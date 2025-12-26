Hírlevél
Miért válaszd az Art Hotel Szegedet? – Szálloda a belváros szívében, Michelin-ajánlással

43 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az Art Hotel Szeged 2013 márciusában nyitotta meg kapuit Szeged történelmi belvárosában, közvetlenül a Dóm tér szomszédságában. Az építkezés 2011-ben indult, és a tervezés során kiemelt figyelmet kapott, hogy a modern architektúra harmonikusan illeszkedjen a műemléki környezethez. Ma a szálloda 75 elegáns szobával, számos konferenciateremmel és saját étteremmel várja vendégeit.
PR cikk

Michelin-ajánlás – A minőség garanciája 

2025-ben az Art Hotel Szeged bekerült a MICHELIN Guide által ajánlott szállodák közé, ami a nemzetközi szállodaipar egyik legrangosabb elismerése. A döntést független szakértők hozzák meg öt szigorú kritérium alapján: 

• Kiemelkedő építészeti és belsőépítészeti minőség 

• Egyediség, hitelesség és karakter 

• Magas szintű, következetes szolgáltatási színvonal 

• Élő kapcsolat a helyi kultúrával és közösséggel 

• Kiemelkedő élmény az ár-érték arányhoz képest 

A szálloda modern üveghomlokzata és letisztult belső terei tökéletesen illeszkednek Szeged történelmi városképébe. A Dóm tér közelsége pedig lehetővé teszi, hogy a vendégek közvetlenül élvezhessék a város kulturális pezsgését.

Szobák és szolgáltatások – Kényelem minden részletben 

Az Art Hotel Szeged 75 szobája között megtalálhatók: 

• Standard és erkélyes szobák 

• Executive szobák 

• Akadálymentesített szobák 

• Családi szobák 

• Luxuslakosztályok 

Minden szoba légkondicionált, ingyenes WiFi-vel felszerelt, hogy a pihenés és a munka egyaránt kényelmes legyen.

Gasztronómiai élmények – Sanzon Étterem és Sanzon Terasz 

A szálloda étterme, a Sanzon, Szeged egyik legkülönlegesebb gasztronómiai helyszíne. Büféreggeli, à la carte étlap és szezonális ajánlatok várják a vendégeket. Továbbá, az étteremben sokszínű kulturális programok is várják a vendégeket. Konferenciák és rendezvények – Professzionális környezet 

Az Art Hotel Szeged ideális választás üzleti eseményekhez és családi rendezvényekhez: 

• Körtvélyessy terem: 190 m², 180 fő, természetes fény, mobilfallal szekcionálható, tökéletes helyszín a nagyobb konferenciákhoz! 

• Somogyi terem: 20-22 fő, kreatív falfelület, a hatékony meetingekért! 

• Zrínyi terem: 59 m², 40-45 fő, tágas ablakok, bármelyik rendezvényhez tökéletes! 

• Sanzon Étterem: 120 fő befogadóképességű étterem pedig tökéletes a nagyobb céges rendezvényekhez vagy akár esküvőkhöz. Továbbá, az étterem mobilfallal leválasztható és a különterem kisebb 25-40 fős, privát rendezvényekhez ideális. 

Modern technikai felszereltség, egyénileg szabályozható klíma, ingyenes internet és professzionális műszaki segítség garantálja a sikeres rendezvényeket. De erre a linkre kattintva, most felfedezheted a szállodát:

De erre a linkre kattintva, most felfedezheted a szállodát:

Virtuális séta

Különleges elhelyezkedés – Szegedi Szabadtéri Játékok pár lépésre 

A szálloda közvetlen közelében található a Dóm tér, ahol minden nyáron megrendezik a híres Szegedi Szabadtéri Játékokat. Ez a kulturális esemény Európa egyik legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválja, amely felejthetetlen élményt nyújt vendégeinknek. 

A szálloda az Accent Hotels tagja – Mit jelent ez? 

Az Art Hotel Szeged az Accent Hotels szállodalánc tagja, amely Magyarország egyik vezető szállodaüzemeltetője. Ez garancia arra, hogy a vendégek mindenhol ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást és professzionális vendégélményt kapják.

 

