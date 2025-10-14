Őszi pihenés a Hotel Gerardussal

Adja át magát az őszi pihenésnek!
Kényeztető őszi napok, meghitt pillanatok és végtelen nyugalom várja a Hotel Gerardusban.
Kapcsolódjon ki kültéri fűtött medencénkben és jacuzzinkban, lazítson szaunáinkban, és hagyja, hogy elegáns szállodánk nyugalma átjárja napjait. A Gerardus stílusos, kényeztető világában az ősz minden szépsége a pihenés szolgálatában áll.
A csomag tartalma:
· szállás félpanziós ellátással – foglalásához bőséges büféreggelit és vacsorát biztosítunk elegáns éttermünkben, amely a foglaltságtól függően felszolgált, à la carte jellegű 3-fogásos vacsora vagy büféasztalos vacsora lehet
· Lavazza kávébekészítés a szobában
· exkluzív fürdőszobai piperecikkek
· Gerardus Spa korlátlan használata
(kültéri fűtött medence és jacuzzi, 2 különböző hőmérsékletű finn szauna, infra- és gőzkabin)
· ingyenes parkolás
· térítésmentes wifi a szálloda egész területén
Az ár tartalmazza az ÁFA-t és a felszolgálási díjat (a csomagban foglalt étkezésekre vonatkozóan)
A csomaghoz tartozó kedvezményes programajánlataink:
Ajándék meccsjegyet biztosítunk a komplexum területén található Stadion futballeseményeire, ahol a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB2-es mérkőzéseit tekinthetik meg meccsnapokon.
Kedvezményes belépő a Szegedi Vadasparkba, Magyarország egyik legfiatalabb állatkertjébe. Elsősorban ritka, veszélyeztetett fajok tartására szakosodott, különösen kiemelkedő a park dél-amerikai állatokat bemutató része.
Kedvezményes belépő a Szegedi Dóm Látogatóközpontba. A Fogadalmi templom altemplomában található látogatóközpont multifunkciós turisztikai, kulturális létesítmény. Kiállítóterében egyházi és világi jellegű kiállítások is megtekinthetők.
Kedvezményes belépő: Ópusztaszeren a Csillagösvény Labirintus és Öko-Élménypark szeretettel várja a családokat, fiatal párokat, baráti társaságokat. A 3.5 km hosszú sövényfalakból álló útvesztő a világ harmadik legnagyobbja, és a rajzolata még a műholdakról is látható: a legendás Csodaszarvast mintázza.
További információk: https://hotelgerardus.hu/oszi-pihenes-2/