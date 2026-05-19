Június 20-án ismét éjszakai kalandra hívnak a múzeumok!

A Múzeumok Éjszakája túlmutat a hagyományos kiállításokon, ez az este sokkal inkább egy pezsgő kulturális fesztivál, amelyen a látogatók egyetlen karszalaggal barangolhatnak múzeumról múzeumra és fedezhetik fel a sokszínű programokat. Az ország legkülönlegesebb helyszínei ezen az estén új arcukat mutatják meg: kastélyok, történelmi épületek, tudományos gyűjtemények és művészeti terek kínálnak különleges és megismételhetetlen élményeket.

A rendezvény idei nagykövete Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró és televíziós műsorvezető, aki személyiségével tökéletesen képviseli a Múzeumok Éjszakája sokszínű és élményközpontú világát. A hazai gasztronómia egyik legismertebb alakja szerint az ételek ugyanúgy történeteket mesélnek, mint a műalkotások vagy a történelmi emlékek. Zsófi már több helyszínt is felfedezett előzetesen: megfordult a Magyar Nemzeti Múzeumban, ellátogatott a Magyar Nemzeti Galériába és bejárta Sopron népszerű kiállítóhelyeit is, hogy ízelítőt adjon a június 20-ra tervezett programokból. Élményeiről a Múzeumok Éjszakája idei kisfilmjében is beszámol:

Akár családdal, akár barátokkal, vagy épp romantikus programként látogat ki valaki a Múzeumok Éjszakájára, a kínálatban a 2500 program között biztosan talál kedvére valót. Zircen például éjszakai denevérpartin ismerhetik meg az érdeklődők a denevérek titokzatos világát szakértő vezetésével. Kecskeméten családi programok, népi játékok, gyermekszínház és látványos tűzshow várja az érdeklődőket. Székesfehérváron bárki kipróbálhatja az ólomkatona-öntést, Budapesten pedig a Földalatti Vasúti Múzeum különleges történeteken keresztül idézi meg a főváros közlekedésének múltját. A Zenetörténeti Múzeumban koncertek és hangszerbemutatók szólnak hajnalig, míg a Gödöllői Királyi Kastélyban zseblámpás tárlatvezetések és illatokkal, fűszerekkel teli esti programok repítik más korok világába a látogatókat.

