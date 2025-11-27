Élje át Szeged varázsát a Partium Hotel belvárosi kényelméből

Miért válassza a Partium Hotelt?
A Honvéd téren található háromcsillagos Partium Hotel nemcsak kényelmes szobáival várja vendégeit, hanem segít abban is, hogy a szabadidőt minél tartalmasabban tölthessék el. A vendégek részletes információkat kapnak a város és a környék programjairól, beleértve a busz- és vonatmenetrendeket, nyitvatartási időket és belépődíjakat is, így minden élményt könnyedén elérhetnek.
Szeged és környéke kincsei
Szegedi Karácsonyi Hetek és Óriáskerék
Látogasson el a Dóm térre, ahol a karácsonyi vásár csodái és az 50 méter magas óriáskerék kápráztató látványa várja. Az adventi időszak szívében kulturális programok, ünnepi gasztronómia és kézműves ajándékok nyűgöznek le mindenkit.
Gyógyfürdők és wellness élmények
- Anna Fürdő és Napfényfürdő Aquapolis Szegeden: tökéletesek a kikapcsolódásra.
- Borbála Fürdő - Algyő: csendesebb, természetközeli relaxáció.
- Hagymatikum - Makó: nemcsak gyógyvízéről híres, hanem különleges Makovecz Imre tervezte építészeti stílusáról is.
- Szent Erzsébet Gyógyfürdő - Mórahalom: Kiváló gyógyászati kezelések és pihentető termálmedencék.
Kulturális élmények
- A Fogadalmi Templom (Dóm) és a Zsinagóga építészeti szépségei mindenkit lenyűgöznek.
- A Móra Ferenc Múzeum jelenleg egy különleges Munkácsy-kiállítással várja a látogatókat.
- A Szegedi Nemzeti Színház széles repertoárjából választhatnak előadást mind a fiatalok, mind a családok, mind a nyugdíjasok.
Szeged közvetlen környéke is bővelkedik különleges látnivalókban, remek kirándulási lehetőségekben! (Pl. Ezer Év Parkja (Mórahalom), Makói Lombkoronasétány, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, hódmezővásárhelyi Emlékpont múzeum, stb…)
Téli akciók a hotelben
Most különleges ajánlatokkal várja vendégeit a Partium Hotel! Szakál-Bús Beáta szállodavezető elárulta, hogy a 2025. decemberi foglalásokra 30% árkedvezménnyel kedveskednek a vendégeknek (használják a Partium 2025 kuponkódot), valamint az ünnep várás időszakában húzhatnak egy szerencse kártyát azonnali nyereményekért és további akciókért! A kényelmes szobák mellé praktikus útitervet és helyi tippeket is biztosítanak, hogy Önnek már csak az élményekre kelljen koncentrálnia.
Foglaljon most közvetlenül a 62/289-188 vagy 20/354-0880 recepciós telefonszámon vagy online a Partium Hotel weboldalán, és fedezze fel Szeged téli varázsát a hotel segítségével! A város összes élménye karnyújtásnyira van, a Partium pedig segít, hogy mindezt könnyedén elérje.