azóta is.

Exkluzív miliő

A Sziget Hotel 2021-ben tárta ki kapuit, kezdetben 20 szobával, 2 apartmannal, wellness részleggel. Az igényesen megtervezett egyedi belsőépítészeti megoldásoknak, a minőségi vendéglátásnak, a hely különleges atmoszférájának köszönhetően egyre több vendég vette igénybe a Sziget Hotel szolgáltatásait, ezért az idén még magasabb szintre lépett a családi vállalkozás. Bővült és megújult a mesehely, ami így még szebb és kényelmesebb környezetben fogadja az ide érkezőket. A megnövekedett igények miatt 11 új szobát alakítottak ki, amelyek megtartották a modern dizájnvonalat, de mégis egyedi stílust kaptak. A szálloda új ékköve és csúcsa pedig egy minden igényt kielégítő, fényűző lakosztály, ahol a kényelem és a luxus egyedülálló mini wellness élménnyel párosul privát jakuzzival, infraszaunával. A nagy erkélyről lenyűgöző kilátás nyílik a tóra, ahol a reggeli kávézás igazi élményt jelent. Így, ha valaki el szeretne vonulni egy kicsit a rohanó hétköznapok elől, szeretne egy nívós magánszférát wellnesszel, vagy éppen nászutas romantikát, akkor a Sziget Hotel ezt is biztosítani tudja.

Az épület akadálymentes, egy új panorámalift is a vendégek kényelmét szolgálja, ahogy a megújult konyha és kiszolgáló egységek is. A földszinten található modern kialakítású étteremben minden igényt kielégítő svédasztalos ellátást kínálnak helyi és nemzetközi ételeket felsorakoztatva, és külön gondolnak a gyerekekre is. Kérésre speciális étrendet is biztosítanak a laktóz- és gluténérzékeny vendégeknek, de a vegetáriánusok számára is készülnek ínycsiklandó fogások.