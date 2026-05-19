Június 20-án ismét éjszakai kalandra hívnak a múzeumok!

Minden évben van egy éjszaka, mikor a múzeumok életre kelnek és fényekkel, zenével, különleges élményekkel telnek meg a kiállítóterek. A Múzeumok Éjszakáján történetek tárulnak fel, titkokkal teli kalandtúrák indulnak és életre kel a történelem. Idén június 20-án országszerte várja a hajnalig tartó kulturális kaland az érdeklődőket koncertekkel, interaktív programokkal, filmvetítésekkel, tárlatvezetésekkel, családi eseményekkel és látványos attrakciókkal. Magyarország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénysorozatára több mint 400 intézmény közel 2500 programmal készül.
A Múzeumok Éjszakája túlmutat a hagyományos kiállításokon, ez az este sokkal inkább egy pezsgő kulturális fesztivál, amelyen a látogatók egyetlen karszalaggal barangolhatnak múzeumról múzeumra és fedezhetik fel a sokszínű programokat. Az ország legkülönlegesebb helyszínei ezen az estén új arcukat mutatják meg: kastélyok, történelmi épületek, tudományos gyűjtemények és művészeti terek kínálnak különleges és megismételhetetlen élményeket.

A rendezvény idei nagykövete Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró és televíziós műsorvezető, aki személyiségével tökéletesen képviseli a Múzeumok Éjszakája sokszínű és élményközpontú világát. A hazai gasztronómia egyik legismertebb alakja szerint az ételek ugyanúgy történeteket mesélnek, mint a műalkotások vagy a történelmi emlékek. Zsófi már több helyszínt is felfedezett előzetesen: megfordult a Magyar Nemzeti Múzeumban, ellátogatott a Magyar Nemzeti Galériába és bejárta Sopron népszerű kiállítóhelyeit is, hogy ízelítőt adjon a június 20-ra tervezett programokból. Élményeiről a Múzeumok Éjszakája idei kisfilmjében is beszámol:

Akár családdal, akár barátokkal, vagy épp romantikus programként látogat ki valaki a Múzeumok Éjszakájára, a kínálatban a 2500 program között biztosan talál kedvére valót. Zircen például éjszakai denevérpartin ismerhetik meg az érdeklődők a denevérek titokzatos világát szakértő vezetésével. Kecskeméten családi programok, népi játékok, gyermekszínház és látványos tűzshow várja az érdeklődőket. Székesfehérváron bárki kipróbálhatja az ólomkatona-öntést, Budapesten pedig a Földalatti Vasúti Múzeum különleges történeteken keresztül idézi meg a főváros közlekedésének múltját. A Zenetörténeti Múzeumban koncertek és hangszerbemutatók szólnak hajnalig, míg a Gödöllői Királyi Kastélyban zseblámpás tárlatvezetések és illatokkal, fűszerekkel teli esti programok repítik más korok világába a látogatókat.

És ha mindez még nem lenne elég: a szervezők egy különleges nyereményjátékkal is készülnek. Június 4-től indul a Múzeumok Éjszakája Facebook-oldalán a „8 kérdés – 5 nap wellness pihenés” játék, amelynek fődíja egy 5 napos, 4 éjszakás páros wellness pihenés a mesés Hotel Palota Lillafüredben. A nyertes félpanziós ellátással és extra élményprogramokkal pihenhet Magyarország egyik legszebb fekvésű szállodájában, a Hámori-tó partján. A részvételhez mindössze a napi kérdésekre kell helyesen válaszolni – és már egyetlen jó válasszal is esély nyílik a nyereményre.

Érdemes minél hamarabb bebiztosítani helyünket és előre megtervezni az estét, hiszen sok program regisztrációhoz kötött és gyorsan betelik. Budapesten egységes karszalag biztosít belépést a részt vevő intézményekbe, vidéken pedig az adott helyszíneken válthatók jegyek. A programok között a muzej.hu oldalon és az EVENT@HAND MUZEJ mobilalkalmazásban lehet böngészni, ahol könnyedén összeállítható egy saját kulturális útvonal is. A fővárosban ráadásul a BKK külön Muzéj körjáratai segítik majd az éjszakai közlekedést.

A Múzeumok Éjszakája évről évre bebizonyítja, hogy a kultúra lehet izgalmas, élő és mindenki számára átélhető. Egyetlen este alatt bejárhatjuk az ország legkülönlegesebb helyszíneit, új élményeket gyűjthetünk, és olyan programokon vehetünk részt, amelyekre máskor nincs lehetőség. Június 20-án ismét minden életre kel – és ezen az éjszakán garantáltan senki sem fog unatkozni.

 

