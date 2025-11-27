Élje át Szeged varázsát a Partium Hotel belvárosi kényelméből

Miért válassza a Partium Hotelt?

A Honvéd téren található háromcsillagos Partium Hotel nemcsak kényelmes szobáival várja vendégeit, hanem segít abban is, hogy a szabadidőt minél tartalmasabban tölthessék el. A vendégek részletes információkat kapnak a város és a környék programjairól, beleértve a busz- és vonatmenetrendeket, nyitvatartási időket és belépődíjakat is, így minden élményt könnyedén elérhetnek.

Szeged és környéke kincsei

Szegedi Karácsonyi Hetek és Óriáskerék

Látogasson el a Dóm térre, ahol a karácsonyi vásár csodái és az 50 méter magas óriáskerék kápráztató látványa várja. Az adventi időszak szívében kulturális programok, ünnepi gasztronómia és kézműves ajándékok nyűgöznek le mindenkit.

Gyógyfürdők és wellness élmények

Anna Fürdő és Napfényfürdő Aquapolis Szegeden: tökéletesek a kikapcsolódásra.

Borbála Fürdő - Algyő: csendesebb, természetközeli relaxáció.

Hagymatikum - Makó: nemcsak gyógyvízéről híres, hanem különleges Makovecz Imre tervezte építészeti stílusáról is.

Szent Erzsébet Gyógyfürdő - Mórahalom: Kiváló gyógyászati kezelések és pihentető termálmedencék.

Kulturális élmények

A Fogadalmi Templom (Dóm) és a Zsinagóga építészeti szépségei mindenkit lenyűgöznek.

A Móra Ferenc Múzeum jelenleg egy különleges Munkácsy-kiállítással várja a látogatókat.

A Szegedi Nemzeti Színház széles repertoárjából választhatnak előadást mind a fiatalok, mind a családok, mind a nyugdíjasok.

Szeged közvetlen környéke is bővelkedik különleges látnivalókban, remek kirándulási lehetőségekben! (Pl. Ezer Év Parkja (Mórahalom), Makói Lombkoronasétány, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, hódmezővásárhelyi Emlékpont múzeum, stb…)

Téli akciók a hotelben

Most különleges ajánlatokkal várja vendégeit a Partium Hotel! Szakál-Bús Beáta szállodavezető elárulta, hogy a 2025. decemberi foglalásokra 30% árkedvezménnyel kedveskednek a vendégeknek (használják a Partium 2025 kuponkódot), valamint az ünnep várás időszakában húzhatnak egy szerencse kártyát azonnali nyereményekért és további akciókért! A kényelmes szobák mellé praktikus útitervet és helyi tippeket is biztosítanak, hogy Önnek már csak az élményekre kelljen koncentrálnia.