Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
PR cikk

Őszi pihenés a Hotel Gerardussal

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Link másolása
Vágólapra másolva!
PR cikkszállodawellness

Adja át magát az őszi pihenésnek!

Kényeztető őszi napok, meghitt pillanatok és végtelen nyugalom várja a Hotel Gerardusban.

Kapcsolódjon ki kültéri fűtött medencénkben és jacuzzinkban, lazítson szaunáinkban, és hagyja, hogy elegáns szállodánk nyugalma átjárja napjait. A Gerardus stílusos, kényeztető világában az ősz minden szépsége a pihenés szolgálatában áll.

A csomag tartalma:

· szállás félpanziós ellátással – foglalásához bőséges büféreggelit és vacsorát biztosítunk elegáns éttermünkben, amely a foglaltságtól függően felszolgált, à la carte jellegű 3-fogásos vacsora vagy büféasztalos vacsora lehet

· Lavazza kávébekészítés a szobában

· exkluzív fürdőszobai piperecikkek

· Gerardus Spa korlátlan használata

(kültéri fűtött medence és jacuzzi, 2 különböző hőmérsékletű finn szauna, infra- és gőzkabin)

· ingyenes parkolás

· térítésmentes wifi a szálloda egész területén

Az ár tartalmazza az ÁFA-t és a felszolgálási díjat (a csomagban foglalt étkezésekre vonatkozóan)

Galéria: Gerardus Hotel
1/9
Gerardus Hotel

 

A csomaghoz tartozó kedvezményes programajánlataink:

Ajándék meccsjegyet biztosítunk a komplexum területén található Stadion futballeseményeire, ahol a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB2-es mérkőzéseit tekinthetik meg meccsnapokon.

Kedvezményes belépő a Szegedi Vadasparkba, Magyarország egyik legfiatalabb állatkertjébe. Elsősorban ritka, veszélyeztetett fajok tartására szakosodott, különösen kiemelkedő a park dél-amerikai állatokat bemutató része.

Kedvezményes belépő a Szegedi Dóm Látogatóközpontba. A Fogadalmi templom altemplomában található látogatóközpont multifunkciós turisztikai, kulturális létesítmény. Kiállítóterében egyházi és világi jellegű kiállítások is megtekinthetők.

Kedvezményes belépő: Ópusztaszeren a Csillagösvény Labirintus és Öko-Élménypark szeretettel várja a családokat, fiatal párokat, baráti társaságokat. A 3.5 km hosszú sövényfalakból álló útvesztő a világ harmadik legnagyobbja, és a rajzolata még a műholdakról is látható: a legendás Csodaszarvast mintázza.

További információk: https://hotelgerardus.hu/oszi-pihenes-2/

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!