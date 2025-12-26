Miért válaszd az Art Hotel Szegedet? – Szálloda a belváros szívében, Michelin-ajánlással

Gasztronómiai élmények – Sanzon Étterem és Sanzon Terasz

A szálloda étterme, a Sanzon, Szeged egyik legkülönlegesebb gasztronómiai helyszíne. Büféreggeli, à la carte étlap és szezonális ajánlatok várják a vendégeket. Továbbá, az étteremben sokszínű kulturális programok is várják a vendégeket. Konferenciák és rendezvények – Professzionális környezet

Az Art Hotel Szeged ideális választás üzleti eseményekhez és családi rendezvényekhez:

• Körtvélyessy terem: 190 m², 180 fő, természetes fény, mobilfallal szekcionálható, tökéletes helyszín a nagyobb konferenciákhoz!

• Somogyi terem: 20-22 fő, kreatív falfelület, a hatékony meetingekért!

• Zrínyi terem: 59 m², 40-45 fő, tágas ablakok, bármelyik rendezvényhez tökéletes!

• Sanzon Étterem: 120 fő befogadóképességű étterem pedig tökéletes a nagyobb céges rendezvényekhez vagy akár esküvőkhöz. Továbbá, az étterem mobilfallal leválasztható és a különterem kisebb 25-40 fős, privát rendezvényekhez ideális.

Modern technikai felszereltség, egyénileg szabályozható klíma, ingyenes internet és professzionális műszaki segítség garantálja a sikeres rendezvényeket. De erre a linkre kattintva, most felfedezheted a szállodát: