Sétarepülés – a tökéletes élményajándék, több indulóponttal országszerte

Miért különleges élmény a sétarepülés?
A sétarepülés egyszerre megnyugtató és lélegzetelállító program. Teljesen más arcát mutatja a táj, amikor magasból látjuk: a városok vonalai, a folyók kanyarulatai és a hegyek formái új értelmet nyernek. Ajándékként pedig különösen erős élmény, hiszen az ember ilyenkor valami igazán emlékezeteset kap ajándékba.
Ráadásul a repülések nem egyetlen reptérről indulnak — több indulópont közül lehet választani, így mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb eső repülőteret. Ez különösen hasznos akkor, ha ajándékba adjuk az élményt, és fontos, hogy az időpontfoglalás rugalmas legyen.
A 3 legnépszerűbb sétarepülés útvonal – és miért szeretik ennyire az ajándékozottak
A kínálatban több útvonal is elérhető, de három különösen kiemelkedik a visszajelzések alapján. Ezek látványosak, ajándéknak is tökéletesek, és több eltérő repülőtérről is indulnak, így könnyű megszervezni őket.
1. „Budapest csodái” – a klasszikus városi élmény
Aki először próbálja ki a sétarepülést, szinte mindig ezt választja. A főváros ikonikus helyei madártávlatból még látványosabbak:
– a Parlament
– a Várnegyed
– a Gellért-hegy
– a Lánchíd
– és a Duna jellegzetes ívei
Miért jó ajándék?
- könnyen befogadható, mindenki számára élvezetes élmény
- tökéletes pároknak és családtagoknak is
- remek lehetőség fotózásra
- többféle reptérről indul, így teljesen személyre szabható
Ez az útvonal olyan élményt ad, amire az ajándékozott tényleg hosszú ideig emlékezni fog.
2. „A gyönyörű Dunakanyar” – Magyarország egyik legszebb vidéke a magasból
A Dunakanyar már a földről is lenyűgöző, de fentről egészen varázslatos. A Duna kanyarulatai, Visegrád és a Fellegvár látképe, valamint a környező hegyek együtt olyan panorámát adnak, amit nehéz felülmúlni.
Miért imádják?
- természetközeli, nyugodt élmény
- hosszabb, tartalmasabb repülés
- tökéletes választás azoknak, akik a táj szépsége miatt repülnének
- több indulóponttal elérhető
Kifejezetten népszerű szülők, nagyszülők, illetve a természetet kedvelők körében.
3. „Légi Randi” – romantikus páros élmény, csak kettőtöknek
A páros repülés az egyik legromantikusabb és legkülönlegesebb élmény. A fedélzeten csak a pilóta és a pár utazik, így igazán személyes, romantikus programról van szó.
Miért választják rengetegen?
- exkluzív, kétfős élmény
- tökéletes évfordulóra, karácsonyra vagy akár lánykéréshez
- több útvonal közül lehet választani
- szuper közös képek és örök élmény
Sokan úgy fogalmaznak, hogy ez az egyik legmeghatározóbb közös program volt az életükben.
Melyik géptípust válaszd ajándéknak?
A repülés stílusát nagyban befolyásolja az, hogy milyen járművel történik:
- Sétarepülő: stabilabb, kényelmes, ideális, ha fotózni szeretnétek
- Helikopter: dinamikusabb, körbe lebegő panorámát ad
- Gyrokopter: nyitottabb, intenzívebb, kalandvágyóknak való élmény
A választás attól függ, milyen élményt szeretnél ajándékozni — mindhárom más hangulatot ad.
Miért ennyire jó karácsonyi ajándék a sétarepülés?
- sokkal személyesebb, mint bármilyen tárgyi ajándék
- az élményutalvány akár 365 napig felhasználható
- könnyen átruházható
- emlék lesz belőle, nem csak egy program
- rugalmas időpontokkal foglalható
- kezdőknek és tapasztalt utazóknak is élvezetes
Olyan ajándék, amire valóban örömmel fognak visszagondolni.
Hol lehet kiválasztani az útvonalat és szűrni az induló repülőterekre?
A programok, árak és az összes szűrési lehetőség itt érhető el:
https://setarepulesbudapest.hu/setarepules-arak/
A weboldalon ár és induló repülőtér szerint is szűrhetsz, így gyorsan megtalálod a pénztárcádhoz és a lakhelyhez legmegfelelőbb sétarepülést.
Varácslatos élményajándék
A karácsony igazi varázsa akkor bontakozik ki, amikor olyan ajándékot adunk, amely őszinte örömöt szerez és hosszú időre emlékké válik. A sétarepülés pont ilyen: különleges, látványos és megismételhetetlen élmény. Reméljük, hogy idén te is olyan ajándékot találsz, amely valóban szívből szól — és talán épp egy csodálatos repülés lesz az.
