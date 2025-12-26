Miért válaszd az Art Hotel Szegedet? – Szálloda a belváros szívében, Michelin-ajánlással

Michelin-ajánlás – A minőség garanciája
2025-ben az Art Hotel Szeged bekerült a MICHELIN Guide által ajánlott szállodák közé, ami a nemzetközi szállodaipar egyik legrangosabb elismerése. A döntést független szakértők hozzák meg öt szigorú kritérium alapján:
• Kiemelkedő építészeti és belsőépítészeti minőség
• Egyediség, hitelesség és karakter
• Magas szintű, következetes szolgáltatási színvonal
• Élő kapcsolat a helyi kultúrával és közösséggel
• Kiemelkedő élmény az ár-érték arányhoz képest
A szálloda modern üveghomlokzata és letisztult belső terei tökéletesen illeszkednek Szeged történelmi városképébe. A Dóm tér közelsége pedig lehetővé teszi, hogy a vendégek közvetlenül élvezhessék a város kulturális pezsgését.
Szobák és szolgáltatások – Kényelem minden részletben
Az Art Hotel Szeged 75 szobája között megtalálhatók:
• Standard és erkélyes szobák
• Executive szobák
• Akadálymentesített szobák
• Családi szobák
• Luxuslakosztályok
Minden szoba légkondicionált, ingyenes WiFi-vel felszerelt, hogy a pihenés és a munka egyaránt kényelmes legyen.
Gasztronómiai élmények – Sanzon Étterem és Sanzon Terasz
A szálloda étterme, a Sanzon, Szeged egyik legkülönlegesebb gasztronómiai helyszíne. Büféreggeli, à la carte étlap és szezonális ajánlatok várják a vendégeket. Továbbá, az étteremben sokszínű kulturális programok is várják a vendégeket. Konferenciák és rendezvények – Professzionális környezet
Az Art Hotel Szeged ideális választás üzleti eseményekhez és családi rendezvényekhez:
• Körtvélyessy terem: 190 m², 180 fő, természetes fény, mobilfallal szekcionálható, tökéletes helyszín a nagyobb konferenciákhoz!
• Somogyi terem: 20-22 fő, kreatív falfelület, a hatékony meetingekért!
• Zrínyi terem: 59 m², 40-45 fő, tágas ablakok, bármelyik rendezvényhez tökéletes!
• Sanzon Étterem: 120 fő befogadóképességű étterem pedig tökéletes a nagyobb céges rendezvényekhez vagy akár esküvőkhöz. Továbbá, az étterem mobilfallal leválasztható és a különterem kisebb 25-40 fős, privát rendezvényekhez ideális.
Modern technikai felszereltség, egyénileg szabályozható klíma, ingyenes internet és professzionális műszaki segítség garantálja a sikeres rendezvényeket. De erre a linkre kattintva, most felfedezheted a szállodát:
Különleges elhelyezkedés – Szegedi Szabadtéri Játékok pár lépésre
A szálloda közvetlen közelében található a Dóm tér, ahol minden nyáron megrendezik a híres Szegedi Szabadtéri Játékokat. Ez a kulturális esemény Európa egyik legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválja, amely felejthetetlen élményt nyújt vendégeinknek.
A szálloda az Accent Hotels tagja – Mit jelent ez?
Az Art Hotel Szeged az Accent Hotels szállodalánc tagja, amely Magyarország egyik vezető szállodaüzemeltetője. Ez garancia arra, hogy a vendégek mindenhol ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást és professzionális vendégélményt kapják.