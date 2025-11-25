Téli romantikus kikapcsolódás – Öt érv a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ mellett

Amikor a természet elcsendesedik, és a rohanó világ kicsit lelassít, eljön az idő, hogy mi is megálljunk egy pillanatra. A Kerekegyháza melletti Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ ilyenkor igazi menedék: egy hely, ahol a bekuckózás, az elvonulás és a nosztalgia találkozik a téli wellness élményeivel.
A kies, csendes puszta késő ősszel, télen különösen varázslatos. A Varga Tanya több épületében, 81 szobával várják a látogatókat, a standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 160 főt tudnak elszállásolni. A magas komfort, az autentikus környezet és gasztronómiai ízkavalkád mellett egy csodálatos feltöltődést is nyújt a hotel. Ez a hely ideális arra, hogy a családdal vagy barátokkal újabb közös élményeket éljünk meg, vagy egyszerűen csak elmerüljünk a gondolatainkban.
1. érv: Bekuckózás a vidéki romantikában
Az M5-ös autópálya Lajosmizsei lehajtójához közel, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában található a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ. A vonzó hotelkomplexumban bár a komfort minden fokozata adott, de a gyönyörű puszta, a hangulatos szobák tökéletes hátteret adnak a jelen pillanatának megélésére is. A „slow living” életérzés ma nemcsak divatos, de valami fantasztikus élményt is nyújt. Vastag takaró, forró tea vagy egy pohár zamatos bor – és máris elfelejthetjük a hétköznapok zaját. Itt nem kell sietni, csak élvezni a csendet és a vidéki nyugalmat, megélni a „most” pillanatát, nem gondolni a múltra, nem aggódni a jövő miatt, egyszerűen csak megélni a jelen nyújtotta boldogságot.
2. érv: A Téli wellness ad plusz élményt
A Varga Tanya egyik nagy vonzereje a wellness részleg: nyáron a szabadban, a hidegebb hónapokban a téli wellness házban. Míg kint akár már a mínuszok repkednek, addig bent, a téli wellneszben többféle szauna, pezsgőfürdő, gőzkabin és masszázsok segítik a testi-lelki feltöltődést.
3. érv: Kiváló gasztronómiai ajánlatok
A Varga Tanyát sokan kedvelik a kiváló magyaros ízvilágú konyhájáért. A svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, minden alkalommal elismerést vált ki a vendégekből. Választható a szabadszedéses étkezés során többféle csomag, például egy leves és három főétel, egy vegetáriánus fogással, egy desszerttel, vagy két leves, négy főfogással, egy vegetáriánussal, és két desszerttel. A séfek mindenre nyitottak.
4. érv: Üzleti rendezvények, téli esküvők, családi események
A gyönyörű, autentikus környezetben lévő Varga Tanya szolgáltatási köre sokszínű. Üzleti célú rendezvényeknek kiváló helyszíne lehet. Hat, légkondicionált rendezvény- és konferenciateremmel szinte minden igényt ki tudnak elégíteni, a kisebb 15-20 fős meetingektől az akár 250 fős szakmai fórumokig, partnertalálkozókig, csapatépítőkig, megbízható gyors interneteléréssel.
A Varga Tanya azonban nemcsak üzleti célú eseményeknek lehet tökéletes helyszíne, hanem családi és baráti eseményeknek, az esküvőktől a születésnapokon át az osztálytalálkozókig. A nyugodt és csendes környezet ősszel és télen is remek választás. Akik varázslatos téli esküvőben gondolkoznak, számukra különleges ajánlatuk is van.
5. érv: Kutyabarát szálláshely csodálatos környezetben
A Varga Tanya teljes területe kisállatbarát szálláshely, így bárki a házi kedvencével is ellátogathat a barátságos, természetközeli hotelbe, garantáltan a négylábú kis kedvenc is jól érzi majd magát. Nagyokat lehet sétálni a kutyusokkal, még hideg időben is.
Miért éppen most?
A tél a nyugalom időszaka. Kevesebb vendég, intimebb hangulat, kedvezőbb árak – és egy olyan élmény, amit a nyári forgatagban nem kaphatunk meg.
Ha idén télen valódi kikapcsolódásra vágyunk, a Varga Tanya tökéletes választás. Egy hely, ahol megáll az idő, és a csend veszi át az uralmat – pont úgy, ahogy a lelkünknek szüksége van rá.
A Varga Tanya teljes kínálata, üzleti ajánlata megismerhető a www.vargatanya.hu oldalon, ahol már elérhetőek az őszi-téli csomagajánlatok* is.
Ne feledd: a RELAX10 kuponkóddal foglaláskor 10% kedvezményben részesülsz! A kedvezmény a csomagajánlatokra nem vonatkozik.
Foglalj most!
https://www.vargatanya.hu/hu/szobak/