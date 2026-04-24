Albánia egyre komolyabb nyári alternatíva a magyar utazóknak!

Néhány évvel ezelőtt Albánia még inkább a kevésbé ismert balkáni úti célok közé tartozott, ma viszont már egyre gyakrabban kerül szóba valódi nyaralási lehetőségként a magyar utazók körében. Ebben sokat számít az elérhetőség is: Budapestről jelenleg a Wizz Air és a Ryanair is kínál közvetlen járatot Tiranába, így az ország jóval közelebb került a magyar utazási térképhez, mint korábban.

A növekvő érdeklődés már a hivatalos kommunikációban is látszik. Az Albán Nemzeti Turisztikai Ügynökség szerint 2024 januárja és októbere között több mint 50 ezer magyar állampolgár látogatott Albániába, ami 16 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Egy másik, későbbi hivatalos ügynökségi közlés már arról beszél, hogy 2024-ben körülbelül 60 ezer magyar érkezett az országba. Ez arra utal, hogy Albánia már nem egyszerűen feltörekvő úti cél, hanem lassan stabil helyet kér magának a magyar nyári kínálatban.

Ennek az okát nem nehéz megérteni. Albánia olyan ország, ahol viszonylag kis távolságokon belül többféle nyaralástípus találkozik. Ott van Tirana, amely egyre élőbb és modernebb fővárosként működik, ott vannak a történelmi városok, mindenekelőtt Berat és Gjirokastra, és ott van a déli tengerpart, amelynek neve ma már egyre gyakrabban jelenik meg a nyári ajánlókban. Az albán hivatalos turisztikai oldal egyszerre emeli ki a riviérát, az Albán Alpok térségét, valamint a kulturális örökség szempontjából fontos városokat. Berat és Gjirokastra pedig az UNESCO világörökségi listáján is szerepelnek, mint az oszmán kori városépítészet ritka és kiemelkedő példái.

Ez a változatosság az, ami Albániát különösen erős nyári desztinációvá teszi. Nem kell választani a városnézés, a tengerpart és a természet között, mert ezek könnyen összekapcsolhatók ugyanabban az utazásban. Az ország hivatalos, 11 napos körútajánlója is éppen erre épül: Albániát kis méretű, de földrajzilag és kulturálisan rendkívül változatos országként mutatja be, amely északról délre, illetve keletről nyugatra is sűrű élményanyagot kínál. Ugyanez a logika látszik a riviérára épített útvonalaknál is, ahol egyetlen útba belefér Tirana, Vlora, Llogara, Dhërmi, Saranda, Ksamil, Butrint, a Blue Eye és Gjirokastra.