Téli romantikus kikapcsolódás – Öt érv a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ mellett

Amikor a természet elcsendesedik, és a rohanó világ kicsit lelassít, eljön az idő, hogy mi is megálljunk egy pillanatra. A Kerekegyháza melletti Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ ilyenkor igazi menedék: egy hely, ahol a bekuckózás, az elvonulás és a nosztalgia találkozik a téli wellness élményeivel.

Forrás: Varga Tanya KFT., Fotó: Tóth József

A kies, csendes puszta késő ősszel, télen különösen varázslatos. A Varga Tanya több épületében, 81 szobával várják a látogatókat, a standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 160 főt tudnak elszállásolni. A magas komfort, az autentikus környezet és gasztronómiai ízkavalkád mellett egy csodálatos feltöltődést is nyújt a hotel. Ez a hely ideális arra, hogy a családdal vagy barátokkal újabb közös élményeket éljünk meg, vagy egyszerűen csak elmerüljünk a gondolatainkban.

1. érv: Bekuckózás a vidéki romantikában

Az M5-ös autópálya Lajosmizsei lehajtójához közel, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában található a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ. A vonzó hotelkomplexumban bár a komfort minden fokozata adott, de a gyönyörű puszta, a hangulatos szobák tökéletes hátteret adnak a jelen pillanatának megélésére is. A „slow living” életérzés ma nemcsak divatos, de valami fantasztikus élményt is nyújt. Vastag takaró, forró tea vagy egy pohár zamatos bor – és máris elfelejthetjük a hétköznapok zaját. Itt nem kell sietni, csak élvezni a csendet és a vidéki nyugalmat, megélni a „most” pillanatát, nem gondolni a múltra, nem aggódni a jövő miatt, egyszerűen csak megélni a jelen nyújtotta boldogságot.

Forrás: Varga Tanya KFT.

2. érv: A Téli wellness ad plusz élményt

A Varga Tanya egyik nagy vonzereje a wellness részleg: nyáron a szabadban, a hidegebb hónapokban a téli wellness házban. Míg kint akár már a mínuszok repkednek, addig bent, a téli wellneszben többféle szauna, pezsgőfürdő, gőzkabin és masszázsok segítik a testi-lelki feltöltődést.

Forrás: Varga Tanya KFT.

3. érv: Kiváló gasztronómiai ajánlatok

A Varga Tanyát sokan kedvelik a kiváló magyaros ízvilágú konyhájáért. A svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, minden alkalommal elismerést vált ki a vendégekből. Választható a szabadszedéses étkezés során többféle csomag, például egy leves és három főétel, egy vegetáriánus fogással, egy desszerttel, vagy két leves, négy főfogással, egy vegetáriánussal, és két desszerttel. A séfek mindenre nyitottak.