Őszi pihenés a Hotel Gerardussal

Adja át magát az őszi pihenésnek!

Kényeztető őszi napok, meghitt pillanatok és végtelen nyugalom várja a Hotel Gerardusban.

Kapcsolódjon ki kültéri fűtött medencénkben és jacuzzinkban, lazítson szaunáinkban, és hagyja, hogy elegáns szállodánk nyugalma átjárja napjait. A Gerardus stílusos, kényeztető világában az ősz minden szépsége a pihenés szolgálatában áll.

A csomag tartalma:

· szállás félpanziós ellátással – foglalásához bőséges büféreggelit és vacsorát biztosítunk elegáns éttermünkben, amely a foglaltságtól függően felszolgált, à la carte jellegű 3-fogásos vacsora vagy büféasztalos vacsora lehet

· Lavazza kávébekészítés a szobában

· exkluzív fürdőszobai piperecikkek

· Gerardus Spa korlátlan használata

(kültéri fűtött medence és jacuzzi, 2 különböző hőmérsékletű finn szauna, infra- és gőzkabin)

· ingyenes parkolás

· térítésmentes wifi a szálloda egész területén

Az ár tartalmazza az ÁFA-t és a felszolgálási díjat (a csomagban foglalt étkezésekre vonatkozóan)