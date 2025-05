Készülj fel, mert most felforgatjuk a történelemkönyveket!

Szendrői vár

"A Holló felemelkedése": A világ megismeri Hunyadit!

Elképesztő hírünk van! A Hunyadi-sorozat nemzetközi szinten is hódít. Hamarosan az egész világ – a Netflixen keresztül – megismerheti a magyar történelem egyik legfontosabb időszakát és legnagyobb hősét, Hunyadi Jánost. Külföldön a sorozatot "Rise of the Raven" néven találod meg, úgyhogy készülj, mert jön a Hunyadi-láz a nagyvilágban is.

Golubac vár

